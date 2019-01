Forbigåelse av IA-avtale?

Bortsett fra at det aller beste hadde vært om rådmannen kunne dokumentert dette for lenge siden, slik at behandling i kontrollutvalget derfor ikke hadde vært nødvendig.

Debatt

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

I september i fjor skrev Brønnøysunds Avis om ei ordinær tilsettingssak som i ettertid ble endret til en omplasseringssak av rådmannen. I avisa beklaget rådmannen at verken Heidi Kristin Sæthre, HTV for Norsk Sykepleierforbund, eller andre var informert om saken, men slo fast at dette var gjort etter boka. Da HTV spurte om å få se den samme «boka», var svaret fra arbeidsgiver at det ikke fantes noe skriftlig i saken. Hvordan kan da saken være etter boka?

I lys av det som kom fram om saken i avisa, skrev leder i Utdanningsforbundet Brønnøy den 7. september et leserinnlegg i Brønnøysunds avis, der hun blant annet etterspurte om reglene i IA-avtalen hadde blitt fulgt i dette tilfelle. Dette spørsmålet er enda ikke blitt besvart. IA-avtalen er et resultat av et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og har bidratt til å styrke trepartssamarbeidet både sentralt og lokalt. Derfor er dette en viktig prinsipiell sak som ikke bare angår medlemmene av Norsk Sykepleierforbund, men som har betydning for hele organisasjonen og kan skape presedens.

Det finnes klare regler, rutiner og tidsfrister for oppfølging av sykemeldte i IA-avtalen. Den er blant annet tydelig og klar på at referat fra dialogmøter skal foreligge og at avtaler blir skriftliggjort. Alle ansatte i en IA-virksomhet, ledere også naturligvis, er forpliktet og må forholde seg til IA-avtalen. Et av hovedpoengene med IA-avtalen er å sørge for at arbeidstakere som blir syke, har funksjonsnedsettelser, får tettere oppfølging både av arbeidsgiver og fra NAV.

Som tillitsvalgte har vi fått mange henvendelser både fra medlemmer av Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet. De er opptatte av at de ansatte i kommunen blir behandlet likeverdig og spør om reglene i IA- avtalen praktiseres ulikt fra arbeidsgivers side? Vi er kjent med at politikerne har bedt kontrollutvalget i kommunen om å ta opp denne saken. Ingenting hadde vært bedre enn om rådmannen her kan fremlegge skriftlig dokumentasjon på at reglene i IA-avtalen er fulgt. Bortsett fra at det aller beste hadde vært om rådmannen kunne dokumentert dette for lenge siden, slik at behandling i kontrollutvalget derfor ikke hadde vært nødvendig.

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder Utdanningsforbundet Brønnøy

Heidi Kristin Sæthre

HTV Norsk Sykepleierforbund Brønnøy