Gårdagens resolusjon?

Debatt

Søndag 3. februar brakte Rana Blad nyheten om at Nordland FrP har vedtatt en resolusjon som går på tvers av hva den offentlig oppnevnte, faglig kompetente og uavhengige ressursgruppa i Helgelandssykehuset har kommet frem til. Resolusjonen bærer ikke først og fremst preg av at den er fattet på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner. Derimot bærer den preg av mye annet.

Ikke uventet har Nordland FrP, som i denne omgang er topptungt representert fra sør om Korgfjellet, kommet til en konklusjon om at strekningen mellom Mosjøen og Sandnessjøen er det eneste saliggjørende området å lokalisere et sykehus til. Den såkalte "aksen" som det messes om, er ikke annet enn en tenkt størrelse - midt mellom to initiativtagere hvis fremste motivasjon da den ble lansert, var å redusere innflytelsen hos den største byen og fremste vekstregionen på Helgeland, nemlig Mo i Rana. Innflytelsesreduksjonen skulle skje på tross av empiri, tall, prognoser og statistikk som viser at den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten blir større, om man slutter opp om den største næringsmotoren i mils omkrets. Tankegodset er tuftet på restene av det såkalte ”Helgelandskrysset” og idéen har hatt ca tyve år på å modnes. Den endrer ikke karakter og den høyner ikke i kvalitet. Helgelandskrysset er og blir en katastrofe. Iveren etter å finne noe morsomt å benytte området til minner mest om et menneske som har malt seg inn i et hjørne, men som fortsetter å male, ene og alene fordi han ” bare har litt maling igjen” i pøsen sin. Tankegods som leder til slike resolusjoner er ikke bare lite fruktbart: Det er direkte destruktivt.

For den som ikke er kjent i området: Det eksisterer ingen viktige etableringer eller essensielle funksjoner langs denne "aksen".

Området er :

- uten sosial infrastruktur,

- uten særlig bebyggelse,

- uten andre jobbmuligheter,

- uten barnehage, skole og rekreasjonstilbud.

Som om ikke det var nok:

- Ikke blir det knutepunkt for båt der.

- Ikke blir det knutepunkt for tog der.

- Ikke blir det knutepunkt for fly der.

- Ikke blir det knutepunkt for gods der.

Er det noen med sine kognitive evner intakt som innbiller seg at man kommer til å bygge et sykehus der?

Det eneste området virkelig egner seg til, er som en kraftig påminnelse om hva som i verste tilfelle kan skje dersom inkompetansen får fri tilgang til tegnebrettet. Nå er altså uviljen mot at Helgeland opprettholder vekst og fremgang kodifisert gjennom et tynt fundamentert vedtak fra Nordland Frp. Tragedien ”Helgelandskrysset” lever på overtid og aktører uten annen kompetanse enn fagbrev i synsing og doktorgrad i bedrevitenskap forsøker til stadighet å blåse liv i elendigheten.

Til Frps representanter fra Rana og omegn har jeg følgende oppfordring: Det er ingen som holder i mot dere at fylkeslaget er dominert av aktører som ikke ser verdien av en fortsatt utvikling i området vårt. Fortsett å kjempe innad i eget parti for de sakene som gagner hele regionen. Før eller senere presser fornuften, og utviklingen med den, seg frem og Helgeland vil få etablert både flyplass og sykehus på bakgrunn av faglige utredninger med rot i virkeligheten.

Jon-Erik Graven