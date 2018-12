Debatt

Forslag om nedleggelse av Flaggstanghaugen barnehage skal behandles i kommunestyret den 19. desember. Nedleggelse av barnehagen står på kuttlista og skal kommunen få driftsbudsjettet i balanse må barnehagen bort – hevdes det.

Flaggstanghaugen barnehage har gode bygningsmessige kvaliteter, og det er brukt en vesentlig sum penger på å sette bygget i god stand de siste årene. I barnehagen er det god plass til alle barna, også de barna som av ulike årsaker enkelte dager har behov for skjerming under måltid for å i det hele tatt få i seg mat, de barna som har behov for et rom å hvile på og de barna som trenger å få stimulert sansene i sansehjørnet. Kjære politiker, hvordan tenker du at slike behov skal dekkes i de øvrige barnehagebyggene? Har du en plan?

Uteområdet rundt barnehagen vår er et av de bedre. Her er det muligheter for lek i apparater og i skog. Om vinteren har de mulighet for å ake uten å måtte forlate barnehageområdet. De kan klatre i fjellet og de får god trening på å gå i variert terreng. Dette uteområdet vet personalet å benytte seg av sammen med barna våre. Barna våre har alltid en plass de kan leke på.

Personalet i Flaggstanghaugen barnehage ser barna våre. De lærer barna våre om hvordan man får venner. De lærer barna våre å leke, både sammen med andre og alene. Barna våre får utfordringer, erfaringer og opplevelser. Disse voksne, de signifikante andre, bidrar til å lære barna våre å mestre livet. I små grupper er dette betydelig enklere enn i større. Dette burde være kvaliteter og verdier å verne om. Eller hva, kjære politiker?

Når en barnehage legges ned berører det mange. Barn, foreldre og ansatte – det nære lokalmiljøet. Aller mest berøres barna, og det er barna som er de sårbare her.

Ifølge forskningen «Barns sosiale utvikling» viser det seg at mindre barnegrupper gir bedre sosial kompetanse, spesielt for små barn (Zachrisson & Backer-Grøndahl mfl., 2012). Det er lettere å utvikle gode relasjoner hvis gruppene er små. Med små grupper og fast personale vil barna få gode relasjoner til de ansatte og dette vil beskytte barna mot at de drar med seg adferdsproblemer videre når de begynner på skolen (Utdanningsnytt, 2018). Hvorfor ikke utnytte muligheten med små grupper i Flaggstanghaugen for å trygge barna våre?

En nedleggelse innebærer at barna våre må bryte opp allerede etablerte relasjoner, de skilles fra gode venner og trygge voksne. Hvilke konsekvenser får dette for de mest sårbare barna? – De barna som synes det er vanskelig nok å skilles fra mor eller far hver morgen? Og hvilken trygghet gir dette til de foreldrene som har disse ekstra sårbare barna? Hva om det hadde vært ditt barn, kjære politiker?

Av den offisielle informasjonen vi som foreldre har fått skal barna våre hovedsakelig fordeles mellom Toftsundet, Furutoppen og Salhus barnehage. Det vil si at omkring 31 barn (skolestarterne for 2019 tatt ut av regnestykket) skal fordeles mellom de tre barnehagene. Vil dette gi kvalitet i barnehagehverdagen for barna som allerede går i disse barnehagene? Er det kapasitet til våre barn? Vil det gi kvalitet for våre barn?

Hva med de åtte skolestarterne som nå går i samme gruppe og skal starte på BBU høsten 2020? Disse barna må da førstkommende høst fordeles på ulike barnehager i kommunen, barnehager hvor eventuelle nye venner sogner til Salhus eller Nordhus skole. Hvordan blir det for disse barna?

Er dere politikere virkelig villige til å vedta nedleggelse av Flaggstanghaugen barnehage, og således berøre 31 barn, for å spare anslagsvis 1,2 millioner på drift? (Hvor tas egentlig tallet fra?) I en tid hvor det kommer frem at penger som kunne gått til drift av barnehagene våre i stedet benyttes på konsulenter, drift av den planlagte parken ved Lille Brønnøya og opprettelse av nye administrative stillinger? Skal virkelig de minste og sårbare ta denne kostnaden?

Vi registrerer at noen politikere er fornøyde med å ha styrket kommunebudsjettet ved å bruke rubb og stubb av Havbruksfondet. Du politiker, nedleggelse av barnehagen vår må da vitterlig gi en bismak?

Så, kjære politiker, tenk deg om før du bestemmer.

På vegne av våre barn

Marte Skillevik

Sammen med andre foreldre i Flaggstanghaugen