Debatt

Som utdannet sykepleier, pårørende og 1. vara for Sp i kommunestyret må jeg forholde meg til en virkelighet. Hva er denne virkeligheten, og hvordan påvirker den meg og alle andre i Brønnøy kommune? Hvilke faktorer øker og hvilke faktorer reduserer behovet for hjelp i vår kommune?

Blant forslagene som rådmannen har lagt fram er det å legge ned Bogruppe 4. Nedleggelse av Bogruppe 4 har ingen betingelser opp mot husbanken, men det har de andre bogruppene. Derfor kan Bogruppe 4 legges ned, og Brønnøy kommune vil da ikke miste noe tilskudd.

De ansatte på Bogruppe 4 vet lite om den prosessen som nå virker til å ha startet i det stille. Ansatte er blitt usikre, og det hersker en negativ stemning i luften når de er på jobb. De blir satt opp på andre vakter på de andre bogruppene for å bli «kjent» Er det allerede bestemt at bogruppen skal legges ned, og hvem er det som står bak dette? Usikkerhet og negativ stemning skaper dårlig arbeidsmiljø. Dette går utover pasientene, som er våre foreldre, besteforeldre og slekt.

Vi vet at vi blir flere eldre som lever lengre, og sykehusene skriver ut pasientene stadig raskere og overlater ansvaret for flere alvorlige syke til kommunene. Brønnøy kommune får dagbøter fra sykehusene om vi ikke står klar for å ta i mot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus. Er dette gjennomtenkt før en eventuell nedleggelse av Bogruppe 4, og hvor skal man gjøre av disse pasientene? Har Brønnøy kommune råd til å betale dagbøter som følge av fullt belegg og uten mulighet til å ivareta de aller sykeste på en forsvarlig måte? Korridorpasienter skal og bør være avleggs.

Bogruppe 4 har korttidsplasser for de som kommer fra sykehus eller er for syke til å være hjemme. I tillegg har de to KAD-senger. KAD skal være et allmennmedisinsk tilbud som skal gis til dem som har behov for observasjon, behandling og tilsyn, men som ikke har behov for innleggelse i sykehus. KAD-sengene er lovpålagte. Hvor skal de flyttes? Uansett må en av de andre bogruppene bygges om for å få de to KAD-sengene inn. I tillegg må det bygges om til dobbeltrom.

I dag er det sju sykepleiere på bogruppe 4. Sammen med de andre fagarbeiderne er de blitt en sammensveiset gjeng som har opparbeidet seg god erfaring med bred kunnskap om å ivareta både pasient og pårørende. På denne måten blir det trygt for oss innbyggerne i Brønnøy kommune å komme til ei KAD-seng eller for en korttidsplass, og trygt for pårørende når behovet er tilstede.

Det er politisk ønskelig å flytte så mye behandling som mulig ut av sykehusene, da det er kostnadsbesparende. Når dette skjer vil det være behov for økt kapasitet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og dette innebærer økt press på tjenestene. Det vil være flere syke og pleietrengende som trenger mer avansert behandling i vår kommune som årene kommer. Hvordan skal vi i Brønnøy kommune kunne ta ansvaret for disse pasientene når Bogruppe 4 skulle måtte legges ned? Mange har behov for helsehjelp, og derfor er det enda større behov for alle de sykehjemsplassene vi har i dag. Flere kritiserte utbygningen av Velfjord aldershjem og mente det ble tilrettelagt med for mange plasser. Erfaringen i ettertid viser at vi trenger hver eneste av de 20 plassene. Dette vil også gjelde i Brønnøysund.

Brønnøy kommune mangler sykepleiere i hjemmebasert omsorg. Når det gjelder nedleggelse av bogruppe 4 så er det tenkt at hjemmebaserte tjenester skal overta pasientene på bogruppe 4. Den siste tiden har det vært tilfeller at en helsearbeider har vært alene ute på natt- og ikke to, som tidligere bemanningsnormen har vært. Personell som jobber natt i hjemmebasert føler seg utrygge, og det har jeg full forståelse for. Denne nattevakten må kanskje av og til inn hos pasienter som har utfordringer i forhold til rus og psykiatri. Til eksempel så har ambulansetjenesten ofte koordinerte oppdrag med politiet på slike oppdrag. Hva tenker rådmannen om dette? Er dette forsvarlig?

Jeg blir redd for å bli pasient. Ikke redd for at sykepleiere og andre fagarbeidere vil mangle kunnskap og erfaring, men for at de ikke har tid til å bruke sin kunnskap og erfaring i forsvarlige rammer. For hvordan kan vi det, når vi allerede i dag vet at tid er et knapphetsgode og når systemet jobber mot oss? Man legger ikke ned sykehjemsplasser. Man skal heller bygge og ruste de opp. Vi trenger de sykehjemsplassene vi har i Brønnøy kommune. Ingen bør godta at vi skal legge ned sykehjemsplassene på Bogruppe 4.

Vi bør og skal gjøre vår kommune attraktiv. Vi i Brønnøy kommune bør styrke rekruttering og grunnbemanningen med sykepleiere og fagarbeidere. En kommune skal nyte tillit hos innbyggerne, fordi den produserer tjenester som de i egenskap av brukerne vil ha. I egenskap av at vi alle er innbyggere i Brønnøy kommune, er vi også medlemmer av et lokalt politisk samfunn der vi må prioritere. Hvis vi ikke skal prioritere de sykeste, de mest sårbare og pasienter som står i en meget alvorlig fase i livet - da blir politikken meningsløs.

Det å bo i en distriktskommune skal i fortrinn gi oss nærhet og omsorg. Nærhet til samhold, felles forståelse og omsorg, for vi kjenner ofte den eller de som har behovet. Vår velferdsleverandør - Brønnøy kommune- skal i sin virksomhet, i så stor grad som mulig, levere tjenester som sikrer vår trygghet. Dette sikres med forutsigbarhet i vår hverdag, om at tilbudet er tilstede. Dette sikres også gjennom dyktige, faglærte, engasjerte helsearbeidere i et godt og utviklet arbeidsmiljø.

Vi alle kan ha behov for velferdstilbudet som gis ved Bogruppe 4, og det skal det kjempes for!

Liv Kristin Trælnes

1. vara til kommunestyret Brønnøy Senterparti