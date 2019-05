Heltid og deltid i Brønnøy

Debatt

Spørsmål til rådmannen i kommunestyremøtet 15.05.19:

Utlysing av stillinger 34 – 48% innen helse og omsorg i Brønnøy kommune

Brønnøy kommune har utlyst seks stillinger for helsefagarbeidere i 34% - 48% innen Helse- og omsorg og en vikarstilling i 68% 2019 – 2020.

Alle stillingene i helse- og omsorg er rettet mot personer med demens og i turnus med helg.

Er disse stillingene tenkt å løse helgeproblematikken?

Jeg oppfatter utlysingen som respektløs, både overfor jobbsøkere og pasienter:

overfor ansatte fordi det er vanskelig å få endene til å møtes med så lav inntekt, i tillegg til muligheter til å få lån og pensjonspoeng

fordi det gjør at de må leve med telefonen i handa og aldri kan si nei til ekstravakter, noe som betyr at de aldri vet når de har fri

overfor pasienter med demens, som bør ha faste rammer rundt seg, med blant annet få ansatte

En slik ansettelseskultur skal vi ikke ha i Brønnøy kommune. Kommunestyret har vedtatt at det skal ansettes i hele faste stillinger, såfremt arbeidstakerne ikke ønsker noe annet. Heltid er også vedtatt i Helse- og omsorgsplanen.

Hvorfor følges ikke dette opp?

Ledelsen må nå sette seg inn i at det finnes andre, nye og bedre løsninger. Da Samhandlingsreformen kom i 2011 måtte man tenke nytt. KS, Fagforbundet, Delta og Sykepleierforbundet inngikk i 2013 erklæringen «Det store heltidsvalget»

Sauherad kommune hadde tidligere et høyt antall deltidsstillinger. I 2016 så de at de måtte dyrke frem gode kommunale tjenester fra grunnen av. De har økt grunnbemanningen, men ikke budsjettet. Det betyr flere heltidsstillinger, faglig utvikling og mer kvalitet i tjenesten uten at det koster mer.

Heltidskulturprosjektet har betydd:

Brukeren er kommet mer i sentrum

Økt grunnbemanning har gitt bedre arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling

Jobbing hver fjerde helg i stedet for hver tredje med vakter på ca. 12 timer

Langvaktene gir mer ro for beboerne, og åpner opp for mer tidkrevende aktiviteter, som f.eks. baking og lange turer

Personalet har fri to dager før og to dager etter langvaktene

Satsing på kompetanse

Lav sykemeldingsprosent, særlig for sykepleiergruppen

Lave kostnader, vikarutgifter er lagt inn i budsjettet for helse- og omsorg, som dermed ikke har økt mer enn normal prisøkning

Sauherad hadde i 2010 tre sykepleierstillinger, nå har kommunen 12, med samme antall pasienter, kommunen tiltrekker seg sykepleiere

Det finnes andre eksempler også: Da Solund kommune droppet vikarbyrå og økte bemanningen av sykepleiere, gikk sykefraværet ned fra 17 % til 4 %. Mørkved sykehjem i Bodø kommune og Posten har også erfart det samme, økt grunnbemanning koster ikke mer!

Det står i omtalen av Brønnøy kommune i utlysningsteksten at Brønnøy «er en av flere kommuner i Nordland i vekst». Det er vi ikke lenger, kan en heltidskultur være med på å rette opp det dårlige omdømmet vi har pådratt oss?

Etter 2. tertial i 2018 kom det som et sjokk på politikerne i Brønnøy at både helse- og velferd og hjemmesykepleien hadde overskredet budsjettene med 7,6 millioner, hovedsakelig brukt til vikarer. Beløpene ble lagt inn i budsjettet for 2019. Sånt vil vi ikke oppleve en gang til, budsjettstyringen må effektiviseres!

Vil rådmannen og ledelsen innen Helse- og omsorg i Brønnøy kommune se på «Det store heltidsvalget» og starte jobben med å øke grunnbemanninga, som et ledd i å få økonomien under kontroll og forbedre arbeidsmiljøet?

