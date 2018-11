Kjære politikere i Brønnøy

Debatt

I fjor høst ble det utlyst to faste sykepleierstillinger i 80-100 prosent på Brønnøy sykehjem. Stillingene ble utlyst flere ganger da det ikke var noen søkere. Etter mye tenking på hvor jeg ville starte min sykepleierkarriere, valgte jeg å søke. Jeg søkte fordi jeg ønsket å etablere meg på hjemplassen og bidra til å gjøre en forskjell til de eldre i kommunen. Flaks for dere at jeg søkte, for jeg var den eneste søkeren.

I vår ble jeg ferdigutdannet som sykepleier. Et yrke jeg er stolt av og trives i. Jeg takket ja til stillingen Brønnøy kommune tilbød meg. Jeg hadde fått en trygg og sikker jobb, trodde jeg…

Nå er det forslag om å legge ned bogruppe 4. Det er ti sykehjemsplasser. Ti plasser, for de som trenger korttidsopphold og rehabilitering, og som ikke klarer seg hjemme. Hvor skal dere gjøre av de menneskene når dere stenger avdelingen? Eldebølgen har så vidt begynt. Fjerning av ti sykehjemsplasser er vel ikke akkurat den beste måten å møte eldrebølgen på. Eller hva syns dere?

Nå som vinter, frost og isblanke glatte veier nærmer seg, vet vi at flere eldre vil få behov for opptrening, rehabilitering eller habilitering og vil ikke være i stand til å bo hjemme på en stund. Bogruppe 4 er avdelingen disse pasientene kan komme til. Når dere nå vurderer stenge avdelingen, vil det ikke bli dyrere for kommunen å ha disse pasientene på sykehusene? Ifølge Helsedirektoratet må kommunen betale 4747,- per liggedøgn for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud. Så hvordan kan dere tjene på å fjerne det kommunale tilbudet? Er det forsvarlig å stenge en avdeling?

Jeg er bekymret på så mange måter. Trodde aldri jeg som sykepleier skulle føle at jeg hadde en utrygg jobb, men nå gjør jeg det allerede etter 6 måneder i yrket. Vi vet ennå ikke hva konsekvensene av nedleggelse av bogruppe 4 er, men jeg er redd for oppsigelser. Jeg er den sykepleieren som er sist ansatt og med minst ansiennitet. Dermed er jeg først i køen om det blir oppsigelser av sykepleiere.

Det er også utrolig synd at Brønnøy kommune er et dårlig forbilde for de unge og de som ønsker å utdanne seg innen helse. Det er mange unge, dyktige og lærevillige vikarer, som enda går videregående, som jeg vet ønsker å bli sykepleiere. Hva tror dere de tenker om å etablere seg i kommunen?

At jeg kan bli uten jobb er underordnet i denne sammenhengen. Det aller viktigste er å ha et tilbud til de menneskene som trenger det mest. Det må da finnes andre alternativer enn å la det gå ut over de svakeste og de som trenger tjenesten mest. Jeg betrakter dette tiltaket som organisert omsorgssvikt. Vil dere virkelig stå til ansvar for dette?

Cecilie Helen Nordfjellmark

Sykepleier ved Boguppe 4