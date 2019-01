Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland

Debatt

Kommune og økonomi og ikke pasientfokus er følelsen vi sitter med når vi følger innlegg i media og på nett om dagen, om dette er bevist eller ubevist fra strateger og beslutningstagere i denne saken skal være usagt, men innbyggere og folkevalgte har nok dette i bakhodet når det gjelder hva som kan skje med egen kommunes økonomi fremover.

I dette innlegget lar vi økonomitanken dominere, selv om vi egentlig er mest opptatt av innbyggerne på Helgeland sin sikkerhet og velbefinnende helsemessig.

Den største byen på Helgeland tenker seg glad og ser seg blind på mer enn 500 nye arbeidsplasser (totalt sirka 1540 ansatte i Helgelandssykehuset i dag), og dette er viktige skattekroner for at Rana kommune skal greie å gjennomføre sitt ambisiøse vokse mål i antall innbyggere og kunne gjennomføre fallossymbolet storflyplass.

Deler av innbyggerne i den andre kommunene lar seg tilsynelatende lokke av en tosykehusmodell, den forespeilede tosykehusmodellen består ikke av to likeverdige sykehus. At enkelte tror på den løsninger kan nok bare være at Alstahaug kommune er veldig redde for å miste sine vel 350 ansatte på sykehuset, de fleste skatter i dag til kommunen.

Den tredje kommunen som har det minste sykehuset har lenge kjempet mot overmakten til urbanistene, de har tidligere mistet akuttkirurgi og fullverdig fødeavdeling, og nå til slutt fødestue, men sykehuset har i dag likevel mange spesialfunksjoner innen helse, rundt 300 ansatte er relatert til sykehuset, og de fleste skatter til kommunen. Vefsn kommune har en litt annen innfallsvinkel og snakker om ett nytt stort sykehus i aksen Mosjøen-Sandnessjøen.

Så til vårt hovedpoeng:

Ingen kommune vil miste en betydelig offentlig arbeidsplass. Det er kun én av kommunene som har klippekort på offentlige arbeidsplasser, de to andre kommunene må slite med utsikten av at det blir færre offentlige arbeidsplasser.

Vår påstand:

Plassér det nye fellessykehuset på den best mulig egnede plass i aksen Sandnessjøen-Mosjøen. Det vil være beste når vi tenker på reisetid, og når vi tenker reiseøkonomi (ihht. Beregninger fra Pasientreiser), også når vi tenker på offentlig transport for alle på Helgeland (nærhet til jernbane, bil, båt, ambulansebåt, ambulansefly, redningshelikopter og ambulansehelikopter), et godt sted kan være fastlandet ved Helgelandsbrua, Leland, Tovåsen, Steinhaugen eller det best egnede stedet Holandsvika.

Personell på sykehus jobber lange økter, turnus eller andre forhold gjør at det er fornuftig å ha «hotellrom» på toppen av det nye sykehuset, slik at ansatte i stedet for å dra hjem for å avlegge hodeputen ett kort besøk kan gjøre det «på» jobben.

Ved denne løsninger vil de ansatte på Mo/Mosjøen/Sandnessjøen med stor sannsynlighet fortsette å bo der de i dag bor, og skatte til kommunene sine. Vår påstand er at det vil bli minimalt med tap av inntektsskatt fra ansatte ved Helgelandssykehuset for kommunene Rana, Alstahaug og Vefsn, vi vil med den rette plasseringen av det nye sykehuset, som er sør for Korgfjell tunellen, få et «NYTT SYKEHUS - NYTT HELGELAND».

Blir rapporten fra «ressursgruppa» stående med ett nytt sykehus plassert på Selfors, som er på nordsiden av Mo i Rana, vil dette for hoveddelen av innbyggerne på Helgeland bli en altfor lang reisevei ved akutte situasjoner, og det vil medføre en stor pasientlekkasje sørover. Vi vil også få ett kraftig fall av offentlige arbeidsplasser i de to andre byene, dette blir en ren kannibalisme fra Mo sin side, som direkte fører til stagnasjon i nabobyene plassert midt på Helgeland.

Med det nye store sykehuset plassert midt på Helgeland vil vi få en mye større mengde med operative inngrep under samme tak, dette vil i seg selv gjøre at mange personer med tilhørighet til Helgeland vil komme tilbake tidlig etter avsluttet utdannelse. Andre som jobber på store sykehus og gjør det på grunn av interesse og ønske om større faglige utbytte og utfordringer for å bli dyktig, også disse vil fatte interesse for det nye sykehuset og kanskje komme tilbake. Dette vil gjøre det lettere å rekruttere til primærhelsetjenesten, og et annet viktig moment med denne løsningen vil være at man da med stor sannsynlighet kun trenger to DMS-er (distriktsmedisinske sentre).

Løsningen: Nytt sykehus i nærheten av «Helgelandskrysset» er den beste og eneste løsningen økonomisk for alle kommuner med helseansatte i Helgelandssykehuset, ved å tilrettelegge togstasjon med lokaltog, buss, hurtigbåt eller hva det måtte være for å enkelt sluse folk til og fra, vil vi med dette virkelig få til det felles bo- og arbeidsmarked det lenge har vært snakket varmt om for tre av byene på Helgeland. Sykehuset vil være en katalysator for at også flere bedrifter kan hente attraktiv arbeidskraft fra et mye større område enn egen by med omland, siden det da naturlig nok automatisk vil komme infrastruktur for dette ved etablering av nytt sentralt plassert sykehus. Løsningen vil også demme opp mot videre sentralisering av distriktet.

Med nytt stort sykehus sør for Korgfjellet blir reiseavstander for ansatte og brukere mest mulig jevnt fordelt, et sykehus på aksen mellom Mosjøen og Sandnessjøen vil jevne ut fordeler og ulemper for en stor del av befolkningen på hele Helgeland!

Med Vennlig Hilsen

Svein Eirik Forsmo

Jan-Kjetil Grøftrem

For Facebook-gruppa: Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland