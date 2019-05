Berg i fokus

Debatt

Så skjedde det som vi har ventet på så lenge. Nybutikken på Berg stod ferdig, og vi som eiere og kunder fikk komme inn, det var stas. Ett flott bygg med utvendig kunst og greier. Og et overraskende stort vareutvalg. Dette må også være en stor overgang for de ansatte. De har hatt en strevsam og tungvint jobb i det gamle og nedslitte bygget. Takk og lykke til.

Jeg har tidligere hatt et par artikler i avisen med kritikk av prioritering og framdrift i dette prosjektet. Det er nå en forgangen tid, og saken er makulert.

Ved reising av dette flotte bygget har Coop hevet standarden på sentret Berg vesentlig. Og det skal skje mer. Når Berg Terrasse får bygd det flotte leilighetsbygget på samvirkelagets gamle murer vil grunnlaget være lagt for videre utbygging av stedet. Fra rot til positiv utvikling. Men hva så? Stillstand eller videre engasjement? Nå er det behov for et skikkelig rammeverk for den videre etablering og utbygging. Det er vårt ansvar gjennom de politiske og administrative organer i kommunen. Jeg har registrert at det er private tiltak og investeringer som ligger bak de prosjekter som er kommet de siste årene, forhåpentlig i samarbeid med de aktuelle kommunale organer.

Det foreligger et forslag til sentrumsplan for Berg utarbeidet i årene 2003 til 2005. Mye av det som er foreslått i denne planen er gjennomført, blant annet Klakkjeveien langs strømmen. En viktig del av området mot vest var ikke med i dette forslaget. Det haster med å få utarbeidet ny sentrumsplan/reguleringsplan for tettstedet Berg. Hva har vi, og hva vil vi ha? Private aktører er i full gang med prosjekter, men de må ha et rammeverk og holde seg til.

Samtidig bør det utarbeides en generalplan for området rundt Sømnesvika fra Sømnesøya i vest til Nordstrømmen i nord. Et fantastisk område med store muligheter. Her er det allerede planlagt og etablert viktige tiltak, men det er plass til mye mer. Få området inn på kart og utarbeid et konsept for markedsføring av Berg som etablerings- og bosettingsområde.

Den byggingen som nå er i gang i tettstedet stimulerer til optimisme, og dette må utnyttes og ikke drepes. Vi ser nå et bygdesentrum som har grunnlaget for videre ekspansjon. To store bedrifter med produksjon innenfor viktige næringsområder, flere servicebedrifter og bedrifter innenfor turismen. Jeg har også registrert at nye boligfelt er under planlegging. Det er også et boligfelt tett over grensen mot nabokommunen som er klart til utbygging. Slagordet her er: Bo i én kommune og lev i to.

Til høsten er det kommunevalg, og det vil virke noe merkelig dersom emnet om stedsutvikling ikke kommer fram i partiprogrammene.

Ragnar Lien