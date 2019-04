Brønnøy Havn – noen presiseringer

Debatt

Aasa Storlien har i BA den 29.3.19 et interessant leserinnlegg om Brønnøy Havn. Innlegget er sammensatt av noe fakta, påstander, antagelser og følelser. Det er nok ingen som setter i tvil Storliens sitt ektefølte engasjement for havna. Allikevel er det deler av innlegget som det er ønskelig å kommentere:

1. Det er helt riktig at Brønnøysamfunnet har mye å takke Bodil Aakre og Nielsen-familien for. Uten dem hadde sannsynligvis ikke Løsøreregistret blitt lagt til Brønnøysund i sin tid, som igjen har utviklet seg til dagens Brønnøysundregister.

2. Havnesjef Kristoffersen omtales i rosende ordelag, og det er jo hyggelig å både gi og å få skryt. Imidlertid peker Storlien på at «hun fortjener et styre som samarbeider». Dette er vel å snu problemstillingen på hodet. Styret er ethvert selskaps høyeste organ, og således er det daglig leder som skal forholde seg til styret og ikke omvendt. Det er helt vanlig i andre selskaper.

3. Det er Brønnøysundregistrene (BRREG) som har valgt Søren Nielsen AS (SNAS) sin løsning på kaia, eller sjøsiden, ikke SNAS selv. Det var også BRREG som valgte bort tilbudet lokalisert på slakteritomta. SNAS scoret best på kriteriene som var lagt til grunn i anbudskonkurransen, og BRREG valgte å tilby dem oppdraget. Staten gjorde altså sitt valg.

4. Storlien titulerer SNAS «fremmede» da eierne ikke er lokale. Det er grunn til å minne om at tilbyder som bød fram sin løsning på den omtalte slakteritomta heller ikke var fra vårt område. Altså like «fremmede» de også.

5. Når det gjelder å «få anbud uten at de eier grunn å bygge på», har det sammenheng med at formannskapet i Brønnøy kommune gjorde et vedtak som «bød fram» kommunal grunn til potensielle tilbydere, slik at de kunne skaffe seg en opsjon, dersom de vant konkurransen. Så også med SNAS. Det kan i denne sammenheng nevnes at to av de potensielle tilbyderne hadde sin lokalisering på Schrøderhaugen, i forståelse med Brønnøy kommune.

6. SNAS er en del av en struktur som er meget vanlig; et driftsselskap eies av et holdingselskap, som igjen har én eller flere eiere. I dette tilfelle Brønnøysund Kontorbygg AS, 100 prosent eier av SNAS, eies av ca. 35 aksjonærer. Hvordan havnas rådgiver advokat Østgård kan påstå at denne selskapsformen er en stor risiko for Brønnøy Havn, er vanskelig å se.

7. Om byggekostnadene overstiger anbudet, må det tilføres mere kapital. Vi får stole på at oppdragsgiver staten/BRREG har sjekket ut at tilbyder er tilstrekkelig solid, og har stilt de nødvendige garantier, slik at risikoen ved eventuelle overskridelser elimineres. Og at også Brønnøy Havn får det de ifølge avtalen har krav på.

8. Det er tidligere foreslått at avtalen skal legges fram for kommunestyret. Det ble nedstemt med et overveldende flertall. Konklusjonen var at styret i henhold til vedtektene har fullmakt til å inngå slike avtaler. Kommunestyret har anledning til å bli orientert om avtalen og kommer til å bli det.

9. Brønnøy Havn er heleid av Brønnøy kommune. Styret i Havna igjen er innsatt av kommunestyret og havnesjefen svarer til styret. Det er i Brønnøy kommunes interesse å legge til rette for valgte løsning av staten når staten har valgt og når det gjelder registerutbygging. Det er også i Brønnøy kommunes interesse at det heleide havneforetaket får ivaretatt sine interesser og at man søker å finne løsninger på de utfordringer man møter, både styret og daglig leder.

10. Det er staten som har valgt havnealternativet og ikke omvendt. Når staten endelig har valgt sitt konsept er det i hele Brønnøy og Sør- Helgeland sin interesse at denne saken får sin løsning etter åtte år. Å søke omkamp gjennom Brønnøy kommune ved Brønnøy Havn KF er ingen løsning i seg selv annet enn å sette Brønnøysundregistrene med 600 arbeidsplasser i spill.

Avslutningsvis kan man minne om at staten også for seks år siden valgte Brønnøysund sentrum som sin løsning for nytt registerbygg i egen regi. Da var også Brønnøy kommune på banen når det gjaldt å finne løsninger for å realisere bygget som konkretiserte seg da. Det samme er Brønnøy kommune nå - å finne løsninger som ivaretar alle parter.

Brønnøysund, 31. mars 2019

Stig Arve Høyvik

Ordførerkandidat Brønnøy Venstre

Siv Aglen

Ordførerkandidat Brønnøy Arbeiderparti

Tore Tveråmo

Ordførerkandidat Brønnøy Høyre