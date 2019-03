Havnestyrets krystallklare holdning

Våre krav om at Hurtigruten skal ligge i byen, at alle havnefunksjoner skal bestå og at havnekapitalen skal ivaretas står fortsatt fast

Debatt

Advokatselskapet Østgård har laget notat som peker på mulige negative konsekvenser for Brønnøy Havn i forbindelse med nytt registerbygg. I hovedsak dreier notatet seg om vår mulighet til å bruke Midhavna slik vi gjør i dag, spesielt dersom det kommer sikringstiltak for registerbygget som vi ikke kjent med i dag.

Dersom det skulle komme endringer som begrenser bruken av Midthavna, er det noe som bryter med den enigheten vi i dag har mellom Brønnøy Havn, utbygger Søren Nielsen AS (SN) og Brønnøysundregistrene. I prosessen med kontrakten, jobbet havnestyret ut fra 3 absolutte krav.

1. Hurtigruten skal ligge i byen

2. Alle havnefunksjoner skal bestå og forholdene skal ligge til rette for at man kan etablere ISPS sikring av midthavna

3. Havnekapitalen skal ivaretas

Disse kravene står fortsatt like ufravikelige i dag.

Det var tidvis krevende forhandlinger før kontrakten mellom SN, Brønnøy havn og Brønnøy kommune ble signert 23/2 2018. I denne sammenheng er havnelovens §48 førende siden havna ikke bare skal ha kompensasjon for fysiske bygg, men også kompensasjon for fremtidige utviklingsmuligheter for å unngå at havnekapitalen blir redusert. Mange potensielle scenarioer måtte utredes for å få kontroll over sakskomplekset.

Som en svært positiv effekt av dette, blir det nye havnebygget betydelig mer omfangsrikt og med mye bedre infrastruktur enn det vi har i dag. Det er fordi vi får realisert utviklingspotensialet nå og ikke engang langt fram i tid. Denne oppgraderingen blir dessuten finansiert av staten gjennom den leien Brønnøysundregistrene skal betale til utleier, som er Søren Nielsen AS. Vi unngår altså å måtte finansiere dette selv, noe som i så fall måtte skje gjennom ordinær drift knyttet til havnas brukere. Dette styrker havnas posisjon siden penger som kommer inn gjennom daglig drift også kan brukes på andre spennende prosjekter i regi av Brønnøy Havn KF. Vi vet at det er et stort uutnyttet potensial innen cruise og reiseliv.

Forut for signeringen av avtalen for litt over ett år siden, bekreftet våre advokater (Østgård) at avtalen var balansert og god – alle hensyn tatt i betraktning.

Advokatfirmaet Østgård har vært havnas advokater gjennom hele prosessen og kjenner således prosjektet svært godt. En del av oppdraget deres er å gå i dybden og gjøre oss oppmerksomme på aktuelle eller potensielle utfordringer i saken. I perioden fra 23/2 2018 til 28/2 2019 har havnas administrasjon arbeidet med å følge de punkter som vi har ansvar for i kontrakten med SN.

Fram til styremøtet 28. februar, har ikke styret blitt informert om noen forhold rundt avtalen med SN som krevde styrebehandling. I innkallingen til møtet var det ingen agenda eller forberedende bakgrunnsdokumenter. Uten å kunne forberede seg på hva som ble lagt fram i møtet, har det derfor ikke vært mulig for styret å uttale seg om saken.

Hovedpunktet til våre advokater er at det er knyttet usikkerhet til om det i framtida kommer strengere sikkerhetskrav til det nye registerbygget. Brønnøysundregistrene er definert som et nasjonalt sikringsobjekt. Bekymringa for Brønnøy Havn har vært om Nasjonal sikkerhetsmyndighet skulle kreve fysiske barrierer rundt det nye registerbygget. Slike barrierer vil i så fall hindre bruken av kaia foran det nye registerbygget, samt det nye gateløpet i sør. Havnestyret har derfor vært i kontakt med Brønnøysundregistrene for å få avklart dette. Vi har fått muntlige forsikringer fra toppledelsen om at det i dag ikke er krav til fysiske barrierer. Denne forsikringen blir også oversendt skriftlig til Brønnøy Havn.

Havnestyret har vært krystallklar på at eventuelle skjerpede sikkerhetstiltak i framtida ikke skal komme i konflikt med vår drift. Fysiske barrierer på kaia vil dessuten gripe inn i dagens reguleringsplan, som avgrenser byggelinjen ned mot kaia. Dersom nasjonale sikkerhetsmyndigheter pålegger fysiske barrierer på kaia, vil det være staten/registrene som må bære kostnadene for å opprettholde dagens aktivitet på Midtkaia.

I over hundre år har det i Brønnøysund vært en konkurranse om arealet mellom sjø og land. i 1909 var det strid om dampskipskaia skulle etableres i Sørbyen eller i Nordbyen. Ved etablering av Gårdsøya på 1980-tallet, ble det et folkekrav om at Hurtigruten fortsatt skulle ligge i sentrum. At Hurtigruten velger å utvide sin liggetid i Brønnøysund befester også sentrum som det rette stedet for Hurtigruten. Nå gjelder det mer enn noen gang å bevare det gode naboskapet som har eksistert mellom havna og registrene gjennom de siste 40 årene. Brønnøysundregistrene har hatt sentrum og sjøfronten som lokalisering i all sin tid og det er viktig å huske på at det er en hjørnesteinsbedrift i kommunen.

Nytt registerbygg er bra for byen og en kommersiell mulighet for havna. Byggingen av nytt registerbygg er en positiv driver for trivsel, forskjønnelse og økt næringsliv (spesielt innen cruise og reiseliv). Havnestyret og Brønnøy Havn har derfor også et ansvar utover seg selv i denne saken. Brønnøy Havn må også lete etter kommersielle muligheter til økt aktivitet i havneområdet når det nye registerbygget står ferdig. Dette fokuset gjelder også under byggeperioden, hvor kaiområdet kommer til å spille en sentral rolle.

Våre krav om at Hurtigruten skal ligge i byen, at alle havnefunksjoner skal bestå og at havnekapitalen skal ivaretas står fortsatt fast. Vi skal samtidig jobbe for at alle skal trives her, enten de driver med aktivitet som krever ei god havn eller er naboer med kaia.

På vegne av havnestyret

Kristian Warholm

og Jørn Johansen,

nestleder og leder i styret