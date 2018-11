Rått parti

Debatt

Det stunder mot nytt kommunevalg. I 2019 blir alle med stemmerett igjen invitert til å bestemme hvem som skal styre kommunene de neste fire år.

Vi som bor i Brønnøy kommune har de siste årene vært vitne til at det egentlig ikke er så nøye hvem som velges til råd og utvalg. Vi har registrert at personalarbeidet er privatisert og flyttet til Mo i Rana. Registrering av «ressurskrevende klienter» er overlatt til et firma med kontorsted på Vestlandet. Utvikling av byen bestemmes ikke lenger av behov, men styres av mest av hva det gis mest eksterne tilskudd til. Hva som skjer med Registrene, havna og byen, er ellers gradvis, med politikernes velsignelse, havnet i de lukkede rom, langt utenfor politisk innflytelse.

Alt dette skjer mens Arbeiderpartiet «leder» kommunen, på partiet Venstres nåde.

For å klare dette har Arbeiderpartiets kommunestyregruppe bestemt at medlemsmøtene i partiet kun har rådgivende status. Alle vet at dette bryter med Arbeiderpartiets vedtekter (paragraf 5), men kommunestyregruppa bryr seg lite. Etter hvert er denne gruppa blitt så høy på seg sjøl at de knapt gidder å møte på medlemsmøter. Det har forresten resten av medlemsmassen også gjort, hører jeg. Engasjement og medlemstall synker, gjennomsnittsalderen øker.

Flere av partiets veteraner har sett utviklingen, og de har protestert høylytt både internt og i mediene, foreløpig til liten nytte. Formann Solbakk mener fortsatt at partiet fungerer som et utmerket politisk verksted, uten at andre enn han sjøl forstår hva han mener. Leder for partiets kommunestyregruppe er i 17. mai-taler bekymret for demokrati og svak valgdeltakelse. Bekymring for utviklingen i eget parti ser vi lite til.

Det siste året har stadig flere ansatte i eldreomsorg og tjenesten for funksjonshemmede gitt offentlig uttrykk for bekymring for utviklingen innen sektoren. De burde hatt en naturlig samarbeidspartner i Brønnøy Arbeiderparti. Har de det? Aner ikke.

Brønnøy arbeiderparti gjorde faktisk et brukbart valg i 2015. Dette til tross for at de verken kunne presentere et program for perioden, eller klarte å bemanne standen som skulle overtale allmuen til å velge rett. Da er det godt å ha penger på bok slik at en kunne kjøpe seg oppmerksomhet gjennom betalt markedsføring.

Summen av alt dette gjør at Brønnøy arbeiderparti nå framstår som det mest udemokratiske parti i mils omkrets. Denne utviklingen har skjedd mens dagens leder i hele perioden har sittet i en eller annen ledende stilling i partiet. I tillegg har han hatt kontor på rådhuset lenger enn noen ordfører kan drømme om. Når han en sjelden gang blir bedt om å kommentere kritikk mot eget parti, klager han over pågående fraksjonsvirksomhet (BA 2/10).

For egen del håper jeg formann Solbakk har rett. Mitt håp er at den voldsomme fraksjonen som påstås å herje partiet får såpass mye gjennomslag at det vises på partiets liste foran kommende kommunevalg. Ny kurs og nytt blod må til for at partiet skal bli den rå krafta som må til for å få parti og kommune på rett kjøl. Alternativet er mer av det samme. Det vil uvegerlig føre til at partiet fortsetter å råtne på rot.

Iver Dreiås

Tidligere medlem