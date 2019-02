Utdanningsforbundet mener det er behov for tilsyn i Brønnøy kommune

Debatt

Arbeidsmiljøloven stiller krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, også når det gjelder psykososiale forhold på arbeidsplassen. Forskning viser at dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser.

Med bakgrunn i at medlemmer har henvendt seg til Utdanningsforbundet Brønnøy angående sak om fryktkultur i Brønnøysunds avis 27.04.18 og at Arbeidstilsynet har registrert ulike oppfatninger om hvorvidt det eksisterer en fryktkultur blant kommunens ansatte, ønsker styret at Arbeidstilsynet foretar tilsyn i Brønnøy kommune.

Alle ansatte har rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og alt som kan medvirke til at denne bestemmelsen i arbeidsmiljøloven oppfylles, må sees på som positivt og ønskes velkommen.

Ovenstående uttalelse er sendt til Arbeidstilsynet.

For styret i Utdanningsforbundet Brønnøy

Merethe Paulsen Blomstervik

Lokallagsleder