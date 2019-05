Markering av 1. mai er like viktig uansett hvor enn er

Debatt

I år fikk vi markert arbeidernes internasjonale dag på Vega, og jeg er uendelig stolt av at vi klarte det!

Det ble en liten 1. mai-komite med Rødt og Fagforbundet, og så fikk vi med Shanea Loney fra AUF Sør-Helgeland. Med appeller fra Rødt og AUF, etterfulgt av allsang med gitar av «Internationalen» og «Ellinors vise» ble det hele en nydelig markering.

Det var en fin aldersspredning, hvor de minste kunne velge å leke og tegne mens de voksne koste seg med samhold og kaffe. Det er dette som trengs i et samfunn, nettopp samhold og felleskap.

Å samles på denne dagen med engasjement for et felles mål, å få det bedre for alle, vises godt og gjør godt. For vi vil gjerne ha en politikk som ikke gjør forskjell på folk, svekker arbeidernes rettigheter, sentraliserer tilbudene og får folk til å flytte.

Og jeg håper virkelig at vi får til arrangementer hvert år, og hvem vet? Kanskje vi får i gang det 1. mai toget som jeg husker fra jeg var lita. Gratulerer alle sammen!

Camilla Hestvik,

Rødt Vega og 1. mai-komiteen på Vega