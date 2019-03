Er styreleder og nestleder i Havnestyret sitt ansvar bevisst?

Som politiker mener jeg at Havnebygget med skipsekspedisjon må bygges først, slik at foretaket kan flytte rett inn i nye lokaler. Så kan et eventuelt nytt kontorbygg reises, men ikke på kai.

Som en person som er i overkant interessert i Brønnøy havn og kaiområdene i Brønnøysund, kan jeg ikke la være å følge med i det som skjer. Med en oppvekst nær sjøen og en pappa som var kaptein på Heilhorn, så var kaia og lokalbåttrafikken sentral i oppveksten. Kaia har vært møteplass nr.1 for store deler av Brønnøysunds befolkning gjennom generasjoner.

Næringsmessig var havna sentral. Her ble det lastet og losset, her lå Havnekontoret, Brækkans Skipsekspedisjon og i sin tid Tollstasjonen. Her var det stor virksomhet døgnet rundt. Her hadde også Søren Nielsen AS stor betydning, med eiere som ville byens og omegnens beste. Havnefogden var en betydningsfull person i byen. Stillingen har gjennom tidene betydd å bruke kunnskap, tid og krefter på å forvalte og øke havnekapitalen. Havnesjef Sølvi Kristoffersen følger opp tradisjonen og gjør en svært god jobb. Hun påtok seg blant annet ansvaret og utviklingen av cruisetrafikken da Destinasjon Helgeland, ledet fra Mo i Rana, ikke syntes det var så viktig. Hun fortjener et styre som samarbeider, og ikke en leder og en nestleder som virker å være mer opptatte av å sikre sine posisjoner enn å forsvare Brønnøy Havn. Jeg må minne herrene på at det snart er valg!

Nå er havna under press. Fordi Søren Nielsen AS, eid av fremmede, mener at et kontorbygg som skal huse Brønnøysundregistrene hører til på sjøsiden. Men fordi det har ligget der til nå, er dette ikke noen selvfølge. Et bygg på Slakteritomta hadde vært mer gunstig. Da kunne vi fått bygget den lenge etterlengtede innfartsveien til Brønnøysund via Trælvika, som ville tatt unna tungtrafikken fra Salhus, Skarsåsen og Storgata. Et registerbygg på Trælvikodden ville vært enda bedre; god utsikt, nok parkeringsplasser og 5 minutt til byen!

At nåværende registerbygg i sin tid havnet i kaiområdet var delvis tilfeldig, men skyldtes nok mest noen som så muligheter. Samtidig som Telegrafen ble lagt ned og telegrafdamene ble arbeidsløse, var det på regjeringsnivå snakk om å opprette et Løsøreregister. Ordfører Bodil Aakre og noen fremsynte menn fikk den gode idé at det registeret like godt kunne ligge i Brønnøysund! Søren Nielsen AS ved Einar Nielsen eide grunn til å bygge på. Bodil Aakre med venner hadde mange hyggelige kvelder med planlegging, men hennes innsats og gode forbindelser til regjeringen gjorde nok at de lyktes!

«Alle» vet hvilken betydning Brønnøysundregistrene har hatt som arbeidsplass gjennom årene, ikke bare for Brønnøy kommune, men også for regionen. Når det er sagt, er det ingen selvfølge at et nytt ruvende registerbygg skal ligge i Midt-havna. I starten var avtalen at Søren Nielsen AS (SNAS) ikke skulle bygge på kai, men det viser seg nå at bygget er tegnet inn med 180 m2 på kai. Dette betyr en reduksjon av havnekapitalen på ca. 25 millioner kroner. Noe som kjent strider mot Havnelovens §48. Hvorfor er dette så viktig, hvorfor tvinger de gjennom dette, har det noe med sikkerhet å gjøre? Hvorfor har ikke SNAS prøvd seg på et makebytte med Thon og Galeasen? Dette ville vært uproblematisk for byen, og kanskje forskjønnet området.

