Debatt

"Et godt sted å leve og bo. Et godt sted å arbeide og besøke. Brønnøy er mulighetens kommune". Sitat fra kommunens egen hjemmeside.

Vi har gode bo - og oppvekstforhold osv... sto det i utlysningsteksten. Jeg takket ja til stillingen i hjemmebaserte tjenester, sone øst, Velfjord. Jeg tok med meg min familie fra Namsos etter ett år der og tilbake til min gamle arbeidsgiver, Brønnøy kommune. Fire nye innbyggere til Brønnøy ,hurra! Jeg forventet ikke blomster på døra da vi flyttet hit, men er dette velkomsten?

Første bombe, lite vurdert etter min mening! At det i det hele tatt ble vurdert å legge ned Hilstad ungdomsskole.

Kjære politiker, du kan prøve etter en lang og travel dag på jobb med vanskelige valg, kanskje hatt en lengre diskusjon med en kollega - sette deg på bussen i over fem mil, komme frem klokka 17. Du er sliten, mulig duppet under turen, om du bare hadde berget unna kvalmen som meldte seg i det du kjørte over Gåsheia. Spiser, kjenner deg for sliten til å dra på trening- tross av at du vet viktigheten med 30 minutter fysisk aktivitet. I stedet må du gå i gang med å svare 100 mail. Det er seint, du må lade iPaden! Komme deg i seng. Du står opp klokka seks for å rekke bussen som igjen skal kjøre deg over fem mil. Mulig det blir bomstopp i neste sving, og du må vente på strøbilen, ja for den er bare ute i normal arbeidstid! Dette kjære politiker,mente du skulle bli hverdagen til en 13-åring. Takk og pris for at du tok til fornuft!

Som sykepleier og har kommet tilbake til Brønnøy kommune for å bidra til "Et godt sted å leve og bo". Jeg kan ikke forstå tankegangen, og har du vurdert dette nøye? Blir det penger i kassa av dette?

Ti sykehjemsplasser legges ned! Ti plasser, hvordan er det gjennomførbart. Vi vet viktigheten med avlasting og rehabilitering, for at man skal kunne bo hjemme lengst mulig, at pårørende skal kunne klare å stå i det over lengre tid. Da må plassen vær her nå! Ikke om to måneder, da er det for sent, og behovet for fastplass har meldt seg.

Hjemmebaserte tjenester nedbemannes i Velfjord. Hvordan skal vi klare og ivareta hjemmeboende nå, ute i distriktet er det avstander som gjør at det rett og slett blir helt håpløst i perioder. La oss iallfall håpe på snøfri vinter - med tanke på kutt i vinterberedskapen.

Tror du som politiker at disse sparetiltakene styrker kommunen med å få kvalifisert personell i stillinger fremover?

Legge ned sykehjemsplasser - slik at pasientene kan bo hjemme i stede? Men da kan du ikke nedbemanne hjemmetjenesten?

Hvordan skal jeg klare det, med to hender og et hode, alene på vakt- kunne hjelpe pleietrengende, døende som ønsker å bo hjemme med sine til det siste? Jo jeg vil strekke meg i det lengste, for det er vi helsepersonell gode på, men hva er prisen? Hvordan blir kvaliteten? Er det faglig forsvarlig?

Hvordan skal en pasient i terminalfasen få sine nødvendige smertestillende på natt? Når det ikke lenger skal være sykepleier på natt her inne i Velfjord. Er det da aktuelt med vaktordning? Hva vil det koste? Takk, men nei takk fra min side- snakk om å må ta med jobben hjem!

Med tanke på at nedleggelse av Hilstad ungdomsskole var et tema- så har du egentlig vurdert nedbemanning og nedleggelse av sykehjemsplasser nøye? Er man presset så tar man ofte dårlige valg, er vi der nå? Vi trenger ikke luksus i form av haller og scener, for at vi skal ha et godt sted å leve og bo i. Men et felleskap hvor vi tar vare på hverandre, slik at alle har det bra.

Inn i fremtiden blir ikke Brønnøy kommune et godt sted å arbeide....og bo i.

Så stopp denne galskapen, vær så snill!

Ragnhild Aglen

Geriatrisk sykepleier