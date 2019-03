Brønnøy Høyre vil ha ett sykehus sør for Korgfjellet

Debatt

Denne høringsuttalelsen er signert partiet:

«Det er åpnet for komme med høringsuttalelse vedrørende rapporten «Helgelandssykehuset 2025 - Rapport fra ekstern ressursgruppe».

Styret i Brønnøy Høyre vil benytte seg av denne muligheten. I vår behandling har vi lagt vekt på hovedargumenter knyttet til;

Minst mulig reisetid til sykehus for majoriteten av befolkningen. Kortest mulig reisetid til sykehuset for pasientene er uten sammenligning det viktigste argumentet. Kort reisetid er også av veldig stor betydning for pårørende. Av fremlagte alternativ er Mo i Rana det alternativet som har lengst vektet reisetid.

Best mulig forhold for luftambulansetjenesten; Helgeland er såpass langstrakt at det må påregnes mye bruk av luftambulanse. Her støtter vi oss på flere miljøer som er bekymret for regulariteten til ambulansehelikoptrene ved isingsforhold som er spesielt aktuelt ved bruk i innlandsklima. Helikoptrene i luftambulansetjenesten i dag ikke sertifisert for å kunne fly under isingsforhold.

Redusert reisetid for spesialister ut til DMS-ene; et sentralt plassert akuttsykehus vil best understøtte en god rekruttering av spesialister til DMS-ene.

Minst mulig «pasientlekkasje» til andre sykehus. Pasientgrunnlaget er allerede kritisk lite, og det vil derfor være ekstra viktig å få en løsning som hindrer lekkasje av pasienter fra Helgeland til andre sykehus

Klart ønske i medisinsk fagmiljø om ett akuttsykehus; vi har lagt vekt på tilbakemeldinger fra medisinsk fagmiljø om at det må bygges et samlet fagmiljø. Dette for å sikre raskere og bedre behandling. Vi tror også at dette implisitt vil gi en større og mer solid faglig støtte til DMS-ene

Vi støtter den eksterne ressursgruppens forslag om ett stort akuttsykehus på Helgeland. Men på bakgrunn av hovedargumentene over så ønsker Brønnøy Høyre at dette ene akuttsykehuset plasseres sør for Korgfjellet.

Vi mener at dette er den mest optimale løsningen totalt sett for Helgeland.

For styret i Brønnøy Høyre,

Rune Moe»