Sykehusvalg og transporttider

Debatt

Det vises til en god lederartikkel i Brønnøysunds Avis (BA) av 18.12.18, samt en tilsvarende meget god og oppklarende appell i kommunestyret i Brønnøy fra Arvid Sandvær, som ble referert i BA den 21.12.18. Disse solide uttalelser støttes fullt ut, men jeg vil gjerne supplere litt om konkrete avstander og reisetid etc. mellom Brønnøysund, Sandnessjøen og/eller Mo i Rana.

De dårlige, svingete og ustabile vegene på Helgeland er skrevet om ørten ganger, så det behøver jeg ikke å ta oppad her. Men på kysten har vi heldigvis våre ambulansebåter og helikopter som går i allslags vær, dog med visse begrensninger for sistnevnte. For få år siden fikk vi nye moderne ambulansebåter. Disse er meget hurtiggående, som på fullt gjør ca. 40 knop, og er med sine dyktige mannskap et utrolig godt og pålitelig redskap i helsetjenesten.

Ambulansebåten:

- Brønnøysund- Sandnessjøen……………………………………………………………….ca. 36 nautiske mil

- Horn- Sandnessjøen………………………………………………………………………….. « 29 «

- Brønnøysund- Tjøtta…………………….……………………………………………….…… « 22 «

- Horn-Tjøtta, raskeste vei………………………………………………………………….… « 15 «

- Horn-Tjøtta, «innenskjærs» via Vevelstadsundet…………..………………….. « 17 «

- Brønnøysund- Mo i Rana er så langt at det er uaktuelt i denne sammenheng.

Fra Brønnøysund til Sandnessjøen vil ambulansebåten med sin gode fart gjøre unna turen på ca. 1 time. Fra Horn til Sandnessjøen går båten på ca. 45 min. Hvis ønskelig kan båten gå fra Horn til Tjøtta. Denne distansen vil den bruke ca. 20 minutter på, hvor sykebilen i så fall står klar og overtar transporten til sykehuset i Sandnessjøen.

Ambulansehelikopteret:

Når det står om livet og minuttene teller så er det helikopteret som gjelder. Dagens ambulansehelikopter har ei maks fart på 270 km/t, en cruisefart på ca. 204 km/t, og er når forholdene ligger til rette et meget effektivt redskap i ambulant tjeneste.

- Brønnsøysund – Sandnessjøen………………………………..……………………………ca. 61 km

- Brønnøysund – Mo i Rana (over langfjellene) ……………………………………… « 125 km

Ambulansehelikopteret har dog en del begrensninger opp mot vær og klimatiske forhold. Til eksempel er flyving beinvegen fra Br.sund til Mo i Rana ikke helt kurant. Dette fordi helikopteret må over langfjellene i innlandet, som må forseres i allslags vær. Her er det høye fjell rundt 8-900 meter, med enkelte topper godt over 1000 meter (Storfinnkneet 1162 m).

Med gjeldende sikkerhetsregler må helikopteret stige veldig høyt for å gå klar av høyfjellene i Vevelstad/Vefsnområdet. I tillegg kommer de kjente problemene med å forsere to klimasoner, dvs. kyst og innland hvor sistnevnte er plaget med tåke om sommeren og snøkov på vinteren. Ising på rotorbladene er også et kjent problem, som gjør at helikopteret tidvis ikke kan gå fra kyst til innland. Det vises herom til faguttalelser hvor det bl.a. pekes på at «ambulansehelikopterenes regularitet begrenses i betydelig grad av geografiske og klimatiske forhold».

Får å unngå langfjellene går det an å fly fra Brønnøysund og langs kysten nordover, forbi Sandnessjøen og inn Ranfjorden. Men dette er en avstand på nærmere 150 kilometer, hvilket vel må anses som uaktuelt når minuttene teller. Dessuten blir jo dette helt galt når man har et førsteklasses akuttsykehus i Sandnessjøen, kun 6 mil unna.

Fra Brønnøysund til Sandnessjøen flyr ambuansehelikopteret i sikker høyde over lavland og langs havet, hvor det ikke er skumle fjell og turbulens å ta hensyn til. Det er heller ingen klimatiske forskjeller på kysten som skaper problemer. Så her kan det flys i allslags vær året rundt. Og med en distanse på ca. 6 mil (61 km) tar flyturen ca. 15 minutt, så her går det virkelig raskt.

Sykehusvalg for Sør- og Ytre-Helgeland burde vel være rimelig enkelt..

Mvh

Ole-Gustav Årnes

Sandnessjøen