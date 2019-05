Derfor ønsker Høie å utrede to sykehus

Debatt

Mandag 27. mai var det møte mellom helseminister Bent Høie og ordførerne i Alstahaug, Vefsn og Brønnøy samt Høyres ordførerkandidater i de samme kommunene. Hensikten med møtet var å understreke at den beste løsningen er å ha ett sykehus og at dette må ligge sør for Korgfjellet.

Denne løsningen vil gi minst reisetid for pasienter og pårørende, og dette er en løsning som ivaretar hele Helgeland på den beste måten. Jeg oppfattet alle i møtet som samstemte i at den beste løsningen er å ha ett stort akuttsykehus.

Ministeren var veldig godt oppdatert om Helgeland og hvilke utfordringer regionen har, ikke minst med tanke på avstander og infrastruktur. Bent Høie lyttet også godt til argumentasjonen til hvorfor plassering er viktig for å gi alle helgelendinger et noenlunde likeverdig helsetilbud. Altså et godt og positivt møte!

Det er slik at Helgeland ikke vil få to likeverdige akuttsykehus med samme innhold og funksjonalitet. Faktisk er befolkningsgrunnlaget på Helgeland bare akkurat stort nok til ett stort akuttsykehus. Drømmen om to likeverdige, store akuttsykehus på Helgeland er det bare å glemme. Helgeland skal også ha flere DMS (distriktsmedisinske sentre), blant annet her i Brønnøysund.

Hvorfor står da helseministeren fast på å utrede en modell med to sykehus? Slik jeg forstår Høie så er dette viktig for å vise hva det minste sykehuset vil ha av innhold. Vi må anta at når lokalisering endelig bestemmes, så blir det protester og innsigelser fra den «tapende part». Det er nærliggende å tro at forslag om to sykehus da vil lanseres og at noen vil ha omkamp om avgjørelsen.

Derfor er det viktig at det på forhånd er utredet hva det minste sykehuset vil inneholde. Hvor lite innhold får et lite sykehus og hva medfører dette for pasientene?

Jeg ser at miljøer i Rana og Alstahaug ivrer for en modell med to sykehus. Det kan virke som om hensynet til arbeidsplasser i kommunene veier tungt i denne diskusjonen, forståelig nok.

Imidlertid er det pasientenes behov som er viktigst, det må ingen glemme!

Etter min mening er det nå svært viktig at de tolv kommunene på Sør-Helgeland fremstår samlet i dette spørsmålet. Blir det sololøp og vingling internt sør for Korgfjellet, vil det være svært ugunstig for vår del.



Tore Tveråmo

Ordførerkandidat for Brønnøy Høyre