Nytt havnebygg - hva vil det koste og hvem betaler?

Debatt

Tiden går, først sist i april kom byggekomitéen for nytt havnebygg i gang. For å hale ut tiden enda mer kom man opp med fire forskjellige forslag til gjennomføring. Felles for alle forslagene er å starte riving av dagens havnebygg 15. juli d.å. Forslag 1a og b medfører stenging av Havnegata, liten plass til godslagring og vanskelig adkomst i byggeperioden. Alternativ 2 og 3 medfører lengre og ekstra lang kontorleietid. Kostnader som Søren Nielsen (SN) ikke vil erstatte.

Risiko-analysen er enda ikke avklart i forhold til reguleringsplanen som skal behandles i Planutvalget 15. mai. Er Registerbygget et nasjonalt skjermingsobjekt eller et helt vanlig kontorbygg? Man har unngått en konsekvensutredning ved å krympe bygget til under 15 000 m2, som er grensen. Påfallende? Det er heller ikke gitt juridiske og økonomiske garantier for at ingen fysiske hindringer kommer i veien for dagens havnedrift.

Hva skjedde med den første avtalen mellom Brønnøy Havn og SN/Registerbygget? Ifølge den skulle havnebygget bygges først, slik at Havna og Brækkans kunne flytte inn før riving og opparbeiding av tomt til Registerbygget startet. Noe som ville vært en helt naturlig og praktisk rekkefølge!

Rekkefølgebestemmelser og vilkår før rammetillatelse for ny bebyggelse inneholder 10 paragrafer med 27 punkter. Det som går igjen som viktigst er plan for gjennomføring i anleggsperioden med tilfredsstillende adkomst til havneavsnittet og tilgjengelige havnearealer, med pålagte ISPS-sikring vist i «åpen» og «lukket» situasjon. Alt om nødvendig i flere faser. Fremlegging av dokumentasjon på sikring mangler fortsatt.

Innenfor hovedadkomstområdet til havneavsnittet tillates etablert parkeringsplasser for Brønnøy Havn og oppstillingsplass for Hurtigruten. Ved behov tillates adgangskontroll. Alle flater må tåle å trafikkeres med lastebil. Her er ikke oppgitt vekt, hvor stor er en lastebil?

Havnesjefen har lagt frem mest mulig tilgjengelig informasjon som kan ha betydning for at havnestyret og Brønnøy kommune kan gjøre gode vedtak. Styreleder kan ikke skjule sin motvilje mot dette, han prøver hele tiden å bagatellisere saken ved å klage på sent utsendte styrepapirer. Hvorfor Kristiansen som representant for brukerne (TTS) følger opp dette, virker litt rart. Brukerne av områdene bør da være ekstra interessert i at denne vanskelige saken blir er best mulig opplyst! Har man ikke interesse av å sitte i et styre bør man ikke si ja til vervet.

Eier av Brækkans Skipsekspedisjon er lite fornøyd med fremdriften i saken, som forståelig er. Han mener byggingen av nytt havnebygg burde vært startet allerede i begynnelsen av 2018. Han er bekymret for en prosess og byggeperiode som virker ganske risikabel, tidkrevende og svært kostbar. Det er ikke vanskelig å forstå hans bekymringer som næringsdrivende. Selv om noen mener at gjennomføringen av byggeperioden skal gå greit, er det ikke vanskelig å se for seg rekkefølgen nå kan føre til kaos. Slik avtalen foreligger er det ikke vanskelig å se for seg hvem som blir taperne her. Det burde ikke være for sent å snu!

Tomtegrunn (havnekapitalen), leiekostnader og uforutsette utgifter bør dekkes av SN som utbygger av Registerbygget. Ser havnestyret at ved å slippe registerutbyggingen foran påfører Brønnøy Havn ekstrakostnader? Tar de ansvaret? 2. mai skal styret bestemme seg!

Aasa Storlien

Brønnøysundpatriot og politiker