Muligheter, utfordringer og blæst

Noen lesere vil på dette punkt lure på om dette er et innlegg for kommunesammenslåing. Det er det ikke. Som rådmann har jeg ingen offisiell mening i slike spørsmål.

Debatt

Det er søndag formiddag og stille etter lørdagsstormen. Fra huset vårt ser jeg utover dette vakre landet – byen, landet innover mot Sømna, Leka, Torghatten, Vega, Vevelstad og den høye himmelen over oss. Som en øy i solen ligger den der som et hav av muligheter – muligheter vi må ta vare på og potensial vi må utløse.

Sentralt i dette står de fem samarbeidende kommuner med Brønnøy som storesøster i flokken. Vi i kommunene skal sørge for tjenester til innbyggerne våre – fra vugge til grav, så å si. Kommunenes misjon er litt forenklet sagt å tilrettelegge for gode liv for innbyggerne våre og bedre liv for dem som trenger det.

Selv om solen skinner er det lett å se at kommunene har utfordringer. Vi har skoleresultater som varierer for mye. Demografien synes å være mot oss, og vi har en av de dårligste forsørgerbrøkene i Nord-Norge. I reformarbeidet i kommunal sektor er alle virkemidlene fra statens side lagt i kommunesammenslåing. Innovative former for kommunesamarbeid belønnes ikke. Nye pålegg og bemanningsnormer strammer gradvis grepet om pressede kommuneøkonomier.

Hva skal vi så gjøre? Jeg ser flere muligheter enn utfordringer, men det vil kreve oss. Stadig flere oppgaver krever oppgaveløsning på tvers av grenser mellom etater, profesjoner og i noen tilfeller mellom kommuner. En krevende utfordring er å knekke kodene som setter oss i stand til å gjøre oss attraktive som bo- og arbeidssteder og som destinasjoner for dem som besøker oss. Det attraktive Sør-Helgeland er lett å snakke om og krevende å realisere.

Internt i regionsamarbeidet må vi forstå dynamikken internt i søskenflokken – mellom sentrum og periferi. Det krever Brønnøy og oss andre, om enn på ulike måter. I interkommunale samarbeidsrelasjoner må vi tørre enda mer. Den regionale skolesatsingen vi planlegger kan bane veien for det. På noen områder har vi ikke noe samarbeid. At det ikke er et samarbeid innenfor næringsutvikling er for meg en gåte. På kompetanseområdet tenker jeg at det vil være fornuftig å lage en felles kompetanse- og rekrutteringsplan for alle kommunene, og vi ser bare toppen av isfjellet med hensyn til muligheter innenfor digitalisering og velferdsteknologi. Vi må også sikre at alle samarbeidskommuner har reell innflytelse i nye og som regel vertskommunebaserte løsninger. Det siste vi trenger er regionale siloer som ikke kommuniserer med andre.

På regionalt nivå må vi arbeide for at Nordland fylkeskommune tar den forsterkede, regionale rollen på alvor. Jeg mener det er svært viktig at denne rollen ikke innebærer større siloer i Bodø. Vi trenger en fylkeskommune som ser regionene og deres individualitet. Dette krever hardt arbeid og stor, ja kanskje sågar større ydmykhet fra Det hvite hus i Bodø. Saken om voksnes rett til videregående opplæring er et steg i feil retning, men jeg håper det er mulig å snakke fylkeskommunen til fornuft.

Vi må også fortsette dialogen med staten for å skape forståelse for at vi regionalt kan dyrke innovative samarbeidsformer og se virkemidler i sammenheng. Dette er en utfordring i en tidsalder da det statlige fagbyråkratiet fortsatt er intakt i sine siloer. Vårt beste våpen er det som på engelsk heter «to lead by example», det være seg gjennom skolesatsing, Trollfjell geopark eller samarbeid innenfor for eksempel reiseliv eller kultur.

Noen lesere vil på dette punkt lure på om dette er et innlegg for kommunesammenslåing. Det er det ikke. Som rådmann har jeg ingen offisiell mening i slike spørsmål.

Sist, men ikke minst må noen fortelle historiene og stille kritiske spørsmål til og om maktstrukturer utenfor regionen. Dette krever lokale medier og lokalpresse som er oppgaven voksen. Per i dag er ikke det tilfelle. Man beveger seg på (for) små flater og i det lille, ikke i det store bildet. Det er synd. Vi burde kunne forvente mer.

I fjor høst avsluttet vi samarbeidsprosjektet mellom Brønnøy og Sømna–Liv i Bygda. I mitt sluttord til prosjektet skrev jeg at vi må lære av andre – «Søk sammen og tenk innovativt». Vi må det for å overleve. Innovasjon, lagspill, dialog og mot til samarbeid er den eneste veien videre.

Øystein Johannessen

Rådmann

Sømna kommune