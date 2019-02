Svar til ordfører Andre Møller

Debatt

I BAnett av 25. Januar kan vi lese at ordfører på Vega, Andre Møller, lurer på om ikke NINA har funnet svarene sine ang elgforskningen på Vega enda.

La meg bare først få si det at vegaværinger føler seg utrygge når de er ute og går tur er uholdbart og det må vi ta tak i, det er det ingen tvil om. Naturen er for alle, uansett om man har gevær på skulderen eller ei. Det kan ikke og skal ikke godtas oppførsel fra jegere som skaper utrygghet i vegasamfunnet. Vi i Vegajakt har strenge regler for hva som er tillatt og vi har et meget godt og velfungerende jaktoppsyn som fotfølger jegerne og gjør de oppmerksom på uønsket oppførsel. Publikum har også vært veldig flinke til å tipse oss slik at vi kan agere umiddelbart.

Vi har fra 2015 økt utskytingen fra litt i overkant av 200 rådyr til knappe 650 i 2018, ikke regnet med påkjørsler som har variert litt fra år til år, fra 20 til 70 dyr per år. Det sier seg selv at med en så stor økning har vi noen voksesmerter men vi mener og tror at vi har god kontroll. Dessverre vil det fra tid til annen skje hendelser slik som den i høst, da noen skjøt alt for nært bebyggelse og skremte en turgåer. Vi har nulltoleranse for slik oppførsel og jegeren ble da også avvæpnet med en gang. Vi har hatt noen slike hendelser og vi håper og tror at vår kontante reaksjon vil virke avskrekkende på jegere som tøyer grensene.

Vega har veldig gode vekstkår for rådyr. Klimaet her er mildt, de har få naturlige fiender og det er god tilgang på mat. Det gjør at mange kje vokser opp noe som har gitt en eksplosjonsartet vekst i antall dyr. Det er derfor vi har så stor utskytning som vi har, det er vi helt nødt til hvis ikke bestanden skal vokse ut av kontroll med de komplikasjoner det vil medføre. NINA har i så måte vært helt sentrale da de gjør oss en gjentjeneste når de teller og merker elg. Hver vinter får vi en grov opptelling av antall rådyr og den generelle tilstanden på bestanden. Om ikke NINA hadde gjort denne jobben hadde vi hatt en stor utfordring med beskatningen. Her tror jeg ordfører har glemt hvor vanskelig det er å ha god oversikt uten hjelp fra luften. Når man i tillegg vet at èn person her ute har sin stilling direkte knyttet til denne forskningen stiller jeg meg undrende til Møllers uttalelse da arbeidsplasser ikke er noe vi har for mye av her ute.

Jeg for min del håper at NINA kan fortsette med sin forskning her ute da det både er interessant lesning og i tillegg til de fordelene vi får ift rådyrjakten også er fordelaktig for elgjakten. Det gjør at vi har en veldig sunn stamme her ute hvor vi kan planlegge både avl og andre hensiktsmessige tiltak før hver jakt. Dette gir oss en unik innsikt i dyrelivet her på Vega, noe som jeg håper vi kan ha i mange år framover.

Kjetil Trøan,

Leder Midt-Vega Grunneierlag,

Styremedlem Vegajakt