En nasjonal skandale?

Debatt

Etter å ha lest et fyldig «referat» fra siste møte i styret i Brønnøy havn er det lett å forstå hvorfor lederen for havnestyret ikke ønsker at offentligheten skal få kjennskap til hva som foregår. «Avsløringer» av holdninger og vedtak gjort i dette styret var rystende lesning. Samtidig er det lett å forstå at det er tunge og kompliserte spørsmål som er lagt på skuldrene til lokale og politikere/næringslivsledere. Det er all grunn til å spørre hvordan lokalsamfunnet havnet i denne situasjonen. Bygget som omsider skal huse Brønnøysundregistrene er større og mer omfattende enn noen annen utbygging som har skjedd i denne kommunen. Det er på denne bakgrunn en må lese følgende oppsiktsvekkende opplysning som kom i møtet fra havnas innleide advokat angående Statsbyggs befatning med utbyggingen:

«Statsbygg konkluderte med at sikkerhetskravene var uforenlig med havnedrift på samme sted» (advokat Aagaard, i Brønnøysunds avis 5.3.)

Statsbygg brukte nesten 4 år og flere 10-talls millioner til å komme til denne konklusjonen. Dersom utsagnet over er i nærheten av Statsbyggs forklaring, må det settes store spørsmålstegn ved hvorfor regjeringen i januar 2018 likevel valgte å gi utbyggingsoppgaven til Søren Nielsen AS. De planlegger som kjent å bygge på tilnærmet samme område som det Statsbygg planla. Vi må jo forvente at Statsbygg ga sin beskrivelse av utfordringene til sin oppdragsgiver før de kastet kortene. Alle de utfordringene som Søren Nielsen AS står overfor i dag, ble nøye beskrevet i et notat fra Brønnøys havnesjef til Statsbygg så tidlig som i juni 2013. Dette notatet er en rekke ganger gjort kjent både for Havnestyrets medlemmer, for planutvalget i Brønnøy kommune og for Brønnøysundregistrene. Da må vi vel forvente at innvendingene også var kjent departementet?

Hvis det i tillegg er riktig, som havnestyremedlem Jan Johnsen opplyste i siste havnestyremøtet, at direktøren for Brønnøysundregistrene personlig har forsøkt å føre Havnestyret bak lyset ved å bagatellisere registrenes skjermingsbehov, da er skandalen nærmest komplett.

Vi får i det lengste håpe at saken ikke er så alvorlig som vi her kan få inntrykk av. Den eneste måten å få sikre svar på, er at denne saken blir behandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det er mye som tyder på at det er der denne fadesen hører heime.

I mellomtiden får vi prise oss lykkelige for at kystbyen har en kompetent havnesjef med høy integritet og høy kompetanse i sitt arbeid. Det er trist å registrere at hun må kjempe mot sitt eget styre i slike viktige forhold. Vi kan tilgi styret for lav kompetanse i kompliserte spørsmål, men at de aktivt motsetter seg kompetanseheving og åpenhet, det er både utilgivelig og forkastelig.

PS: Jo da, jeg har registrert at havnesjefen har noe støtte i eget styre. Jeg er glad for at Jan Johnsen er til stede og tilfører styret både sjømannskap og kritiske tanker. Men der intet er å hente har som kjent selv keiseren tapt sin rett.

Iver Dreiås