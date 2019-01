Ett sykehus for hele Helgeland?

Debatt

Ressursgruppa har kommet fram til at Mo i Rana er det beste stedet å legge framtidens sykehus. Beslutningen undrer jeg meg over all den tid sykehuset skal dekke hele Helgeland. Jeg er redd for at ressursgruppa har gjort en feil som ofte gjøres. Og som ikke bør gjøres av de som til slutt skal bestemme plasseringen. Feilen er at vedtak blir bestemt utfra rapporter, skjemaer og øvrig dokumenter på en måte som et hode uten kropp. Kanskje er det slik at de som bestemmer ikke har kjent det på kroppen eller lyttet godt nok til de som kjenner det mest på kroppen. I debatten savner jeg pasientenes og pårørendes perspektiv. Hvordan oppleves det for pasientene å reise med båt, tog, bil, buss, ambulanse eller helikopter til sykehuset over lengre avstander ?

Jeg har de siste årene hatt den gleden å reise mye i jobben på hele Helgeland, både på indre og ytre strøk, i nord og i sør. Med bil, ferje og hurtigbåt. Jeg bor i Leirfjord. Til Brønnøysund tar det drøyt tre timer, enten jeg kjører over Tosenfjellet eller tar kystriksveien med ferjene. Jeg setter stor pris på disse turene og Helgelands vakre natur, men jeg merker på kroppen at jeg blir sliten. De som har kjørt langs Tosenveien på vanskelig føre og opplevd storm langs kysten vet at det ofte kan være mye usikkerhet om reisa og ta lengre tid enn først tenkt. Da kjenner vi det virkelig på kroppen. Folket på Vega, Brønnøy og Sømna har allerede levd med dette i mange år. De er mange, rundt 11.000, og de bør bli hørt !

Det er de som kommer til å kjenne reiseveien mest på kroppen. For meg blir det uforståelig at de som allerede har en lang og slitsom reise til sykehus skal måtte reise videre i en og en halv time for å få den hjelpen de trenger. Dette gjelder fødende som skal rekke fram til sykehuset. Vi trenger ikke flere fødsler på ferjer, i veikryss, i ambulanser på grunn av lengre reisevei. Det gjelder syke som med smerte og ubehag fraktes i ambulansebåt, ambulanse helikopter, ambulansebil for ikke å snakke om Helseekspressen. Ønsker de ytterligere reiseavstand? Hva sier kroppen til det? Og det gjelder pårørende som skal besøke og være nær sine kjære i en sårbar livssituasjon.

Dessverre får de fra Rana lengre vei hvis sykehuset legges sør for Korgfjellet. Men med Toventunellen, med Korgfjelltunellen, med oppgraderingen av E6 og veien forbi Ømmervannet tar det bare en og en halv time time på en god og sikker vei. Som er åpen 24 timer i døgnet. Hvis noen fra Mo i Rana eller fra styret er uenig med argumentasjonen tenker jeg at jeg blir en bedre lytter hvis de først kjører fra Mo til Sømna eller fra Mo til Bodø, det er akkurat like langt, på slapsete vinterføre, for det er ofte slik det er. Og kjenn hvordan det oppleves, på kroppen.

Vi skal leve med vedtaket i årene fremover, med kroppen vår.

Gunnar Masvie

Prostiprest