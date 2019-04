Åpent brev til ordføreren

Debatt

Tosenveinemda har i mange år vært et samarbeidsorgan mellom kommunene,Vefsn,Grane og Brønnøy. Av årsaker har Brønnøys ordfører være leder av denne nemna. Aktiviteten har variert opp gjennom årene.Det bør ikke være tvil om at nemnda har hatt en betydelig rolle i arbeidet med Tosenveien.

Som tidligere medlem har jeg en viss kjennskap til saker som har vært oppe til behandling. Flere av disse sakene er fortsatt aktuelle og spørsmålet mitt er: Blir sakene helhjertet fulgt opp ?

Jeg nevner en sak som flere ganger har vært oppe i nemnda: Rasteplass ved Kråkhåjen.Dette ble tatt opp blant annet i forbindelse med prosjektet Målvikhammaren-tunellen (Området er der hvor betongblandestasjonen sto). Forslaget var å etablere en tidsmessig rasteplass på stedet. Da blant annet med mulighet å kunne benytte den gamle veistraseen opp til Målvikhammaren som gangvei.

Herfra er det en fin utsikt innover mot Forneset/Tosbotn. I motsatt retning er det en fin utsikt sørover, ut Tosenfjorden. Forslaget den gangen var at dette prosjektet skulle koples til tunellprosjektet, samla. Det var og den gangen snakk om etablering av nødlandingsplass for helikopter ved tunellåpningen. Det snakkes i dag om turistveier og rasteplasser i den sammenheng.

Spørsmålet: Blir denne saken fulgt opp ?

Det har og i Tosenveinemda vært drøftet de praktiske spørsmål som følger i forbindelse med utbedring av deler av veien: kontakt med grunneiere angående grunnerverv.

Starte planlegging av arbeide, utbedring, gjennomføring. Da veivesenet viste til at det ikke var saksbehandlerkapasitet der ble det fra Brønnøys representanter vist til at det kanskje kunne skje planarbeide i samarbeide mellom kommune og fylke.

Det var og oppe til drøfting hvilke deler av veien Fv 76 som burde utbedres først. Det var oppe til drøfting å se hele veilengden,Skillevik- Tosbotn som totalprosjektet og ut fra dette jobbe fram en akseptabel/god veistandard.

Spørsmålet: Blir noe av dette fulgt opp ?

Utbedring av veien Mosheimkrysset-Skillvika. Herunder etablere gang og sykkelvei på denne strekninga.

Inntil det kommer en alternativ innfartsvei til Brønnøysundområdet er veien gjennom Skarsåsen den eneste adkomst inn til tettstedet, sørfra eller fra E-6.

I forrige kommunestyreperiode ble det kjennt at det forelå et forslag om å etablere tunell under Skarsåsen med tunellåpningen ved Mosheim sag. I nevnte periode fremmet kommunestyrerepresentant Paul Birger Torgnes (H) og Venstres representant forslag om å aktivt jobbe videre med utbedring av vegtraseen fra Mosheimkrysset -Skillevik. Som en del av dette planlegge og få gjennomført gang og sykkelvei på nevnte strekning.

Spørsmålet: Blir dette fulgt opp ?

Da dette innlegget er et åpent spørsmål til ordfører forventer jeg at ordfører tar seg tid til å svare. Spørsmålene bør sees på som tidsaktuelle, og i dag.

Ragnvald Dundas