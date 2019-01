Helgelandssykehuset 2025 – på tide å lande en lokalisering

Debatt

I forbindelse med et styremøte i mai 2012 ble daværende adm. dir. Per Martin Knutsen utfordret til å sette i gang et arbeide med tanke på å styrke det faglige innholdet i Helgelandssykehuset. Allerede på den tiden var det en utbredt oppfatning blant spesialistlegene at de enkelte enhetene var for små både med tanke på den stadig akselererende medisinske fagutviklingen, behovet for økt fokus på internutdanningen av nye spesialistleger og behovet for arbeidsmiljø med vaktordninger som var lovlige og til å leve med. Fordelene for pasientene har hele tiden vært styrende for ønsket om forandring og forbedring.

Tidlig samme høst ble et stort antall overleger fra de ulike fagområdene i Helgelandssykehuset kalt sammen til et møte, og slik startet prosessen der mange av oss etterhvert har lagt ned hundrevis av arbeidstimer gjennom årene. Det har nå gått seks og et halvt år siden prosessen startet. I den perioden har både UNN og Nordlandssykehuset bygd for milliarder, Stokmarknes og Kirkenes har fått nye sykehus og Hammerfest og Narvik har startet sine nybygg.

Nå er det på tide for Helgelandssykehuset 2025, som prosessen etterhvert ble kalt, å ta en beslutning om lokalitet for det nye sykehuset, for vi snakker om ett sykehus. Tosykehusmodellen er et blindspor som Helse Nords administrasjon etterhvert fikk presset inn i prosjektet etter at Nasjonal sykehusplan var lagt fram. Tosykehusmodellen er et ikke-tema for oss som er spesialister i Helgelandssykehuset og som dro i gang denne prosessen, og det er bortkastet tid om den utredes videre.

Som overlege med mange år som tillitsvalgt i Legeforeningen og med fem år som medlem i Helgelandssykehuset styre, så har jeg nok vært mer opptatt av denne prosessen enn mange av mine kolleger. Jeg var også med å ta beslutningen om opprettelsen av ressursgruppen. Jeg mente at det kunne være av verdi å få belyst sykehussaken av velrennomerte fagfolk som kunne anses upartiske. Nå foreligger utredningen, og som tidligere styremedlem mener jeg man fikk det man kunne forvente. Min hovedinnvending til rapporten er konklusjonen. Skal man ha et sykehus for hele Helgeland, så må det plasseres mer sentralt enn forslaget fra ressursgruppen. Gjør man ikke det, så har man ikke lenger et Helgelandssykehus verdt navnet.

For å få til en sentral plassering, så må vi alle forsake noe både som ansatte og som pasienter. Den forsakelsen består i pendling og reisetid/transporttid. Etter kontakt med mange kolleger så virker det som om pendlingsviljen er ganske stor, og vi snakker om pendling mot Mosjøen. For min del forventer jeg en plassering nær riksvei 78 et eller annet sted mellom Helgelandskrysset og Holand. Dette er selvfølgelig en plassering som også er akseptabel for fagmiljøet i Mosjøen, og dette er viktig for å kunne drive Helgelandssykehuset i interimperioden og deretter ha tilstrekkelig bemanning for det nye sykehuset. Dersom 50 prosent av personalet i Sandnessjøen, noen flere fra Mosjøen og noen færre fra Mo ønsker å pendle, så kan vi drive det nye sykehuset + DMSene i Brønnøysund og på Mo.

Rapporten fra ressursgruppen sier noe om pendling, men jeg tror mye mer på eksempler fra lokalmiljøet. Da Nortura flyttet sitt slakteri fra Mosjøen til Bjerka, så valgte over 50 prosent av personalet som var bosatt i Mosjøen å pendle til Bjerka. Slik er det ennå, og det er nå over ti år siden Nortura flyttet produksjonen. Kanskje har Helgelandssykehuset noe å lære av Nortura? Uten sammenligning for øvrig!

Rapporten fra ressursgruppen sier også noe om at plassering av et sykehus på Mo vil gjøre at flest mennesker kan nå sykehuset innen en time, og at denne «golden hour» kan være viktig for å overleve sykdom. Det er flere referanser til denne uttalelsen, og om man leser disse, så vil jeg hevde at de neppe kan brukes slik ressursgruppens bruker dem i sin konklusjon. For meg, og sikkert for de fleste i Helgelandssykehuset, så er den medisinsk-etiske konklusjonen at vi må sette inn ressurser slik at de som har lengre transporttid enn en time, kan oppnå like stor overlevelse som de som har en time eller mindre, og det er her at blant annet plasseringen av sykehuset kommer inn. Det er viktig at alle pasienter på Helgeland forstår dette enten de bor i Sømna, Vega, Vevelstad eller Lurøy og enten de er ordførere, rådmenn eller redaktører.

Nest etter pasientene så er spesialistene i Helgelandssykehuset de fremste premissleverandørene for en god spesialisthelsetjeneste. Dette er ikke noe jeg har funnet på selv, men lært av en tillitsvalgtleder i Sykepleierforbundet. Det sier meg likevel at vi bør ha noe å si ved avgjørelsen av en så viktig prosess som vi selv har tatt initiativet til og startet. Jeg vet at Legeforeningen vil levere en høringsuttalelse før fristen, og at denne høringsuttalelsen på forhånd vil bli sendt til avstemning blant medlemmene på samme måte som vi nettopp har sett avstemninger i de fire regjeringspartiene. Vi ser allerede murring hos de som utgjorde mindretallet, og noe lignende vil nok skje i fagforeningene i Helgelandssykehuset også, men flertallet vil bli hørt helt inn i styrerommet. Dette er min private høringsuttalelse. Vi går spennende tider i møte!

Per Arne Reinertsen

Sandnessjøen