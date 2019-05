Les fylkesordførerens 1. mai-tale

Debatt

Fylkesordfører Sonja Steen (Ap) holdt dette innlegget som hovedtaler 1. mai i Bindal.

Gode venner, kjære alle sammen.

Gratulerer med dagen!

Tusen takk for invitasjonen til å holde 1. mai talen her i Bindal – kommunen som ble oppretta i 1837 i forbindelse med innføring av det lokale selvstyret. Kommunen som har kjempet for å forbli nordlendinger. Den kampen vant dere og vi. Tusen takk for innsatsen!

1. mai er en internasjonal kampdag!

I 1889 vedtok stiftelseskongressen til Den andre internasjonale i Paris, å gjøre 1. mai til arbeiderbevegelsens internasjonale demonstrasjonsdag.

Det er 130 år siden.

Det er lenge siden.

Og verden har blitt bedre.

I land der den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsen tidlig fikk styring over samfunnsutviklingen – som Norge - har livet og hverdagen for vanlige folk endret seg fundamentalt.

Likevel ser vi at noen motsetninger i samfunnet består.

Motsetninger mellom høyrekreftene og arbeiderbevegelsen.

Mellom de som fører en politikk som trekker i retning av større forskjeller i samfunnet.

Og de som ønsker sterkere fellesskap.

Det minner oss om at arbeiderbevegelsen aldri kan sove på sin vakt, men tvert i mot må være våken, framoverlent og tydelig på våre verdier, tydelig i våre krav.

Når vi i dag samler oss til 1. mai-markeringer over hele landet, så ser vi disse motsetningene tydeligere enn på svært lenge. For det som nå skjer, er at det pågår en stille samfunnskamp i Norge.

Gode venner, «samfunnskamp» er et kraftig uttrykk. Det er den typen ord som arbeiderbevegelsens pionerer brukte. Som Einar Gerhardsen brukte. Når det likevel er på sin plass i dagens situasjon, er det fordi det som nå er truet, er nettopp det man forbinder med Gerhardsen-epoken og etterkrigstiden, den norske modellen, med sterke fellesskap, små forskjeller og like muligheter. At vi er et land der alle føler seg med.

Et land der ingen blir stående alene.

Et land der vi er villige til å stille opp for hverandre, for fellesskapet, trygge på at fellesskapet stiller opp når vi trenger det selv.

Og et land som henger sammen – der by og land henger sammen – der det er mer som forener oss enn som splitter oss.

Det er Arbeiderpartiets store prosjekt – og har alltid vært det. En samfunnskamp for sterkere fellesskap.

I et slikt land, gode venner, kan ikke forskjellene bli urettferdig store.

I et slikt land, kan det ikke få bre seg en følelse av at vanlige folk må betale for at noen få – de som allerede har mest – skal få enda mer.

Men det er akkurat det som er i ferd med å skje, i Norge 2019:

Regjeringen svekker fellesskapet og øker forskjellene mellom folk.

I Norge 2019 stikker den rikeste tidelen fra. Og de 1000 aller rikeste, har fått nærmere en og halvmillion kroner hver i formuesskattekutt.

Samtidig, i Norge 2019, har pensjonistene fått mindre å rutte med, fire år på rad.

Samtidig, i Norge 2019 har tre av ti nordmenn mindre penger å betale regninger med, enn de hadde for seks år siden.

Og samtidig, i Norge 2019, opplever mange tusen mennesker, midt i livet, å bli fratatt arbeidsavklaringspenger – en helserelatert ytelse - og henvist til sosialhjelp. Selv om det er Nav som ikke har fått avklart dem for jobb eller trygd. Det skjer, fordi Erna Solberg og høyreregjeringen har bestemt det.

Igjen tar høyreregjeringen fra dem som sliter med å komme seg gjennom hverdagen.

Igjen angriper høyreregjeringen dem som er minst i stand til å forsvare seg.

Igjen ser vi at når de rike får mer, må de med minst betale.

Slik skal vi ikke ha det i Norge!

I arbeidslivet trenger vi sterkere fellesskap slik at alle er trygge på jobben og blir behandlet skikkelig.

Og gode venner: Hva er det som skjer i deler av arbeidslivet vårt? Hvordan er det høyresiden ser på norske arbeidstakere? Svaret får vi ikke i nyttårstaler, men i norsk virkelighet.

La meg starte med forvitringen av den norske modellen, som vi blant annet ser i byggebransjen. Bemanningsbyråenes rolle, alle de kreative løsningene for å få maksimalt ut av arbeidstakerne, og samtidig gi minimalt tilbake:

Det vi ser er at trekk fra det gamle løsarbeidersamfunnet, kommer tilbake. Einar Gerhardsens vakre oppsummering av livsverket, at ingen lenger måtte stå med lua i handa, er under press. Nulltimerskontrakter – kontrakt uten lønn mellom oppdrag – bredte om seg. Nei, man stod ikke med lua i handa foran en fabrikkeier eller storbonde. Man stod for seg selv, med mobilen i handa. Og ventet på beskjed om neste oppdrag, uten mulighet til å ta andre i mellomtiden. Det var Norge 2018.

