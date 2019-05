Svar til Senterpartiet i Sømna

Debatt

Etter min tale til Rødts landsmøte i helgen har det kommet en kommentar fra Roy Helge Dahle i Brønnøysunds Avis. Han har lest et lite utdrag av hele min tale som var gjengitt i forkortede trekk i BA. Og selv om at det for Lucky Luke lønte seg å være kjapp på avtrekkeren, kan det for oss vanlige folk lønne seg å få den fulle oversikten før vi skyter fra hofta.

For i Dahles kommentar påstås det at jeg i min tale angriper kun Sp på grunn av fylkestingets vedtak om nedleggelsen av Sømna tannlikinikk. Ordlyden hans var som følger:

"Når det er sagt så legger jeg merke til at det er Senterpartiet med sin ene stemme hun angriper, det er ikke noe kritikk mot storebror til Rødt, Arbeiderpartiet som har flertallet i rådet og utgjør flertallet i samarbeidskoalisjonen i fylkestinget. Når vi vet at det var Arbeiderpartiet som kjørte så hardt på å legge ned tannlegekontoret på Sømna så undres jeg over hvorfor kommer ikke Rødt med kritikk mot Ap?"

Jeg skal love Dahle at de alle de rødgrønne ble nevnt, også Arbeiderpartiet, og jeg vil med dette understreke at jeg i min tale sa at; "til og med Sp stemte for å legge ned tannklinikken vår i Sømna."

For det var jo akkurat dette som forundret meg mest. Det at et parti som omtaler seg selv som et distriktsvennlig parti, senere på fylkestinget stemmer for å utarme distriktene og berøve dem for velferdsgoder også folk i distriktene trenger.

Det tror jeg egentlig de fleste undrer seg over - mulig også Dahle.

At Sømna tannklinikk skal nedlegges, er en faktisk en krise for oss. De økonomiske følgene, samt tidsbruken for folk flest i Sømna om dette vedtaket fullbyrdes, er noe vi vet blir særs usosialt og rett og slett urettferdig.

For, som jeg også sa i min tale til landsmøtet, så kommer Forskjells-Norge også i form av avstander. Avstander til de velferdsgodene vi på et eller annet merkelig vis hadde råd til før vi fant olja, men nå fremstår som en uoverkommelig utgiftspost.

Når det er sagt vil jeg oppfordre Dahle til å holde seg for god til å kalle Arbeiderpartiet for Rødts storebror. Om han leser seg opp på prinsipprogrammene våre vil han se at Ap og Rødt er særs ulike, minst like ulike som Sp og Ap, og at vi i veldig mange konkrete saker (f.eks i sentralliseringspolitikken) står stikk imot hverandre.

Til slutt vil jeg understreke at jeg har følt at vi har hatt et veldig godt samarbeid med Sp (og de andre partiene i Sømna) etter at vi i Rødt tok tak i tannklinikksaken.

Jeg håper og tror at dette vil fortsette, og at vi sammen klarer å bevare velferdsgodene også vi i distriktene trenger og har krav på.

Fordi fellesskap fungerer.

Thina J. Nordfjellmark

Rødt Sømna