Det store valget - ikke for voksne

Debatt

BA-redaktøren fokuserer under tittelen «Det store valget» på yrkesmessa som denne uka ble arrangert ved Brønnøysund videregående skole. Rask digital utvikling, krav til formell kompetanse og omstillingsevne nevnes som utfordringer for å gjøre kvalifiserte valg for dagens unge. «Det er ikke uvanlig at voksne begynner på en ny utdanning» sier redaktøren. Han har helt rett. Dessverre taler Nordland fylkeskommune med to tunger når det gjelder å dekke framtidens behov for arbeidskraft og forholdet til voksne elever.

Fylkestinget vedtok 3. desember at voksne (25 år +) ikke skal få anledning til å gå i vanlig klasser i videregående skoler i vårt fylke. De voksne henvises til karrieresentre og nettstudier (studere på egenhånd og kun ta prøver underveis, eller gå opp privatisteksamen). Dette er krevende for «innfødte» nordmenn, og for de aller fleste med svake norskferdigheter og mangelfulle digitale ferdigheter en nærmest umulig oppgave. Våre avgangselever i grunnskoleklassen vurderer det ikke som et realistisk alternativ, og ser nå kun til andre fylker og muligheter der. Brønnøy og våre nabokommuner har de seneste årene satset på grunnskoleutdanning for mange av våre voksne innvandrere som mangler utdanning eller dokumentasjon på tidligere opplæring. Disse elevene er fortvilet og redde for at de nok en gang må bryte opp og flytte for å kunne skaffe seg utdanning. Vi som står ansvarlig for voksenopplæringa er også fortvilet over at deres planlagte skoleløp etter Nordland fylkeskommunes vedtak nå må forkastes. Bosatte flyktninger er heller ikke i posisjon til å kunne flytte fordi de har «bindingstid» i den aktuelle kommunen. Vi frykter at mange isteden for vil havne i NAV-køen.

«Sammen for økt gjennomføring» var tittelen på fylkeskommunens konferanse i Mosjøen tidligere i høst, i samarbeid med fylkesmann og KS. Her var bedre samarbeid med kommunene et av motivene for konferansen. Framtidas utfordringer i Nordland ble beskrevet av blant andre leder av Samfunnsøkonomisk Analyse, Rolf Røtnes, der økt behov for arbeidskraft generelt, og arbeidskraft med fag- og yrkesopplæring spesielt ble nevnt. Fylkeskommunen synes ikke å ta dette spesielt på alvor, verken samarbeid eller mangel på arbeidskraft. Vedtaket er gjort uten høring i kommunene som leverer elever til videregående, og vi stiller spørsmål om dette er forenlig med krav i forvaltningsloven og etablert praksis? Vedtaket vil i praksis tvinge voksne utdanningssøkende og deres familier til andre fylker. De kommer neppe tilbake.

Jeg antar at våre politikere vil gjør bevisste valg, og ikke handle i uvitenhet. Jeg påstår at denne saken ikke har vært god nok belyst og at den bør revurderes.

Terje Heggheim

Rektor

Brønnøy kultur- og kompetansesenter