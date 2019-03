Alea jacta est

Nå er man i gang med å få etablert et omstridt lakseoppdrettsanlegg midt i verdensarven på et høyst tvilsomt grunnlag både juridisk og moralsk

Debatt

Ved siste ferjetur over Holm-Vennesund-sambandet fant jeg en påkostet turistbrosjyre på glanset og påkostet papir med et usedvanlig imponerende magnetbilde fra Vega-skjærgården tatt fra kajakk. Og baksiden var også viet Vega-skjærgården og verdensarven der. Der var formulert et fromt ønske til turister om «saktegående båter og at du har hunden din i bånd».

Dette blir jo ganske så komisk og står i grell kontrast til hva man nå opplever i verdensarven der det private lakseoppdrettsselskapet Mowi uten noen anstendighet setter til side beslutninger gjort av statens forlengede arm, Fylkesmannen. De påberoper seg at klager er kommet for sent. Æda, bæda!

Ordfører Andre Møller støtter opp dette i et opplag på nettstedet ilaks der han har bidratt med bilder utstyr og av fartøy som utfører jobben i Sølasundet, fellesskapets hav. Og smiler kledelig til leseren på et sjarmørbilde av seg selv med ordførerkjede. På vegne av lokalsamfunn og allmenhet har styreleder i verdensarvstiftelsen samt leder for verneområdestyret, ordfører Møller, nå bidratt til å sette statens årlige overføringer til arbeidet med verdensarven på spill jf. BA 12.3. Hvorfor skal staten fortsette å overføre midler til et arbeid som går i grøfta? Meget imponerende og stemmesankende?

Det er mye en kan si om Mowi sitt grove overtramp og Møllers frydefulle opptreden. Alliansen mellom såkalte kraftsosialister og storkapitalen kjennes fra mange tidligere miljøkamper. Nå er man i gang med å få etablert et omstridt lakseoppdrettsanlegg midt i verdensarven på et høyst tvilsomt grunnlag både juridisk og moralsk. Takket være en lurvet fylkesrådrådsleder, kraftsosialist må vite, ditto ordfører og et internasjonalt privat selskap. Det forteller oss mye om allianser og om hvor lavt miljøvern og nasjonalstatens forpliktelser står i Nordland/Helgeland.

Kampen slutter jo selvfølgelig ikke der. Det er gitt en midlertidig konsesjon til oppdrett ved Rørskjæran i Sølasundet. Den skal gjelde i fem år. Når galskapen nå kommer hit, blir det meget viktig å innføre alle slags kontroller og miljøovervåkning av anlegget. Det må etableres umiddelbart! Og så se mot avviklingen.

Det ligger i sakens natur at enhver gitt konsesjon, det være seg alle typer naturinngrep, selvfølgelig må være å betrakte som tidsbegrensede generelt sett. Ingen kan vel få konsesjon i evighetens perspektiv, ikke engang fra en fylkeskommune uten miljøvernkompetanse.

Det er å håpe at man selv i Nordland, ettersom tiden går, vil innse eller tvinges til å måtte innse at miljøvern og internasjonale avtaler går langt utenpå maktglade lokalpolitikere og pengefolka de støtter opp om.

Det renner meg i hu et sitat fra Romerrikets kanskje mektigste keiser, Julius Cæsar, (jf den latinske overskriften) som uttalte før overgangen av elven Rubicon – «Terningen er kastet», et uttrykk for en avgjørende beslutning - det er ingen vei tilbake. Det ble starten på veien til hans undergang.

Nå tviler jeg sterkt på om de ovennevnte størrelser har noen innsikt i romersk historie, men kanskje selv disse mennesker burde minnes om lærdom fra fortiden. Selv om det kan synes fåfengt, de vet jo best selv.

Vega 17.mars 2019

Jon Suul

