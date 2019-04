Rådmannens drøm

Debatt

Jeg leste med stor interesse artikkelen som stod i avisen på fredag. Her pekes det spesielt på at samarbeid og samhandling mellom kommunene er viktig. Det er også presisert at innlegget ikke har noen tilnærming til debatten om kommunesammenslåing. Ja vel. Nei vel. Jeg respekterer det. Men det er jo nettopp de argumenter som finnes i rådmannens artikkel som er grunnlaget for det intime samarbeidet, ikke over grenser, men uten grenser. Her pekes spesielt på at det manglende samarbeidet innenfor næringsutvikling er en gåte. Det er fortsatt en gåte uten svar. Dette er et område der det skulle være naturlig å etablere et samarbeid. Næringslivet spør ikke etter grenser, men det gjør dessverre politikerne. De må ikke komme der, men her. Jeg hører til den generasjon som startet sitt politiske engasjement på 1970-tallet. Brønnøy og Sømna var da én kommune og samarbeidet fungerte utmerket over Nordstrømmen. Og det skjedde en god del positive ting i disse årene, men de lokale politikerne var mere opptatt av negativ debatt og krangel. Nok om det, det er en forgangen tid. Men da grensen mellom kommunene igjen kom på kartet, døde alt initiativ ut i det samarbeidet som var innledet. Hvorfor det?

Så fikk vi Sør- Helgeland regionråd, et alternativ til kommunesammenslåing. Medlemmene i dette rådet var de øverste politiske og administrative lederne i de fem kommunene. I ettertid ser en kanskje at dette ikke var den beste sammensetning. De som skulle styre dette forumet burde hatt nærmere tilknytning til næringslivet i kommunene. Informasjonen om rådets virksomhet har vært mangelfull, nesten fraværende. Det blir spennende å se om den planlagte sammenslåing med andre regionråd blir nyskapende.

Jeg har tro på at det vil bli et bedre samarbeid mellom kommunene etter hvert. Men tro er ikke nok, problemet er politikere uten mål og mening. Hva gjør vi med det? Og hva med drømmen?

Martin Luther King hadde en drøm i en større sammenheng. Uten sammenligning for øvrig, håper jeg at rådmannen i Sømna går lyse tider i møte og løser gåten.

Ragnar Lien