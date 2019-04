Sorenskriver Selfors har gitt uttrykk for at det for framtiden bør være én domstol på Helgeland med hovedsete i Mo i Rana. Det står det ham fritt til å mene, like så vel som at andre må kunne gi uttrykk for et annet syn.

Debatt

Helgelands Blad og Brønnøysunds Avis har i den senere tid hatt en del innlegg om den framtidige domstolstrukturen på Helgeland. Innleggene er foranlediget av en uttalelse sorenskriver Rolf Selfors har gitt til Domstolkommisjonen. Han anbefaler at de tre tingrettene på Helgeland, som han er felles leder for, slås sammen til én tingrett med hovedsete i Mo i Rana. Det har vært rettet sterk bebreidelse mot sorenskriver Selfors for hans uttalelse, blant annet med påstand om at etableringen av ordningen med felles ledelse bare har vært en forberedelse til en slik sammenslåing av de tre domstolene. Det antydes til og med at de ansatte i tingrettene i Brønnøysund og Alstadhaug og befolkningen i de to rettskretsene har vært ført bak lyset.

I denne anledning finner jeg grunn til å oppklare følgende:

Etableringen av en ordning med felles ledelse - og felles dommere - i de tre rettskretsene er gjort av styret i Domstoladministrasjonen (DA). Styret har gitt administrasjonen ordre om å vurdere felles ledelse mellom tilgrensende domstoler der det blir ledig stilling som domstolleder eller hvor forholdene ellers ligger til rette for det. Ordningen, som nå er etablert for en god del tingretter og jordskifteretter, gir mulighet for en mer hensiktsmessig utnyttelse av ressursene i domstolene - de dømmende så vel som de administrative - til beste for befolkningen i de aktuelle rettskretsene.

Felles ledelse betyr ikke nedleggelse av enkeltdomstoler - den enkelte domstol vil bestå med samme rettskrets som tidligere. Styret i DA har ikke kompetanse til å endre rettskretser eller nedlegge/slå sammen domstoler. Dette er avgjørelser som helt og holdent ligger til de politiske myndigheter - Stortorget og Regjeringen.

Regjeringen har nedsatt Domstolkommisjonen som blant annet skal se på domstolstrukturen i Norge. En delrapport med kommisjonens anbefaling forventes framlagt i oktober 2019. I denne forbindelse har Regjeringen spilt inn overfor kommisjonen en beslutning om å følge Særdomstolutvalgets tilrådning om å regionalisere behandlingen av barne- og familiesakene i domstolene. Det er grunn til å tro at dette - sett i sammenheng med kommisjonens mandat - vil munne ut i en anbefaling om endringer i domstolstrukturen. Dette gjelder uten hensyn til om de aktuelle domstolene er undergitt felles ledelse eller ikke.

Domstolkommisjonen har bedt om domstolledernes syn på hvordan de ser på den framtidige struktur i sine respektive områder. Sorenskriver Selfors har gitt uttrykk for at det for framtiden bør være én domstol på Helgeland med hovedsete i Mo i Rana. Det står det ham fritt til å mene, like så vel som at andre må kunne gi uttrykk for et annet syn. Men hans uttalelse må ikke blandes sammen med etableringen av ordningen med felles ledelse av de tre domstolene. Det er en ordning som står på egne bein, og som vil fortsette inntil Stortinget og Regjeringen måtte beslutte noe annet.

Bård Tønder

Styreleder i Domstoladministrasjonen