Homokamp faktisk

Debatt

Jeg våknet veldig tidlig i dag fordi jeg er så sint. I går var jeg sammen med Sigrid Bonde Tusvik og Susanne Kaluza som organiserte en demonstrasjon mot den nye regjeringen som ikke bare vil ha noe de skal ha sagt om kroppen min, men at jeg og mange med meg som homofile har blitt flyttet fra barne-og likestillingsdepartementet til kulturdepartementet.

Vi er faktisk kultur nå. I går var jeg glad og rørt over å være med på noe som lagde oppstuss og gehør for alle våre søstre og brødre som bryr seg om kvinners reproduktive rettigheter, og det som ligger mitt hjerte nært, homofiles rettigheter.

Vi blir kalt støy. Alle som er skeiv, alle som de skeive er glade i, og alle som er glad i de som er skeive, er støy. Det blir rett og slett for vanskelig for Kjell Ingolf Ropstad å forholde seg til oss. Det blir for støyete for han. Det er elleve år siden den nøytrale ekteskapsloven ble vedtatt. Det er mange homofile som har fått barn både før og etter det. Dette er unge mennesker som skal lære av oss voksne. Hva er det Kjell Ingolf og regjeringen forteller dem? At de ikke skal være en del av et departement som skal ivareta familier? Det er vi som voksne folk som skal vise barna våre hvordan vi skal behandle hverandre. Unger blir oppdratt av folk de ser opp til, være seg mamma og pappa, pappa og pappa, mamma og mamma.

Jeg er sint. Fly forbanna faktisk.

Jeg er sint fordi en kvinne i går kunne fortelle meg at homokampen er vunnet, og at jeg burde roe meg ned. Jeg var særdeles rolig i går, men i dag er jeg ikke det. Om «homokampen» hadde vært vunnet, hadde det ikke hett homokamp. Det hadde vært likestilling. Når jeg og samboeren min blir snakket til og om på samme måte som alle andre. Det er ingen forskjell. Vi småkjekler om hva vi skal ha til middag, om hvem som skal gå ut med søpla og hvem som skal vaske klær. Den eneste forskjellen er at vi er to av samme kjønn. Jeg kan ikke tillate at våre fargerike familier ikke skal tilhøre det departementet som skal passe på oss alle. Vi er ikke kultur, vi er mennesker.

Hanne Pernille Andersen