Det nye registerbygget er nå offisielt redusert til et vanlig kontorbygg, regjeringen og ledelsen ved Brønnøysundregistrene vil ikke kommunisere sikkerhetsrisikoene. Litt rart, siden Registrene i forbindelse med forrige prosjekt ble definert som et sikkerhetsobjekt som ikke lot seg kombinere med driften på kaia!

Er det naturlig at et vanlig kontorbygg ligger på kaia i Midt-havna? De fleste mener vel nei! Slett ikke til fortrengsel for Brønnøy Havn og Brækkans Skipsekspedisjon!

Avtalen som er undertegnet av Brønnøy kommune, men ikke SNAS, mener jeg favoriserer utbygger. Så vidt jeg vet kan ingen få et anbud uten at de eier grunn å bygge på, det gjorde Søren Nielsen da de fikk anbudet. Avtalen var at havnebygget og ekspedisjonen skulle bygges først, slik at Havna kunne flytte inn før byggeprosessen for registrene startet. Nå skal alt rives først for å bygge Kontorbygget. SNAS skal kun kompensere Havna med 1,5 mill. for erstatning for tapte utviklingsmuligheter på havnen, delt lagerløsning, tapt mulighet for trafikkterminal på egen tomt. Havnas 13 parkeringsplasser erstattes ikke, det overlates til kommunen å ordne. Hvor da, med den plassmangelen som det kommer til å bli i området? SNAS kan kanskje med tiden tilby bruksrett i det planlagte parkeringshuset hvis det kan dokumenteres overskudd av frikjøpte plasser. Leie av midlertidige lokaler for Havna og Brækkans i byggeperioden og flyttekostnader dekkes heller ikke. Hvorfor kan ikke registrene leie midlertidige lokaler mens det bygges, slik at et nytt bygg kan reises på egen grunn? Det store bygget ville passet bedre der enn i Midt-Havna!

Føler vi oss trygge i forhold til denne saken, føler vi oss sikre på at Brønnøy Havn ivaretas av Brønnøy kommune og SNAS? Nok til å forestå en utbygging til 50 mill.? Firmaet Søren Nielsen AS eies 100 prosent av holdingselskapet Brønnøysund Kontorbygg AS som igjen eies av et investeringsselskap med lav risiko. En selskapsform som kan innebære en stor risiko for Brønnøy Havn, ifølge Advokat Østgård, som er havnas rådgiver.

Hva om byggekostnadene på Kontorbygget overstiger anbudet, noe som ikke er veldig uvanlig i disse tider? Er det nok kapital og vilje til å dekke overskridelsene? Hvis selskapet ikke vil eller kan betale, kan de slå seg konkurs, hva da med ansvaret for å bygge nytt havnebygg? Risikerer Brønnøy Havn å sitte igjen uten egne kontorer og skipsekspedisjon? Mandag 25. var enda ikke bankgarantien på plass, SNAS har heller ikke betalt utgifter til rivingsforberedelser som avtalt.

Avtalen er ikke fremmet for kommunestyret, som er generalforsamling for Brønnøy Havn. Antar at det blir gjort før endelig avgjørelse. Som politiker mener jeg at Havnebygget med skipsekspedisjon må bygges først, slik at foretaket kan flytte rett inn i nye lokaler. Så kan et eventuelt nytt kontorbygg reises, men ikke på kai.

Det er vel ingen hemmelighet at jeg er sterkt imot at lille Brønnøysund bygges inn av høye bygg mot sjøen. Det er gjort i så altfor mange byer hittil, det er bare trist. Hadde vi hatt en arealplan, med bestemmelser om hvordan byen vår skal fremstå, spesielt mot sjøen, hadde lange diskusjoner og dispensasjoner vært unngått.

Valen kan være et alternativ, et fint bygg ved innseilingen til byen kan vi leve med!

