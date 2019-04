Kommentar til forslaget om å legge ned Nesna som studiested innenfor Nord universitetet

Mangel på lærere i Norge nå og i framtida er svært alvorlig, og vi ser at det er ute i distriktene at lærermangelen er størst. Da er det helt absurd å legge ned lærerutdanninger, der behovet for kvalifiserte lærere er størst.

Debatt

Ifølge Kunnskapsdepartementet trenger Norge over 12.000 nye lærere i grunnskolen innen få år, hvis man skal erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon. Grunnskolestatistikken for 2017 viste at i 20 prosent av kommunene i Nord-Norge var det mer enn 20 prosent ufaglærte; i sju kommuner var det mer enn 30 prosent. Karl Øyvind Jordell ved Universitetet i Oslo har laget følgende regnestykke:

I dag har vi en mangel på cirka 4.000 lærere i grunnskolen. Vi trenger i tillegg snaue 3.000 for å dekke opp for lærernormen, og vi uteksaminerer ikke de vanlige 2.000 på grunnskolenivå i 2021 på grunn av det nye masterkravet. Dermed får vi i 2021 en lærermangel på nærmere 10.000.

Ifølge konstituert rektor, Hanne Solheim Hansens uttalelser, så vil Nord universitetet legge ned Nesna som studiested for at dette visstnok i følge henne ikke er bærekraftig. Bærekraftig for hvem? Samfunnsmandat nummer 1 må jo være å utdanne nok kvalifiserte lærere i Norge, og sørge for at barn og unge i hele landet får et kvalitativt godt og etisk opplæringstilbud.

Det desentraliserte tilbudet ved Nesna er et godt tilbud for dem som ønsker å utdanne seg til lærere, men som på grunn av jobb/økonomi og familie ikke har mulighet for å flytte for å være heltidsstudenter. Ved å legge ned Nesna som studiested frykter jeg at noen som allerede har begynt på desentralisert lærerutdanning vil komme til å avbryte studiet og at vi vil komme til å miste mange potensielle søkere til lærerutdanningen.

Jeg kan ikke forstå at vi har en eneste lærer å miste jamfør tallene beskrevet ovenfor. Sett i denne sammenheng, hadde det virkelig vært på sin plass å ta fram begrepet «bærekraftig». For hvis vi ikke klarer å rekruttere nok lærere til barna våre i dag og i nær fremtid, har vi ikke lenger et bærekraftig opplæringstilbud. Dagens Norge står faktisk overfor ei krise i forhold til mangel på kvalifiserte lærere, som dessverre ser ut til å eskalere fremover. Vi trenger gode tiltak fra myndighetene for å snu denne negative utviklinga. Det vi ikke trenger, er forslag som bidrar til at vi sakker enda mer akterut.

Når det kommer til forskning, så er det vel og bra, men hvis Solheim Hansen får gjennomslag for forslaget sitt (noe jeg selvfølgelig verken tror eller håper), så har hun i alle fall klart å skaffe seg mer forskningsmateriale for å finne årsaker til den alvorlige lærermangelen i norsk skole, spesielt i Nord-Norge.

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder Utdanningsforbundet Brønnøy