Om hav og havn - igjen

Å få reise med hurtigruta langs "verdens vakreste kyst" er en udelt positiv opplevelse, uansett vær. Det er det mange turister som har oppdaget.

Sist jeg reiste mellom Tromsø og Brønnøysund registrerte jeg at flere havner har bygd ut og modernisert sine fasilitetene, ikke minst med tanke på økt hurtigrutetrafikk, mer gods og stadig flere turister. I Tromsø og Bodø er det bygd ut kai og havneterminaler for flere hundre millioner. Også på Stokmarknes og i Svolvær er havnene rustet for framtida. I kystbyen Brønnøysund er det foreløpig stillstand. Nå har Hurtigruten søkt om forlenget liggetid i Brønnøysund. For en kommune som har reiseliv som et av sine satsingsområder vil jeg anta at dette må være en positiv nyhet.

Fra 2021, altså om knappe to år, vil vi enkelte dager ha to hurtigrute-/kystruteskip liggende samtidig i havna i Brønnøysund. Disse vil ha en samlet kapasitet på over 1.000 reisende pr dag. Mitt spørsmål er igjen; er Brønnøy Havn rustet for denne utviklingen? Har Havnestyret en plan for hvordan denne utfordringen skal løses?

Havila Kystruten bygger nå fire nye skip som skal settes i trafikk fra 2021. De er alle bygd for å gå på strøm, og må lades fra land. Brønnøysund er en av de havnene der det kan være aktuelt å etablere anlegg for landstrøm på grunn av lang liggetid. Finnes det planer for utbygging av slikt her i byen? Er det satt av plass til dette ?

Hurtigruten frakter også gods, og vi registrerer at den lokale ekspeditøren er bekymret for at denne viktige virksomheten for kystbyen stadig må vike plass. Dette gjelder både tilgang på areal og mulighetene for å frakte gods til og fra havna. Så langt har ingen havnemyndighet forsøkt å lagt noen demper på ekspeditørens bekymringer. Kanskje er fortvilelsen velbegrunnet?

Nord i havna handler det meste om å skaffe plass til et nytt registerbygg.

I tillegg har Thon store planer for det gamle Galeasen-bygget sør på kaia. Et bygg som i sin tid hadde klare maritime funksjoner knyttet til fiske og fryseri. Det som nå planlegges i dette området har ingenting med havnevirksomhet å gjøre, men vil likevel stjele viktig areal fra en havnevirksomhet som vil ha økt behov for plass i årene som kommer.

Rådmannen har kommentert planene, og hatt særlig fokus på høyden på den planlagte bygningen. I saksutredningen til planutvalget er byggets plassering og nærhet til havna knapt nevnt med et ord. Jeg vil anta at det arealet som bygget står på i all hovedsak angår det som benevnes som kystbyens havnekapital (jfr Lov om havner og farvann). Det betyr at en utvikling av denne tomta må godkjennes av havnemyndighetene?

Det vi opplever nå er at havnefasilitetene i Brønnøysund presses og utfordres både fra nord og fra sør ,uten at noen lokale myndigheter ser ut til å ville forsvare havnas viktige posisjon i byen. Det er skremmende.

Jeg har i et tidligere innlegg kritisert Havnestyrets innsats for å beskytte kystbyens havneinteresser. Jeg har noe flåset sammenlignet innsatsen til Brønnøy Havnestyre med virksomheten til "det billigste ludder på Reperbahn". Etter å ha tenkt meg om, var nok dette en uheldig sammenligning. Jeg vil derfor herved benytte anledningen til å be alle prostituerte om unnskyldning. Jeg er overbevist om at dere gjør så godt dere kan i et krevende marked.

Når det gjelder Brønnøy Havnestyre er jeg mer i tvil.

Kanskje jobber også de i "det skjulte" og har en plan, men vi vet det ikke. Tausheten derfra er mer enn påfallende.

Om de sover, så la oss håpe at de våkner før det er for sent.

Iver Dreiås

