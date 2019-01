Ros til brøytemannskapet

Debatt

Etter all klaging som er kommet på brøytemannskapet i Brønnøy, vil jeg gi dere ros. Vi har hatt store snømengder som har dalet ned den siste tiden, og veiene i Brønnøy har vært åpne for trafikk hele tiden. Dere rydder veien sånn at vi andre kommer oss på jobb, skole og til barnehage og så videre.

Blinkende lys over alt og til alle døgnets tider når det har lavet ned på det verste. Dere har gjort en god jobb og trenger ros i stedet for kritikk i disse tider. Kritikk for at dere brøyter og legger snø i innkjørselen? Jeg tar gjerne de 5-10 min å fjerne den snøen.

Tidlig på morgenen i dag kjørte jeg på jobb, det hadde ikke snødd men blåst litt. Dere var der og ingen snøskavler var på veien. Så den kritikken dere har fått er ikke berettiget etter min mening. Jeg tenker at å frem snakke hverandre og ha forståelse for hverandre er en god ting i stede for at vi kritiserer de som gjør så godt de kan.

Selvfølgelig skal vi gi kritikk hvis ting ikke fungerer, men denne gangen synes jeg kritikken var litt feil. Så tusen takk til brøytemannskapet i Brønnøy for at vi kommer oss frem på veiene.

Ann Kristin Sletvold