Arbeiderpartiet gikk derfor i bresjen for det historiske vedtaket i fjor vår: Et forbud mot nulltimerskontrakter, en kraftig regulering av vilkårene for utleie av arbeidskraft.

Det gjorde vi fordi arbeidslivet trenger sterkere fellesskap. Fordi utviklingen trekker i retning å svekke arbeidstakernes rettigheter. Gir de mindre trygghet. Og dermed svekker tryggheten og sikkerheten fellesskapet gir.

De tre daværende regjeringspartiene stemte imot. Det som for Arbeiderpartiet var fjorårets største politiske seier, omtalte Erna Solberg som sitt største nederlag.

Det er provoserende. Grunnen til at vi kjemper for et sterkt fellesskap handler om enkeltmenneskene. Når fellesskapet er sterkt vet du som arbeidstaker at du ikke er svak.

Vi viser dette her i dag. Når vi møtes i felleskap. At vi er sterke når vi står sammen.

I offentlig sektor, ikke minst i omsorgen, ser vi noe av det samme. Ufrivillig deltid. Kamp om vakter. Den konstante mangelen på forutsigbarhet. Underbemanning.

De siste fire årene har vi sett at det nytter å gjøre noe med dette, dersom man går skikkelig inn for det. Sammen med de tillitsvalgte har flere av våre ordførere gjort svært gode erfaringer i arbeidet med heltidskultur, og nå deler vi erfaringer. Valget til høsten blir et valg som handler om hva slags arbeidsliv vi skal ha i kommunene våre. Skal vi ha et arbeidsliv med hele, faste stillinger. Trygghet og forutsigbarhet.

Hva så med den millionen nordmenn som står svakest i arbeidslivet, og ikke får pensjon fra første krone? Hva er høyrepartienes beskjed til dem?

Det blir for dyrt, er beskjeden. Rettferdig pensjon, blir for dyrt. Dessuten er det noe partene må ta seg av, får vi høre. Selv om det var partene selv som kastet kortene og sa at dette måtte løses politisk.

For Arbeiderpartiet var det aldri tvil: Når våre venner i fagbevegelsen rekker oss stafettpinnen, da tar vi den. Og dette skal norske arbeidstakere vite: Med en Arbeiderparti-ledet regjering skal alle være sikret det som så mange av oss tar for gitt: pensjonsopptjening for hver time vi jobber.

For en slik forskjell på folk, det vil Arbeiderpartiet aldri akseptere!

Kjære venner.

Arbeiderbevegelsen vokste seg stor på to pilarer: Arbeid. Og velferd.

Arbeid – i betydningen gode arbeidsvilkår, en lønn å leve av, og framfor alt: arbeid til alle.

Velferd – med oppbyggingen av en velferdsstat, der vi trygger hverandre i fellesskap.

For Arbeiderpartiet er kampen for arbeid til alle, vekst og optimisme i hele landet, uløselig knyttet til en offensiv nærings- og industripolitikk. Arbeiderpartiet er ikke et industriparti. Vi er industripartiet. Fordi vi forstår hva det er som har gjort Norge så bra som det tross alt har blitt:

Det er ikke staten alene.

Det er ikke markedet alene.

Det er samspillet mellom stat og marked.

Det var det som skjedde tidlig på 1900-tallet, da man sikret nasjonal kontroll over norsk vannkraft.

Det var det som skjedde med industrireisingen på midten av 1900-tallet.

Det var det som skjedde da vi fant olje i Nordsjøen, og Arbeiderpartiet sikret at de enorme inntektene kom hele folket til gode, og bidro til byggingen av en verdensledende offshore- og leverandørindustri.

Og det er det handler om nå – når vi ser at Norge vil trenge nye bein å stå på, og det nødvendige grønne skiftet vil åpne enorme muligheter for de landene som er i stand til å gripe disse mulighetene.

Kamerater – da trenger vi visjonære og handlekraftige ledere. Da trenger vi nasjonale strateger som er villige til å bruke statlige muskler, slik at man får utløst potensialet i vindkraft til havs, i bioøkonomi og skognæring, i fangst og lagring av CO2.

Det vi ikke trenger, er ledere som ikke leder, som er mest opptatt av å bli sittende, og som nøyer seg med å kutte skatter, lene seg tilbake og vente - i liberalistisk overtro – på at ett eller annet skal skje.

Gode venner – dette handler om Norges økonomiske framtid. Men det handler også om svaret vi gir til barna våre, som skolestreiker i dyp uro for klimaet og framtida:

Den regjeringen som skal evne å føre Norge over i fornybarsamfunnet, kan ikke ledes av blåruss med overtro på markedet.

Kamerater, gode venner.

Arbeiderpartiets landsmøte, og debatten som fulgte etterpå, viser tydelige forskjeller i norsk politikk.

