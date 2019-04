Til mine tidligere kolleger i Helgelandssykehusets styre

Debatt

Dere skal nå snart nok en gang samles til et nytt styreseminar med påfølgende styremøte. Temaet for seminaret er «Fødetilbudet om 5-10 år», og agendaen for seminaret var en naturlig følge av kritikken av innholdet i Ressursgruppens rapport som ikke nevnte dette viktige akuttmedisinske fagområdet.

Jeg hadde nok forventet at de spesialistene som har hatt ansvaret for dette fagområdet i Helgelandssykehuset siden det ble etablert fullt ut, skulle bli bedt om å komme med innspill, men når det ikke skjedde, føler jeg likevel en viss forpliktelse overfor mine tidligere styrekolleger til å komme med faginnspill slik som før. Denne gangen må jeg velge andre informasjonskanaler, men sammenlignet med streaming kommer det nok like bredt ut til de som er interessert. Det er også hyggelig at seminaret og møtet legges til Brønnøysund som har Helgelandssykehusets eneste gjenværende fødestue. Det vil kunne gi styret noen avstandsperspektiver. Det som ikke er så hyggelig, er at man ikke bruker anledningen til å invitere lederen for den lokale fødestuen, den eneste i foretaket, til å holde et innlegg blant de inviterte jordmødrene som på langt nær har like lang erfaring eller oversikt over vår fødestuetjeneste. Dette kan tyde på at administrerende direktør begynner å miste fokus i 2025-prosessen, og har gått over til å bli TV-produsent i stedet for å gi styret den adekvate informasjonen de har bruk for før de skal ta viktige valg i saken.

Fødselshjelp som akuttmedisinsk fagområde betyr for kvinner som skal føde at de normalt ikke kan velge som ved fritt sykehusvalg. Det betyr at spesialisthelsetjenesten må organiseres på en god og sikker måte, og det er Helgelandssykehusets oppgave. For de kvinnene som skal føde vil tilgjengelighet være svært viktig. Svært få ønsker i dag å føde hjemme, og ingen ønsker å føde på veien til fødeavdelingen/fødestuen. Tid og avstand blir derfor nøkkelbegreper når man skal planlegge for en sikker virksomhet på området. I motsetning til hva mange tror, så foregår det fleste ø-hjelpstransporter på vei. Fra Sør-Helgeland planlegges veiutbyggingen mot E6 og ikke langs kysten nordover. For å få et godt og sikkert tilbud bør man derfor plassere det nye sykehuset på et sted som kan nås innfor en akseptabel tid for flest mulig. For Helgeland må det bli et sted i Mosjø-området. Dette gir en akseptabel reisevei for alle på Helgeland. Den blir litt lenger enn i dag for beboere i Alstahaug og øykommunene utenfor, men noe kortere for beboere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal som utgjør en noe større gruppe. Avstanden fra Sømna og Brønnøysund er den lengste, men akseptabel, og det må organiseres følgetjeneste med base på fødestua i Brønnøysund. Pasientflytting kan være et problem langs kysten. Under ekstremvær har det hendt at man måtte frakte en kvinne i behov av keisersnitt fra Brønnøysund til Mosjøen i ambulanse. Der var fødeavdelingen nedlagt, men dr. Andersen ble varslet og stilte opp på sin fritid. Alt gikk bra.

Det er ca. 700 kvinner som føder på Helgeland vært år. I tillegg møter gravide spesialisthelsetjenesten i gjennomsnitt 5 ganger under en graviditet (ferske tall fra SKDE), og totalt utgjør dette ca. 4500 pasientbesøk pr. år for Helgelandssykehuset. Dersom man da velger å legge fødeavdelingen til en utkant av Helgeland logistisk sett, så vil det bli oppfattet som negativt av et flertall av fødepasientene. Vi kan ikke innrette oss slik i 2025 at vi på Helgeland må planlegge egne hotell der fødende må flytte inn en hel uke før fødeterminen dersom vi kan unngå det!

Tross mine innvendinger til foreleserlisten så kan det likevel bli et interessant seminar. Professor Pål Øian har i mange år vært en «fødestueforkjemper». Han har også fått en del motstand for sine synspunkter, men som professor i Tromsø har han alltid hatt et perspektiv i sitt fagområde som har inkludert store avstander og spredt befolkning og kjempet for det, og han har inngående kjennskap til de to fødestuene i Troms på Finnsnes og på Storslett. Når det gjelder Finnsnes så vil nok jordmor Anne Grete Rones kunne gi dere et innblikk i kunsten å gi råd til kvinner som står i starten av en fødsel, og der logistisk kunnskap er nesten like viktig som selve fødselshjelpen. Noen av kvinnene kan ha reist langt allerede før de kommer til Finnsnes f.eks. fra vestsiden av Senja. Å være jordmor på fødestue er en meget ansvarsfull jobb. Sende den fødende videre eller beholde henne? Bil eller helikopter? Jordmorfølge eller ikke? Fra Finnsnes til Tromsø er det nøyaktig like langt som fra Brønnøysund til Mosjøen, og det mener jeg er langt nok! Avstanden mellom Storslett og Tromsø er noe lenger, - nesten like langt som fra Brønnøysund til Mo, men de har flyplass nært fødestuen, og god kommunikasjon med ambulansefly- og helikopterbasen i Tromsø.

Det jeg har gitt uttrykk for her gjelder mitt syn på den framtidige organiseringen av fødselsomsorgen på Helgeland. Jeg tror dessuten at mange spesialister innenfor andre akuttmedisinske områder vil kunne være enige i hovedtrekkene.

Per Arne Reinertsen

Overlege, spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp

Sandnessjøen