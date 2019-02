Hva skjer i Brønnøy Havnestyre?

Debatt

Så er omsider reguleringsplan for nytt registerbygg i Havnekvartalet sendt ut på høring. Dette er en sak som berører kystbyen i så høy grad at her bør innbyggerne kjenne sin besøkelsestid. Her kommer litt info i sakens anledning;

Kort oppsummert kan vi av høringsutkastet som kommunen har sendt ut lese at det planlagte registerbygget vil rage 16 meter over gjeldende reguleringsplan, eller 10 meter høyere enn det nye Thon-hotellet. Årsaken til høyden er manglende areal å bygge på.

I tiden før Søren Nielsen as fikk anbudet på bygging av det nye registerbygget, ble det lagt ned mye tid og ressurser på å komme fram til en avtale om råderett til tomtegrunn. Brønnøy havn hadde i god tid utarbeidet en grundig opsjonsavtale som kunne gitt tomtegrunn for SNAS. Det kan nå dokumenteres at pr 28.11.2017, som var siste frist for å levere anbud på nytt registerbygg, hadde ikke SNAS en underskrevet avtale med Brønnøy Havn. Det forelå en opsjonsavtale, men denne ble aldri underskrevet av SNAS.

Som kjent vant SNAS likevel anbudet.

Tiden etter at Søren Nielsen vant anbudet (januar 2018), ble det igjen en intens jobbing med opsjonsavtalen. SNAS var ikke fornøyd med Brønnøy Havns utkast, og de fikk utarbeidet et eget avtaleutkast. Denne ble vedtatt i havnestyremøte den 15.2.2018. Det er viktig å registrere at denne avtalen ble vedtatt uten havnesjefens anbefaling.

Så kan vi lure på hvorfor ikke havnesjefen ville anbefale avtalen. Det var på forhånd innhentet flere ekspertuttalelser som vurderte den reviderte avtalen framlagt av SNAS.

Her følger utdrag av ekspertenes vurdering av den avtalen;

Generelt; Avtalen i sin nåværende form er ikke egnet til å regulere forholdet mellom havna og Søren Nielsen as.

Avtalen tar ikke hensyn til havnens behov, slik den er uttrykket i funksjonslisten, verken i en omstillingsfase eller med hensyn til sluttresultat.

Avtalen slik den er endret fra Søren Nielsen as, forsøker å flytte den økonomiske risikoen fra SNAS til Brønnøy havn.

Dersom den økonomiske og arealmessige verdien for havna avtales på dette tidspunkt lavere enn hva havnetaksten tilsier, er det brudd på Havneloven §48, og kan være et brudd på EØS-avtalen om forbud mot offentlig støtte. Derfor kan ikke Brønnøy Havn imøtekomme den reviderte avtalen fra SNAS.

Råd fra Havnas advokat ; Det er vårt klare råd at dette avtaleutkastet ikke bør aksepteres av havnen.

Alle disse juridiske betenkninger var godt kjent for havnestyrets medlemmer før de tok sin beslutning.

Hva sier så havnelovens § 48 Forvaltning av havnekapitalen.

«Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av loven her og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder. Av årsresultatet kan det foretas avsetning til fremtidig utviklingstiltak og investeringer i havnevirksomhet.

Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette hva havnekapitalen kan benyttes til. Departementet kan prøve lovligheten av en kommunes vedtak eller annen disposisjon over havnekapitalen. Dersom et vedtak eller annen disposisjon over havnekapitalen anses ulovlig, kan departementet iverksette forvaltningstiltak overfor kommunen».

Her står altså faglige, juridiske og forvaltningsmessige hensyn i skarp motstrid til en utbyggers ønsker, kombinert med noen meget vage politiske interesser.

Resultatet av at avtalen mellom Søren Nielsen AS og Brønnøy Havn ble vedtatt i Havnestyret er at kystbyen Brønnøysund nå risikerer å få en over 200 meter lang privatisert havnefasade som i verste fall vil ruve nesten 40 meter til værs. I tillegg skaper denne privatiseringen store utfordringer for drift av sentrumshavna, stikk i strid med havnelovens paragraf som er sitert over. Heldigvis er havna regulert gjennom lov så her er nok ikke siste ord sagt.

Nå er det høringstid, og jeg benyttet anledningen til å spørre medlemmene i Brønnøy Havnestyre om hvor de henter sin klokskap og voldsomme ekspertise fra? Hva er som får dem til å skrive under på en avtale som tung juss på det sterkeste fraråder?

Brønnøysunds Avis er jo god på å gi folk anledning til å forsvare sine gjerninger, og her er det fritt fram. Vi andre kan vente i spenning.

Eller blir det som vanlig; rungende taushet?

Iver Dreiås