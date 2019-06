Bryter Brønnøy kommune opplæringsloven?

Debatt

I lys av det som har skjedd etter publiseringen av rapporten fra Fylkesmannen, mener jeg det er min plikt som leder for FAU og valgt representant for foreldrerådet ved Salhus skole, å si noen ord om denne saken.

Foredraget om inkluderende skolemiljø

Rett etter jul i år startet FAU, ved Salhus skole, arbeidet med å få Kjersti Falck fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) til å komme hit til Brønnøy, for å holde foredrag om inkluderende skolemiljø. Vi informerte rektor ved Salhus skole som var positivt innstilt til dette. Vi ble enige om at de andre skolene også skulle få delta, og FAU satte derfor i gang arbeidet med å invitere alle foresatte og lærere i kommunen til foredraget. Vi inviterte også helsesøstre og oppvekstsjefen til å delta. Det var velvilje og godord fra alle på grunn av FAU Salhus sitt engasjement rundt dette temaet. I forkant av foredraget skrev jeg et presseskriv, der jeg fortalte litt om foredraget og påpekte viktigheten med skole-hjem samarbeid, sett i sammenheng med de høye mobbetallene for skolen. I etterkant publiserte Brønnøysunds avis artikler om de høye mobbetallene, og at det er rapportert at elever blir mobbet av voksne. Oppvekstsjefen påla med bakgrunn i dette alle lærerne til å delta på dette foredraget. I tillegg deltok også noen fra driftsstyret. Den 29. april var det nesten fullsatt sal på samfunnshuset. Kjersti Falck holdt et veldig bra foredrag, som blant annet omhandlet at foreldrenes engasjement i skolen betyr mye for barnas læring og utvikling, at foreldre er forbilder, at det er vi som skal lære barna våre hvordan de kan bli trygge, inkluderende og gode til å bygge relasjoner, hvor viktig samarbeidet mellom hjem og skole er, lærerens betydning, rektors rolle, foreldremøter, samt mobbing.

Skoleeier, representert ved oppvekstsjef, var oppe og holdt et innlegg der han blant annet lovte at han skulle kalle inn alle FAU i kommunen og representanter fra skolene til en work-shop, der inkluderende skolemiljø og skole-hjem samarbeid skulle være tema.

Jeg holdt avslutningsvis et innlegg der jeg blant annet sa: «Jeg håper dette arrangementet kan være en start på et godt samarbeid mellom skoleeier, skolene, foresatte, barna og lokalsamfunnet for øvrig, slik at vi kan forebygge, finne løsninger og mestringsstrategier for blant annet mobbing. Det vil kreve at vi bretter opp ermene og handler – nå! Det vil nok innebære at vi må sette oss selv i ubehagelige og vanskelige situasjoner. Vi må tørre å si det vi mener og snakke om problemene, om det er mobbing av barn eller voksne, sosiale media, depresjon, selvskading, rus, selvmord eller hva det måtte være som vi trenger å snakke om og gjøre noe med. Det vil kreve endring av, og etablering av, klare rutiner og retningslinjer for hvordan skoleeier, skolene og foresatte skal handle i ulike situasjoner. Vi kan ikke snu oss bort, late som problemene ikke finnes og håpe at det går over av seg selv. Det gjør det ikke. Ved å gjemme det bort blir det bare større og håpløst å håndtere. Jeg mener ikke vi skal grave etter problemer og snakke oss inn i elendighet, men det er først når man erkjenner at problemene finnes, at man kan finne løsninger og strategier både i forhold til hvordan vi skal forholde oss til det, og lære barna og oss selv hvordan man kan takle og mestre det som er vondt og vanskelig.»

Etter foredraget

Etter foredraget ble det stille. Jeg ble utålmodig og kontaktet oppvekstsjefen der jeg etterlyste invitasjon til work-shopen. Jeg fikk tilbakemelding om at rektorene i kommunen skulle kalle inn FAU til et «formøte/idemyldring», slik at vi kunne ha våre ideer og forslag til tiltak klare til høstens dialogkafe hvor alle FAU og skolene i kommunen skulle delta. Endelig! Nå skulle vi brette opp ermene og snakke om det som må snakkes om!

Så kom tilsynsrapporten fra Fylkesmannen!

