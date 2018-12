Akuttsykehus for alle på Helgeland!

Debatt

Ressursutvalget har gjennom anbefalingen om å lokalisere det framtidige akuttsykehuset til Mo i Rana ofret befolkningen på Sør-Helgeland! Dette er et faktum som alle oppdager når de ser på kartet. Den første utredningen om ny sykehusstruktur var ferdig høsten 2014. Utredningen anbefalte ett stort felles sykehus som den beste løsningen. Det har hele tiden vært klart at folk på Sør-Helgeland ikke kunne godta en slik løsning med lokalisering i Mo i Rana på grunn av reiseavstandene og transportforholdene.

I en undersøkelse som ble gjort i sommer på Sør-Helgeland svarte 69 % at de da ville søke seg sørover. En slik pasientlekkasje vil undergrave grunnlaget for det framtidige sykehuset, svekke Helse Nord og grunnlaget for Universitetssykehuset i Tromsø. Dette er momenter som ressursgruppa har bagatellisert eller ikke vurdert i det hele tatt. De ansatte på fødeavdelingen i Sandnessjøen har påpekt at det framtidige fødetilbudet utover akuttsykehuset er fullstendig fraværende i ressursgruppas rapport. For kvinner, særlig på Sør-Helgeland, er dette et særdeles viktig spørsmål. Derfor er det mer enn merkelig at dette er utelatt i rapporten.

I forbindelse med innføringen av helseforetaksmodellen iverksatte Helse Nord høsten 2002 en lengre utredningsprosess. I den andre fasen utredet lokale prosjektgrupper løsninger basert på vedtak i styret i Helse Nord og styret i Helgelandssykehuset. Det interessante med dette er at prosjektleder den gangen var Helge Torgersen, som nå er leder for ressursgruppa. I rapporten «Kirurgi og fødselsomsorg i Helgelandssykehuset Mosjøen» fra 07.10 2003 finner vi følgende:

«Prosjektgruppen har lojalt fulgt mandatet og i forhold til dette sett på mange muligheter for løsninger og nye aktiviteter ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Prosjektgruppen, med unntak av representantene Torgersen og Grønlund (hun var rådgiver i Helse Nord, min anmerkning) er av den oppfatningen at de nye overordnede rammene for Helgelandssykehuset Mosjøen totalt sett ikke representerer en forbedring av helsetjenesten til befolkningen i sykehusområdet, og heller ikke bidrar til at Helgelandssykehuset Mosjøen fremstår som en trygghetsskapende ressursbase for befolkningen i området.»

Det er umulig å ha tillit til en rapport i dag som er utarbeidet av en gruppe under ledelse av en person som tidligere har spilt på lag med administrasjonen i Helse Nord for å avvikle den kirurgiske akuttberedskapen i Mosjøen. Dette burde ha vært opplyst da ressursgruppa ble opprettet, og det burde ha vært valgt en annen, uhildet leder. Dette undergraver rapportens troverdighet. Hvis sykehuset skal være et sykehus for alle på Helgeland, også de som bor på Sør-Helgeland og på øyene langs kysten, må det legges sør for Korgfjellet! Derfor må alle disse kommunene ha en felles strategi framover for dette kravet. Sykehusaksjonen i Mosjøen vil arbeide for å mobilisere befolkningen for å synliggjøre kravet gjennom både underskriftskampanje og andre former for markeringer.

Gunnvald Lindset, leder i sykehusaksjonen i Mosjøen