På dette svarte konstituert rådmann Frank Nilssen at utlysningen av deltidsstillingene var trukket tilbake og, slik jeg oppfattet det, at administrasjonen ville se på andre løsninger.

Vi i Senterpartiet finner det merkelig at kommunestyrevedtak ikke finner veien til lederne som skal utføre ordren. Et kommunestyrevedtak er en arbeidsordre, som administrasjonen skal rette seg etter!

I ettertid leser vi i BA 21.05. de samme gamle unnskyldningene på løsning av helgeproblematikk og ferieavvikling. Områdeleder Tonje Johansen sier til avisen: «Det er ikke ønskelig med deltidsstillinger fra arbeidsgivers side, men økonomi og helgeproblematikk gjør det vanskelig. … Den største avdelingen i hjemmetjenesten har rundt to årsverk i vikarbudsjett (ferie, korttidsfravær, permisjoner, ekstravakt). Dette kan delvis gjøres om til faste stillinger. Det viser at det vil være behov for et betydelig økonomisk løft for å få til dette.»

Tove Karin Solli, leder for helse- og velferd, sier seg enig: «På Sykehjemmet har det blitt et en anselig mengde 20-prosentstillinger for å dekke opp helger fordi mange har valgt vekk å jobbe helg og i stedet jobbe hver tredje helg.»

Mener hun med det at noen skal jobbe hver 2. helg? Helse- og omsorg har fått et betydelig løft fra 2018 – 2019: ca. 25 millioner. Når man ser at andre kommuner får til å tenke nytt med positivt resultat, er det ingen unnskyldning for å bli værende i gammel vane.

Vi i Senterpartiet ønsker en heltidskultur i helse- og omsorg i Brønnøy, med tanke på brukerne/pasientene. Vi vil ha en verdig eldreomsorg, de eldre og demente skal slippe å forholde seg til så mange personer. Vi vil også ha et verdig og godt arbeidsmiljø, med fornøyde ansatte som trives på jobb og som har overskudd å gi videre til pasientene.

I Sauherad har to sykepleiere fått permisjon i forbindelse med masterstudier, med permisjon med lønn de ukene de studerte og var i praksis. Kunnskapen har kommet godt med både på sykehjemmet og ved de tre sengene (KAD-senger) for døgnakutt øyeblikkelig hjelp. Sykepleierstillingene har økt fra 3 – 12, uten at det har gått på bekostning av hjelpepleiere og helsefagarbeidere. De er også blitt flere. Sauherad har i dag ingen ubesatte sykepleierstillinger. Kommunen har opplevd at sykepleiere har kommet fra sykehus for å jobbe i regionen, ryktene går om at det satses på kompetanse!

«Vi brukte et helt år på informasjon. De ansatte måtte få muligheten til å fordøye endringene som skulle komme. Det handlet om tankeendringer», sier Mona Slaaen, assisterende rådmann og kommunalsjef for stab/støtte. «Det kan bli tøffe tak når man presenterer en turnus med brukeren og heltid i fokus», sier Kari Anne Lie, HMS-konsulent og leder for prosjekt heltidskultur. (Sykepleien, publisert 02.07.18 oppdatert 22.08.18)

Ved å velte over på hver fjerde helg i stedet for hver tredje, fikk kommunen frigjort fire helgestillinger bare på sykehjemmet. Tidligere små vikarstillinger er omgjort til større ressursstillinger, slik at man for eks. kan ha 60 % fast stilling og en avtale om å flytte 40 % til avdelinger som har behov. Kravet er opplæring på plassen og kan veksle mellom maks to – tre steder.

Langvaktene er blitt populære. Hele organisasjonen melder om god utvikling. Noen av dem som tidligere hadde en liten vikar- eller rein helgestilling har kunnet ta ferie for første gang og andre har endelig fått banklån!

Aasa Storlien

Brønnøy Senterparti