Kjære lokalpolitikere i Brønnøy kommune; på forhånd; tusen takk!

Tusen takk til de tillitsvalgte i Brønnøy barnehage for Fagforbundet, for det konstruktive innlegget dere hadde i BA for en tid tilbake. Der greide dere å fortelle litt om hvilke kvaliteter som finnes i de kommunale barnehagene og hvorfor vi er stolte av å jobbe i Brønnøy barnehage.

På forhånd; takk til våre politikere, for at dere er så kloke at dere skjønner at det er mer enn enkel matematikk som ligger til grunn når det er snakk om hva det tomme barnehagebygget i Flaggstanghaugen fra høsten skal brukes til.

Et tomt bygg + en barnehage som mangler bygg = ikke nødvendigvis et enkelt svar. Takk for at dere utviser klokhet rundt dette.

På forhånd; takk for at dere skjønner at det bygget innehar mange muligheter for oss og at det kan brukes til både spesialpedagogisk tilbud, fysiotilbud, førskoleklubb, musikkprosjekter, kunstprosjekter, kulturuker, reservebygg ved inntreff av kriser, og masse annet som kan skape kvalitet for alle barna Brønnøy og omegn. Takk for at dere forstår at vi syns det er uklokt å selge det.

Tusen takk for at dere skjønner at vi er leie av omstillinger som skaper usikkerhet rundt jobbene våre. Vi er glade i arbeidsplassene våre, vi trives og vi setter også pris på forutsigbarhet. Vi stoler på at dere ivaretar også de kommunale jobbene som vi står i, også for fremtiden.

På forhånd; tusen takk for at dere viser tydelige på hvem vi bør stemme på til høsten, på forhånd; takk for at dere tar oss på alvor og takk for at dere er til å stole på!

For medlemmene i Utdanningsforbundet, i Brønnøy barnehager:

Jørgen Fagerland - Arbeidsplasstillitsvalgt i Salhus barnehage

Monica Strøm- Arbeidsplasstillitsvalgt i Klokkargården barnehage

Marthe Hauan - Arbeidsplasstillitsvalgt i Flaggstanghaugen Barnehage

Annette Warholm - Arbeidsplasstillitsvalgt i Furutoppen Barnehage