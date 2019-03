Hva er Søren Nielsen AS?

Selskaps- og eierstrukturene bak Søren Nielsen AS synes å være en klassisk struktur for en enkeltinvestering med risikobegrensning for mange mindre investorer

Debatt

I 2012 besøkte daværende næringsminister Trond Giske Brønnøysund. Han fortalte da om regjeringens visjon om et nytt og moderne bygg for Brønnøysundregistrene. Konklusjonen til regjeringen var at det sannsynligvis er billigst og definitivt best for organisasjonen og for framtida å bygge et helt nytt bygg. Han påpekte også den fordelen som ligger i å bygge nytt; at man kan drifte organisasjonen uforstyrret helt fram til man kan flytte inn i et nytt bygg.

Den gang var planen at Staten skulle bygge, men Statsbygg rotet det sånn til for seg at de måtte kaste kortene i 2016, etter å ha brukt flere 10-talls millioner i bortkastet planlegging. En ny borgerlig regjering valgte å privatisere prosessen. De gav i januar 2018 oppdrag nybygg til Søren Nielsen AS (SN AS). De valgte helt å se bort fra forrige regjerings konklusjoner, og nå la en opp til å drive register-virksomhet på en byggeplass i hvert fall en par-tre år.

Hva er SN AS?

Alle som har bodd i Brønnøysund noen år kjente Einar H. Nielsen. Han var sønn av Søren og drev firmaet både innen byggevareforretning, mel-lager og mye annet. Med Einar Nielsen som lokal eier ble SN AS en viktig aktør for å skaffe register-lokaler. Han sørget for at disse ble bygd ut etter behov, og under hans ledelse sto som regel lokalene ferdige til bruk lenge før utvidelser var vedtatt.

Nå er det gått over ett år siden SN AS fikk tildelt oppdrag med å bygge nytt bygg på det gamle. En privat reguleringsplan er nå ute på høring, og det kan være interessant å se hvem det er som egentlig står bak reguleringsplanen, og hvem som skal eie den nye bygningen.

Søren Nielsen AS eies i dag 100 prosent av holdingselskapet Brønnøysund Kontorbygg AS, som igjen eies av følgende investeringsselskap:

Syneco AS (15,35%): Fremstår som et investeringsselskap for Jon Christian Syvertsen m/familie og Christian Fredrik Ness (Oslo)

Johs. Hansen Rederi AS (12,87%): et investeringsselskap for familien Figenbaum fra Sandvika (Bærum)

Chamar AS (7,43%): Et investeringsselskap for Jens Christian Hauge (Oslo)

Remco AS (5,94%): Et investeringsselskap for familien Reme (Kristiansand)

Øvrige aksjonærer med mindre beholdninger (til sammen 58,42%) ikke navngitt.

(Kilde: proff.no).

I en juridisk vurdering av dette selskapet heter det;

«Selskaps- og eierstrukturene bak Søren Nielsen AS synes å være en klassisk struktur for en enkeltinvestering med risikobegrensning for mange mindre investorer og noen større som styrer selskapet og «leder an» (Syvertsen, Ness, Figenbaum, Hauge og Reme). Selve strukturen, og det faktum at ingen av de navngitte familiene synes å ha noen tilknytning til Brønnøysund, taler – i kombinasjon med havnens risikoeksponering på land og i led tilknyttet flytting av havnefunksjoner – for å kreve en garanti fra interessene bak Søren Nielsen i dette tilfellet. Havnen bør ikke eksponere seg selv for en såpass stor økonomisk risiko i en avtale med et rettssubjekt med begrenset ansvar, uten at det stilles en garanti fra de bakenforliggende interesser».

(Kilde: sakspapirer til Brønnøy Havnestyre 27.2.2017).

Har så eierskapet til bygningen som huser registrene noen interesse?

Vel, vi snakker om bygging av lokaler til et av landets mest skjermingsverdige virksomheter.

I den forbindelse kan det kanskje være interessant å vite at den type selskap som SN AS er i dag er skapt for raske og sømløse eierskifter. Plutselig kan eieren av selskapet som huser Brønnøysundregistrene ha postadresse i Beijing.

Så sent som i januar i år var PST ute og advarte mot kinesisk innflytelse i tilknytning til blant annet utbygging av det norske mobilnettet. For all del, det kan godt være at både jeg og PST er en smule paranoid ...

Vi får jo håpe at dette er sikkerhetsvurderinger som både ledelsen ved registrene og departementet gjorde før de gjorde sitt valg av utbygger. Det får vi antagelig aldri vite, men det gjør det ikke mindre interessant å igjen stille spørsmål om hva som gjorde at en valgte å gi anbudet til det alternativet som skaper de absolutt største utfordringene for registrene sjøl, kommunikasjonen, for alle ansatte, for drift av havna og for byen. Komplikasjoner som langt overgår det et nybygg vil «gi tilbake til byen».

Iver Dreiås