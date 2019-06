Arbeid med skolemiljø i Brønnøyskolen

Debatt

Det har i den siste tiden vært mye fokus på Brønnøyskolen og våre resultater, både faglig og miljømessig.

Vi har vært gjennom flere tilsyn som omhandler bl.a. Opplæringslovens §9A. Oppvekstsjef har vært i Kommunestyret og lagt fram Tilstandsrapport for Brønnøyskolen som ble tatt til orientering av politikerne.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre skoler og vil fortsette med dette i årene fremover.

Vi vet at vi har en del som må plass, mye går på systemnivå, og dette vil vi ha sterkt fokus på fremover – både for å lukke avvik og for å forbedre oss til det beste for elevene våre. Vi vet også at det foregår svært mye godt arbeid og at vi har mange dedikerte ansatte som jobber hardt for elevenes læring hver eneste dag.

Vi er avhengig av et godt samarbeid med foresatte i vårt arbeid. Vi ønsker derfor alt engasjement velkommen, men ønsker å fortsette dette samarbeidet i de utvalg og samarbeidsorgan vi skal ha – og vil ha - fra skolestart 2019.

Rektorer og oppvekstsjef i Brønnøy