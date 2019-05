Debatt

Sorenskriver Rolf Selfors har anbefalt at tingrettene på Helgeland må samles på ett sted og det er Mo i Rana. Hvor objektiv sorenskriveren er når han uttaler dette er vi ikke helt sikre på, men Selfors, som selv er fra Mo i Rana, kan fort mistenkes for å legge subjektive vilkår til grunn enn objektive i sine forslag til forbedring av rettsikkerheten på hele Helgeland.

Rolf Selfors har uttalt at det er hensynet til rekruttering som er avgjørende for at han anbefaler Mo i Rana som lokalitet for tingrettene på Helgeland. Han begrunner det med større sakstilgang og at det er bedre søkning til et større kompetansemiljø. Dette er etter vårt skjønn et feil perspektiv. Dersom Selfors skal realisere tingrettene ut fra et perspektiv om kompetansemiljø, bør tingrettene helt og holdent samles i det største juridiske miljøet vi har på Helgeland. Altså i Brønnøysund. Det miljøet finnes nemlig i her med mellom 20 og 30 jurister som rådgir over 200 saksbehandlere i juridiske spørsmål. De kan bekrefte at de ikke har noen problemer med rekrutteringen av riktig kompetanse til juridisk arbeid. Vårt perspektiv er at det må være hensynet til rettssikkerheten, ressursbruken og det totale sakstilfanget som legges til grunn. Ut fra dette kan vi fastslå at perspektivet Rolf Selfors legger til grunn i beste fall er vikarierende. Det er nok ikke noen voldsom oppslutning i å samle alle tingrettene i Brønnøysund selv om det hadde vært gledelig for oss.

Men det er ikke poenget. Det bør fortsatt være tingretter etter den strukturen vi kjenner i dag. Med utgangspunkt i de endringer som foreslås ønsker vi å peke på at brukerperspektivet og dermed rettssikkerheten settes i spill. Dette har også ansatte ved tingretten i Brønnøysund påpekt og for oss er det lett å støtte dette fullt ut.

Når Selfors bekrefter at han ikke har formidlet de ansattes innspill i saken til Domstoladministrasjonen, så setter han seg selv i en lite troverdig situasjon og etter vår mening også rettssikkerheten i fare. Han begrunner det med at han ikke er enig med dem, noe som er subjektivt og totalt underordnet i saken. Det er ikke en sorenskrivers rolle slik vi ser det.

Dersom denne sentraliseringen er økonomisk begrunnet er vi av den oppfatning at rettssikkerheten ikke skal trues av økonomiske hensyn. Vi skjønner heller ikke hvordan besparelsen kan oppstå med de distanser vi snakker om her. Det blir større reiseutgifter enn vi ser i dag med tiltalte, meddommere, politi, vitner og forsvarere på reise kryss og tvers på Helgeland for å møte uthvilte og i rett tid når han setter retten. Det er uverdig og betyr store utgifter og belastninger for de involverte. Å anvende politiet til og fra rettssalen eller som eskorte for tiltalte hit og dit mener vi er dårlig bruk av en ufullstendig ressurs i utgangspunktet.

Vi mener at en som innehar rollen som Sorenskriver for alle tingrettene gjerne tenker seg nøye om før han eller hun uttaler seg i en sak. I denne saken er vi redde for at dette ikke er tilfelle og at Rolf Selfors ikke har stilt seg de nødvendige kontrollspørsmålene. Et sentralt objektivt spørsmål bør etter vår mening være: «Blir forslaget bedre eller verre for de involverte i tingretten i fremtiden?»

Vi har kanskje ikke svaret, men det tror vi heller ikke Rolf Selfors har. Inntil videre bør vi derfor beholde tingrettene som i dag.

Stig Arve Høyvik

Liv Astrid Bang

Kristian Warholm

Brønnøy Venstre