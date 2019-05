Ta ansvar for hele stillinger og heltidskultur!

Debatt

I helse og omsorg er det kun en tredjedel som har full stilling i norske kommuner. Brønnøysund er ikke noe unntak. De som har deltidsstillinger har en ukentlig kamp for å sikre seg nok ekstravakter, for å få nok lønn til livets opphold. Man får ikke lån i banken, ikke stabil inntekt, en stressende og usikker hverdag ved og ikke kan planlegge ukene – for man må vente på ekstravakter.

Mange deltidsstillinger gir i tillegg mindre stabilitet for brukerne som mottar tjenestene, og bidrar til større risiko for feilbehandlinger.

Fagforbundet ser at siste stillingsutlysninger i Helse og velferd har skapt store reaksjoner blant politikere og folk flest, der det blant annet er utlyst deltidsstillinger på 30-40 prosent. Det sies at det er vedtatt at det skal ansettes i faste og hele stillinger, men ikke noe om hvordan man skal få gjennomført dette i praksis. Det som er enda verre, er at innenfor helse har vi enda mindre stillings prosenter, som sikkert mange er uvitende om - siden disse stillingene er så små at det er kritikkverdig å lyse ut. Disse stillingene er for eksempel på hele 16 og 17 prosent! Og så er det jo slik at hvis man vil ha en fot innafor så blir det jo slik at man takker ja til disse lave prosentene! Når det er sagt så er det ikke snakk om at sykepleiere blir ansatt i så små stillinger, og det er selvfølgelig bra. Her er det snakk om helsefagarbeidere som gjerne er nyutdannet, men også assistenter. Grunnen til at man står igjen med disse lave prosentene er for å få helgene til å gå opp i turnusen til den grunnbemanningen man har budsjett til.

Fagforbundet har en uenighetsprotokoll på disse utlysningene, der vi ba om at det lyses ut hele stillinger. Arbeidsgiver er helt enig med oss, men unnskylder seg med dårlig økonomi, og at det er turnusteknisk umulig.

Hvis man tar sykehjemmet som et eksempel så har man noen tall som kan beskrive hvor stor andel som går heltid. Og med heltid så mener vi da 100 prosent stilling. Grovt regnet er det totalt 82 stk som går i fast stilling (stillingene som står ledig er ikke tatt med). Av de 82 ansatte er det totalt 19 stk som har 100 prosent stilling. Og hvis man skiller på disse stillingene så er det totalt 30 sykepleiere, der 11 av de har 100 prosent stilling. Av helsefagarbeiderne, hjelpepleier/omsorgsarbeiderne, og assistentene er det totalt 52 ansatte, der det KUN er 8 av dem som har 100 prosent stilling. Dette er absolutt ikke en heltidskultur! Det er et deltidsproblem…

Hadde dette vært et mannsdominert yrke, så hadde det aldri vært annet enn heltid som har vært alternativet. Det er et stort problem når ikke kvinner får hele stillinger, både for den det gjelder men også for samfunnet. Uten hele stillinger kan man bli avhengig av sosial stønad, man opparbeider seg ikke nok pensjon, og vi vet at det blir vanskeligere å ha et sunt liv med god helse. Dette er et tap for samfunnet både i arbeidskraft, men ikke minst et mulig økt forbruk av helsetjenester for den enkelte.

Skal velferdsstaten overleve over tid, er den avhengig av at alle som kan - arbeider full tid. Vi er en del av en velferdsstat som arbeiderbevegelsen har vært sentral i byggingen av, med verdier som solidaritet og kollektive løsninger som utgangspunkt. Til grunn ligger et system med økonomisk utjevning og omfordeling. Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlige ansatte gir de beste tjenester og godt arbeidsmiljø.

Framtidig rekruttering til kvinnedominerte yrker krever hele stillinger. Arbeidsgiver må lyse ut hele stillinger. Rekruttering av arbeidstakere til offentlig sektor blir vanskelig når arbeidstakere ikke er sikret full stilling ved endt utdanning.

Vi må gå inn i et samarbeid der alle parter i arbeidslivet er med, for å få til en heltidskultur!

Vi må se på løsninger og tenkte nytt.

Fagforbundet lokalt har invitert politikere, ledere, tillitsvalgte og verneombud innenfor helse, til et møte om heltid. Vi håper dette vil bidra til en felles forståelse, og hvordan man kan jobbe mot et felles mål om heltidsarbeid i vår kommune.

Helene Vågan

Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet i Brønnøy