Kjære hele Sør-Helgelands befolkning

Debatt

Også vi på Sør-Helgeland må komme oss på akuttmottak når det trengs.

Når ungdommen har kjørt av veien, når mor har brukket hoften, når far skader handa på vedklyveren, når babyen får lungebetennelse, når du får sepsis, når kona går i fødsel for tidlig, eller når jeg får blodpropp i hodet.

Når helikopter og fly ikke kan gå har vi til nå hatt god hjelp av ambulansebåt til Sandnessjøen. Den har reddet mange liv. Den går ikke til Mo.

Blir sykehuset på Mo, viser det mangel på respekt for livets verd. For det er det dette handler om; hvem har mest krav på kjapp akutthjelp om ulykken skulle være ute?

Hvem skal miste babyen sin under fødsel på Tosenfjellet? Hvem skal lide mange timer i ambulanse, og hvem skal ikke rekke frem til sykehuset og få hjelp før de dør?

For det å sette opp et nytt og samlet Helgelansdssykehus på Mo, i utkanten av hele sonen den skal være tilgjengelig for, gagner nemlig kun de som bor på nordsiden av Korgfjellet.

Legger til at veistandarden fra Brønnøy til Mo er så dårlig at det ikke alltid «bare» tar 4 timer å komme seg til akuttmottak på Mo i ambulanse. En trenger ikke være lege eller sykepleier for å forstå at vi kommer til å miste flere av våre kjære; De kommer til å gå bort på en humpete vei i en ambulanse.

Beskjeden vi får da vil være «Livet sto desverre ikke til å redde.»

Nei, det er vanskelig å redde livet til et menneske som blør ihjel i en ambulanse 25 mil fra akuttmottaket.

Thina Johanne Nordfjellmark - Rødt Sømna

Innlegget er først publisert i facebookgruppen Støttegruppe for Sandnessjøen sykehus.