I mars fikk FAU beskjed av rektor om at Fylkesmannen i Nordland skulle holde tilsyn på skolen, og at dette kun var et tilsyn på generelt grunnlag og ingenting av alvorlig karakter. Av rapporten går følgende frem: «Vi åpnet tilsyn med Brønnøy kommune i brev av 25.01.19. Kommunen er valgt ut med grunnlag i risikovurderinger, blant annet med bakgrunn i meldinger fra foresatte om utrygt skolemiljø, vår saksbehandling og elevundersøkelsen. Antall elever som sier at de blir mobbet to eller flere ganger pr måned i Nordland fylke har gått ned fra 7 % i 2017 til 6,1 % i 2018. Brønnøy kommune har hatt en negativ utvikling og gått opp fra 8,5 % i 2017 til 10 % i 2018. Salhus skole har tall som ligger på 11,9 %, altså omtrent det dobbelte av gjennomsnittet for Nordland. Verken oppvekstsjef, rektor eller FAU var kjente med disse høye tallene før tilsynet.» FAU kjente ikke til disse tallene fordi verken foresatte eller FAU har blitt forelagt disse tallene verken før eller siden. Da det ble avholdt tilsyn i slutten av mars, ble vi i FAU kalt inn til møte der vi fikk uttale oss. I tillegg intervjuet de lærere og elever. Jeg stiller meg undrende til oppvekstsjefens uttalelse i kommunestyremøtet, som fremgår av BA’s artikkel den 19.06.2019, der han blant annet sier at han synes «Fylkesmannen har kommet med litt bastante konklusjoner med tanke på at tilsynet på stedet ble gjort på én dag». Fylkesmannen har i rapporten beskrevet hvorfor de har opprettet tilsynssak, og for meg ser det ut til at grunnlaget for rapporten baserer seg på mer enn bare den ene dagen de var på Salhus skole. I kommunestyremøtet viser oppvekstsjefen til at det i rapporten går frem at Fylkesmannen i Nordland har konkludert med at Brønnøy kommune, som skoleeier, har for dårlige rutiner for å dokumentere det de gjør. «Det er høye krav for dette. Det betyr ikke at ting ikke gjøres, men at vi er for dårlige til å dokumentere det.» sier oppvekstsjefen, og konstaterer nettopp det som rapporten påpeker. I etterkant av tilsynet, har rektor informert FAU om at skolen vil sette inn tiltak for å imøtekomme krav, men lite eller ingenting om hvor alvorlige regelbrudd Fylkesmannen hadde påpekt.

Innkalling til SU – møte med tilsynsrapport som vedlegg

På tampen av skoleåret, nærmere bestemt 12. juni, fikk vi endelig innkalling til SU-møte. Dette skulle gå av stabelen 13. juni. Som vedlegg fikk vi tilsendt budsjett og tilsynsrapporten. Å få i stand SU-møte har ikke vært lett. Det har ikke blitt avholdt SU-møter ved Salhus skole på flere år, noe som er brudd på opplæringsloven § 11-1. FAU har siden i høst etterspurt avholdelse av SU-møte, og vi har også sendt innspill til saker vi ønsker å få tatt opp. Rektor har satt datoer, men hver gang har det av ulike årsaker blitt avlyst i siste liten. Rektor har også i telefonsamtale med meg uttalt at «det er jo bare deling av informasjon». Rektor hadde heller ikke innkalt elevene til SU-møtet 13.06.2019 slik det skal, jf. Opplæringsloven. Det oppleves ikke som om rektor tar skole-hjem samarbeid på alvor, i og med at hun ikke prioriterer, eller ser viktigheten med å avholde disse møtene. Hvordan skal foresatte, som vet hvor skoen trykker få mulighet til å påvirke, bli hørt og tatt på alvor?

Vi fikk altså innkalling til SU-møte en dag i forveien, og i tillegg var sakslisten mangelfull, da flere av sakene vi hadde spilt inn ikke var tatt med. Jeg fikk tillatelse av rektor å dele rapporten med alle i FAU, og jeg spurte rektor om rapporten var offentlig. Som svar på fikk jeg at rapporten bare var til internt bruk. Jeg startet jobben med å lese rapporten, og på en av de første sidene i rapporten står det at den er ett offentlig dokument som også vil bli publisert på Fylkesmannens hjemmeside. Jeg ga tilbakemelding til rektor på dette, og fikk til svar at hun hadde kanskje vært litt snar med å svare. Jeg tok kontakt med Fylkesmannen og fikk bekreftet at rapporten var et offentlig dokument. Deretter sendte jeg en e-post til oppvekstsjef, rektor og kommunestyrets representant i SU der jeg viste til brevet vi fikk fra Fylkesmannen før tilsynet. I dette brevet gikk det frem at det kan sendes en kortversjon av rapporten til foresatte og elever. Jeg ba da om at dette måtte bli sendt til alle foresatte. Oppvekstsjef valgte da å publisere rapporten på kommunens hjemmeside, og ga beskjed til rektor at hun måtte sende ut rapporten via transponder. Jeg la ut link til rapporten på foreldrerådet sine sider på facebook. I etterkant av dette ble skolen kontaktet av media, og rektor sendte da ut en melding til alle foresatte på transponder. I meldingen går det blant annet frem at de ikke kjenner seg igjen i alt i rapporten, og at en kortversjon av rapporten vil bli sendt ut til foresatte når denne foreligger. I tillegg var det også informasjon om diverse tiltak som var satt i gang i forhold til det som ble påpekt i rapporten.

Det forelå en foreløpig rapport som skoleeier og skolen kunne gi tilbakemelding på innen 16.05.2019. Jeg tenker at dersom skoleeier og rektor hadde vært veldig uenig/ikke kjent seg igjen i det som stod i rapporten, så ville de vel gitt tilbakemelding til Fylkesmannen innen fristen? Det gjorde de ikke. Det finnes heller ingen kortversjon av rapporten. Dette har jeg fått bekreftet av Fylkesmannen som sier at: «Vi har valgt å ikke lage en kortversjon denne gangen. Det skyldes både at vi er bedt om prioritere skolemiljøsaker, og at rapporten er så omfangsrik at sammendraget også kunne blitt temmelig langt og fragmentert. Når dette skal opp i råd og utvalg, er det derfor greit å konsentrere seg om konklusjoner under hver del (2.3, 3.3, 4.3 og 5.3) og del 6, som handler om regelbruddene som må rettes.»

