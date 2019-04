Åpent svar til Ragnvald Dundas

Debatt

Det er ingen tvil om at Tosenveinemda er og har vært viktig for Tosenveien og samfunnsutviklingen på Sør- Helgeland. Her har mange gjort en god jobb, og Ragnvald Dundas er en av dem.

Det har over mange år skjedd mye på Tosenveien og parseller, veien har blitt betydelig bedre/ sikrere.

Langs med fjorden har veien blitt bredere og mere oversiktlig. Målvikhammertunnellen, fresing på deler av dekket i Tosentunell med nytt dekke. Nytt autovern på Granesiden, utbedring av siktlinjer og bredde på deler av vei fra Barstad til Landekrysset.

Rasteplass ved Kråkhåjen er fortsatt i bruk anleggsmessig. Det er mottak av grusmasser, og det er ikke ryddet på plassen. Tosenveinemda har bedt om møte med Kjell Skjerve og Nordland fylke for å diskutere dette og flere andre saker. Dette følges opp. Her var også snakk om å koble den gamle veien inn mot rasteplass som utkikkspunkt.

Det var befaring på Tosenveien i 2018 med fylkesråd for samferdsel i Nordland, statens vegvesen, næringsliv og ordførere i regionen. Her ble det enighet om å følge opp to parseller på Tosenveien for å få prioritet. Dette er Landekrysset til Skog og Sausvatnet til Neverneskrysset. Dette for å komme i gang og utnytte steinmasser som ligger i depoet på Landmyren.

Dette følges opp mot fylket.

Det jobbes aktivt med å få prioritert gang- sykkelveinett i kommunen.

Det har i denne perioden vært jobbet med å få på plass gang sykkelvei fra Tverrlia til Skillebotn. Her er det svært trafikkfarlig for de som er myke trafikanter og her er det mange barn som ferdes. Dette er prioritert høyt samt omlegging av Stangneskrysset. Målet er fortsatt å få sammenhengende bedre vei for gående, syklende og kjørende trafikanter.

Det jobbes med å få en helhetlig plan kortsiktig og langsiktig. Her må det inn noe midler, og man må jobbe opp i mot beslutningstakerne.

Vi har hatt møter med Vefsn kommune og Alstahaug kommune, samt tilhørende næringsliv. Vi mener Sør- Helgeland må knyttes samferdselsmessig bedre sammen med resten av Helgeland. Her må kystriksveien ha bedre åpningstid og Tosenveien prioriteres. Dette er det stor enighet om og vi ser at dette er viktig i forhold til lokalisering av fremtidige tjenester og at dette er viktig for å gi næringslivet bedre rammebetingelser.

Sammen kan vi bedre bli hørt og prioritert. E6 sør på Helgeland er under utarbeidelse, nå må vi og fylket sørge for at vi anstendig blir knyttet sammen med resten av Helgeland.

Johnny Hanssen

Ordfører i Brønnøy