Der vedtok vi ambisiøse velferdsreformer:

For det første: Gratis skolemat for alle barn – en reform som er bra for læringen til de 60.000 barna som hver dag går til skolen uten matpakke i sekken. En reform som er bra for læringen til de andre i klassen, når disse barna blir mindre urolige. En reform som er bra for folkehelsa, og ikke minst: En reform som bidrar til at ungene våre har det bra på skolen. Felles måltid rundt bordet skaper fellesskap og trivsel. Det vet vi jo. Selvsagt gjelder det også for skolebarn.

Og for det andre: Gratis SFO for alle førsteklassinger. En rettferdighetsreform. I dag går noen barn hjem, mens de andre blir værende. Og det er ikke tilfeldig hvem det er. Ofte er barna med størst behov for SFO-tilbudet, som går hjem, fordi det handler om foreldrenes økonomi.

Og en tannhelsereform – en reform som gjør at ingen skal kunne se på tennene dine om du er fattig eller rik.

Hva var høyresidens reaksjon på disse vedtakene? Jo, at dette har ikke Norge råd til.

Sykepleiere slites ut på jobb på sykehjem, som må drive med alt mulig som de ikke er fagutdannet til, og går inn i en ond spiral - den stadig mer alvorlige sykepleiermangelen.

Dette handler om kommuneøkonomi, folkens. Lokalpolitisk vilje, lokalpolitisk evne, men framfor alt: Kommuneøkonomi.

Arbeiderpartiet foreslår konsekvent mer penger til kommunene enn det høyrepartiene ser seg i stand til, fordi de har delt ut så mange milliarder til dem som har mer enn nok fra før i privat lomme.

Men 25 milliarder kroner i skattekutt som ikke gir flere arbeidsplasser, det mener de at Norge råd til.

På Arbeiderpartiets landsmøte ble det vedtatt et distriktspolitisk manifest. Her staket vi ut kursen for utvikling i hele landet – for verdiskaping og arbeidsplasser, for industri, fiskeri og havbruk, jordbruk, skogbruk og reindrift, for norsk fornybar kraft og energi, reiseliv og turisme, transport og gode tjenester nært folk, for å nevne noen av punktene. Økt sentralisering er noe vi tar på dypt alvor. Arbeiderpartiet vil bekjempe sentralisering og marginalisering av distriktene. For oss er det et utvetydig mål at politikken skal sørge for at folk skal leve like gode liv i både by og bygd.

Hva betyr det gode liv her i Bindal? Det er dere best til å gi svar på. For meg handler det om at Bindal må få utvikle sine naturgitte forutsetninger for å skape nye arbeidsplasser innenfor trearbeidende industri, innenfor matproduksjon til lands og i sjøen. Dere har mineral, energi og et stort potensiale i reiseliv. Til tross for utfordringene har dere bygd ny offentlig skole, nye eldreboliger, renovert sykehjemmet osv. Det vitner om dyktighet og framtidstro!

Gode venner.

Det pågår en stille samfunnskamp i Norge. Og i den samfunnskampen spiller kommunene en avgjørende rolle.

For i kommunene kan vi trygge norske arbeidstakere gjennom å sikre hele, faste stillinger og gå i bresjen for et serioøst og anstaendig arbeidsliv.

Slik at vi får et sterkere fellesskap i det norske arbeidslivet.

Det er i kommunene vi skal gjennomføre ambisiøse velferdsreformer for barna våre med gratis skolemat og gratis SFO for de minste barna.

Vi bygger sterkere fellesskap i skolen ved å gir bedre kunnskap og utjevner forskjeller.

Det er i kommunene vi skal satse på en sterk offentlig omsorg som gjør eldre til sje i eget liv og sier nei til kommersialisering av omsorgen.

Og det er i kommunene vi holder skansene overfor høyreregjeringens politikk som svekker fellesskapet og øker forskjellene, til vi igjen kan få en Arbeiderparti-ledet regjering i 2021.

Derfor er lokalvalget til høsten så viktig.

Kamerater, kjære venner.

Jeg startet med 1889, og de 130 årene som har gått siden pionerene innstiftet 1. mai som arbeiderbevegelsens internasjonale demonstrasjonsdag. Da handlet det først om fremst om ett krav: Åtte timers arbeidsdag.

I år er det nøyaktig 100 år siden Norge innførte åttetimersdagen, etter press fra den framvoksende arbeiderbevegelsen.

Visjonen var at arbeideren skulle kunne jobbe i åtte timer, ha åtte timer fritid, og åtte timer søvn.

Under denne visjonen lå det som i sin tid var en revolusjonerende tanke, og som mange fortsatt sliter med å ta inn over seg:

Verden tilhører ikke en liten, heldig elite. Verden tilhører alle. Og vi skal aldri gi oss i kampen for alle menneskers rett til et liv i frihet, trygghet og verdighet.

Derfor samles vi 1. mai. I kampen for sterkere fellesskap!

Og derfor sier jeg:

Gratulerer med dagen.

Takk for oppmerksomheten – gode bindalinger med vind i seglan!

Sonja Steen