Jeg opplever transpondermeldingen som en bortforklaring og ansvarsfraskrivelse, der det heller ikke foretas faktasjekk før meldingen sendes ut til alle foresatte. På meg virker det som om rektor ikke hadde til hensikt å offentliggjøre rapporten. Jeg spurte henne i SU-møte om lærerne hadde fått tilsendt rapporten, men det så hun ingen hensikt med så lenge de ikke skulle jobbe med den.

I følge Opplæringsloven § 9A-9 om informasjonsplikt og rett til å uttale seg står det blant annet: «Dersom skolen finner ut at noe ved skolemiljøet kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig varsles om det. Samarbeidsutvalget, skoleutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og foreldrene skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet». I følge opplæringsloven § 11 – a skal skolen også ha et skolemiljøutvalg som skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9a. Jeg mener at kommunen ikke har opptrådt i samsvar med opplæringslovens bestemmelser, og at dette er å anse som et alvorlig regelbrudd.

I Kommunestyremøtet 19.06.2019 sier oppvekstsjefen at Brønnøy kommune har tatt tak i funnene i elevundersøkelsen som blant annet viser at flere elever blir mobbet, at det er gjennomført tilleggsundersøkelser som har avdekket mobbing og som det er ryddet opp i. Det samme gjelder de tilfellene der lærere har krenket elever. Oppvekstsjefen får det ut til å høres ut som om mobbetallene skyldes noen få hendelser som de lett kan ryddes opp i, og så er det ute av verden. Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra foresatte om at det som kommer frem av rapporten ikke er noe nytt, og at forholdene som påpekes i rapporten har vært et problem i mange år. Mange sier at det å prøve å samarbeide med rektor, har vært som å snakke for døve ører, og at alvorlige elevsaker ikke får den oppfølging de skal ha. Dette har pågått i mange år, og barn har lidd og lider under dette i dag.

Når kommunestyret, som skoleeier, i kommunestyremøte 19.06.2019 inntar holdningen "vent og se", oppleves dette som sjokkerende og tungt. En meget alvorlig rapport foreligger, og det at dette ikke får konsekvenser for de ansvarlige er oppsiktsvekkende. Politikere og rådmann er kjent med problemene, men velger å la dette ligge, fremfor å ta tak i det umiddelbart. Dette gir kraftige signaler til oss foreldre om at barna våre, barnas rett til trygg skolegang, ikke er så viktig.

Samarbeid

På mandag 24.juni skal vi i FAU i formøte/idemyldring med rektor angående skole-hjem samarbeid. FAU, og alle foresatte vil jeg tippe, ønsker å samarbeide med skoleeier og skolen, men jeg syns det er vanskelig å stole på at de vi skal samarbeide med faktisk ønsker å rydde opp, og ikke bare gjør det fordi det blir satt fokus på av media. Jeg syns dette er forferdelig trist. Det å sette i gang nødtiltak etter at media har vært på saken, sikrer heller ikke fremtidige hendelser. Her må det, som jeg også sa i foredraget 29.04.2019, endringer til. Det må blant annet utarbeides nye rutiner og retningslinjer. Jeg sa også i foredraget at det er så mange som gjør så mye bra for ungene våre, det gjelder både lærere og andre som engasjerer seg i aktiviteter på fritiden, og at vi må heie hverandre frem. Jeg vil være med å heie oss frem, men vi må tørre å ta bladet fra munnen og snakke om det vanskelige. Skoleeier og rektor må erkjenne problemene, og da vil vi være klare til å brette opp ermene, ta ansvar og jobbe – sammen!

Ansvar

Jeg forventer at skoleeier og rektor tar ansvar og følger opp sin plikt! Jeg forventer at det vises ydmykhet ved at dere blant annet ber om unnskyldning! Jeg forventer at skole-hjem samarbeid og samarbeid med elevene blir tatt på alvor. Jeg forventer at dere tar ansvar!

I tillegg må vi foresatte også være bevisst vårt ansvar. Det er vi som har hovedansvaret for opplæring av våre barn, og så delegerer vi den faglige opplæringen til skolen. Skolen skal være en støtte for foreldre i oppgaven med opplæring av barna, og det er vårt ansvar som foresatte å oppdra barna våre ved å være gode forbilder. Vi kan starte med å bruke den retten og plikten vi har til medvirkning i skolen slik opplæringsloven sier.

Det kan hende det blir ubehagelig og noen tøffe tak, men det tåler vi. Vi kan få til dette sammen, men da må vi være villige til å ta i et tak alle som en. Å sikre at barna har en trygg skolehverdag er verdt å kjempe for!

Liz Lakselv

Leder ved FAU Salhus skole