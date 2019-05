Hvorfor handle lokalt?

Debatt

I fredagens (24.05.2019) leder skriver Brønnøysunds avis og redaktør Matti Riesto om handling og holdninger.

Leder Handling og holdninger

Bakgrunnen for dagens leder var den meget treffende 17. mai-talen i Brønnøysund av Stein Andre Herigstad-Olsen (TTS-direktør og Sør-helgelending) som snakker om det å VELGE Sør-Helgeland, FRAMSNAKKE plassen sin og det å gjøre bevisste valg som det Å HANDLE LOKALT!

I lederen står det bl.a. følgende:

«Varehandelen er under press, både i lille Brønnøysund og andre steder. De siste tiårene har vært kjøpesentrenes tiår, men de merker nå økende konkurranse fra netthandel. I Brønnøysund har Havnesenteret valgt å møte dette med utvidede åpningstider, et trekk som viser at de har tenkt å ta opp kampen med de døgnåpne nettbutikkene. Det er positivt, for et levende sentrum er attraktivt for både turister og fastboende. Havnesenteret og Miljøgata er ikke bare butikker, men også vårt felles byrom, hvor vi ferdes og møtes. Men som er avhengig av levende butikker, kafeer og utesteder»

Ja vi som jobber innenfor tradisjonell handel har i flere år nå opplevd tøffere konkurranse og dette blir heller ikke annerledes i fremtiden. Det meste av veksten i faghandel er det nå netthandelsbutikkene som tar mens fysiske butikker kjemper ofte for å bevare omsetningen. Dette betyr at dersom vi i handelsnæringen ikke endrer oss, men jobber som før, så vil vi tape omsetning, legge ned butikker og få et smalere utvalg lokalt.

Endringene i handlevaner, teknologiutvikling, betalingsløsninger og digitalisering gir oss mer endringer de neste fem årene enn hva vi har hatt de foregående tyve årene, så raskt går utviklingen nå. Man kan lett bli litt motløs, sette seg ned i stolen med armene i kors og riste på hodet over utviklingen… Eller man kan reise seg opp, plante beina stødig i bakken, lene seg forover, ta frem smilet og knyte nevene klar til kamp!

Ja, helt riktig så har vi utvidet åpningstidene til 09-20 (10-18) med mål om å være mer tilgjengelige og attraktive for kundene som vi lever av, og med det å øke omsetningen for å sikre arbeidsplassene. Vi ønsker å være en møteplass på Sør-Helgeland med hjerte for lokalsamfunnet.

Dette er heller ikke alle enige om her på havnesenteret at er den riktige oppskriften, da man i mange tilfeller får økte lønnskostnader som igjen skal finansieres. Svaret på dette får man ikke enda, men det vil vise seg med tiden. Vil Sør-helgelendingen ta imot invitasjonen vår?

I tillegg til konkurranse fra netthandel der du 24/7 kan handle på nett og få levert varen fra Kina hjem til døra i løpet av en uke eller tre og spare en hundrelapp eller tre, så reiser også Sør-helgelendingen mer enn før. Dette er noe overraskende selvfølgelig siden det er så vakkert her på Helgeland, men det er lettvint å komme seg ut i den store verden, og man tar kanskje med seg spanderbuksene også når man er ut på tur!

Selv elsker jeg å dra på tur, det er ikke bare Arne Hjeltnes og gutta på tur som liker kulinariske opplevelser og godt selskap! Mesteparten av mars måned besøkte jeg Asia og jeg fylte opp bagasjen med masse gode inntrykk og fantastiske opplevelser, men min backpacker-sekk var fortsatt på 9kg og godkjent håndbagasje når jeg kom hjem med Widerøe i vakre Brønnøysund. Regelen er egentlig 8kg i Widerøe men med såpass hyggelige og serviceinnstilte folk som det er på flyplassen i Brønnøysund så gikk det heldigvis bra J

Apropos turer! Fra 10. juni dobler Hurtigruten tiden den ligger i Brønnøysund, fra fem kvarter til ti kvarter! I løpet av et år er det titusener av turister som gjerne vil bruke disse 10x15 minuttene på Sør-Helgeland, det kan være på opplevelser, på handel, på turer eller på mat og drikke. Her har ikke bare reise- og opplevelsesnæringen et ansvar i å tilby et bedre tilbud, her må også vi som driver med handel og servering bli bedre! Hva kan du gjøre?

Vi ser også at svenskehandelen ikke blir mindre år for år, det er ikke bare billig bacon, falukorv, hushållsost og snus som ligger og godgjør seg i bagasjerommet i bilen i 22-23 grader på vei vestover etter et opphold i Hemavan! Hör Ni gökorna?

Så hvordan skal vi som jobber i butikk eller et spisested her på Sør-Helgeland få deg som kunde til Å VELGE LOKALT??

Skal vi ROPE!!??: Bruk oss i dag ellers er vi borte i morgen eller kanskje: hvor skal ungdommen få sin første sommerjobb om vi ikke er i lokalmiljøet? Det er lokalt næringsliv som støtter lokale aktiviteter og sponser barn og unge! Det er miljøvennlig å handle lokalt! Slik kunne jeg ha fortsatt…

Svaret er både ja og nei, men å skremme kundene eller bruke krokodilletårer vet vi ikke er nok. Et bedre svar er derfor at vi må brette opp ermene og bli bedre på alt vi gjør! Vi må f.eks ta i bruk nye digitale verktøy for å gi deg som kunde en bedre handleopplevelse.

Se på den nye flotte butikken Coop Nordland SA har åpnet i Sømna! Over 20 millioner er investert til glede for lokalsamfunnet, på Berg kan du scanne varene selv i nye selvbetjente kasser og dette er blitt en av landets mest moderne butikker!

Vi må bruke klikk-og-hent-løsninger som gjør at du kan bestille på nett og hente ut i din lokalbutikk dagen etter! Vi må «snakke samme språk» som våre konkurrerende nettbutikker, derfor må vi f.eks benytte sosiale medier (SoME) for å nå ut med våre gode produkter til kundene når de sitter hjemme i sofaen en søndags kveld og kjeder seg foran tv’en siden siste episode av Game Of Thrones nå er ferdigspilt!

MEN det sannsynligvis viktigste svaret på om vi lykkes i kampen om kunden berører avisa i denne lederen. Kundeservice, kundeservice og jeg gjentar kundeservice! Skal vi overleve i det lange løp når også svære konkurrenter som Amazon og Alibaba vil etablere seg sterkere i den skandinaviske netthandelen så må vi synliggjøre fordelene med å handle lokalt i fysiske butikker, vi må ha fagkunnskap, vi må forstå kundens behov, vi må ikke bare gi fantastisk service men gjerne også en opplevelse med på kjøpet! Her kan vi nok alle bli bedre!

Til slutt i disse valgtider, det er DU som kunde som bestemmer! Jeg anbefaler å handle lokalt om det er på AAka eller Zappa, eller om det er på Lokalmatbutikken, Sanna Brønmo, Grill 76 i Hommelstø eller SMAK på Toft, det er du som avgjør; GODT VALG!!

Erik Gjemble Senterleder Amfi Havnesenteret 25.05.2019