En hjelpepleiers betraktninger i kommunehelsetjenesten

Debatt

Det er med interesse jeg har lest den siste tidens innlegg i lokalavisen vedrørende kommuneøkonomi. Innsparinger og ulike tilnærminger, både i forhold til oppvekst og helse. Sektorer som er en stor utgiftspost. Og gir liten inntjening, annet enn det medmenneskelige aspektet.

Det medmenneskelige aspektet er ihvertfall det vi som hjelpepleiere/omsorgsarbeidere ser i vår hverdag. Nærhet til pasienter og pårørende er det vi forholder oss til. Vår utdanning og autorisasjon, gir oss bakgrunn for det jeg ønsker å si noe om.

I møte med pasient skal du ha tid til å høre på «mor som har glemt hvor hun er, og hvorfor ikke hennes egen mamma kommer og henter henne». «Hvem er han som nettopp besøkte meg; åhh, var det min sønn». Slike, og lignende samtaler skal imøtekommes, og det med den største varlighet.

Slike samtaler tar nødvendigvis tid. Du skal som pleier ha tid til rådighet når du skal forklare at personlig hygiene bør ivaretaes, pasienten selv mener jo at dette er ivaretatt. Hjelp med personlig stell skal fra pleierens side imøtekommes med den største form for respekt for pasientens integritet.

Som pleier vet du også at pårørende blir oppbrakt når mor, ...eller far, ikke er stelt. Som pårørende er situasjonen vond, når den en har hatt så nær, har endret seg slik at det bare er en flik igjen av det som vedkommende en gang representerte. Som pleier skal du ha kunnskap og tid til rådighet når pårørende trenger det.

Pasienter som ikke kan tilkjennegi smerter eller annet ubehag, men agerer med sinne eller frustrasjon skal forståes, da utfra kjennskap til den enkelte, og dens sykdomsbilde. Det er en kompetent pleiers fremste oppgave.

Dette er en brøkdel av en pleiers ansvar og oppgaver i omsorgshverdagen.

Sykdommer som jeg skisserer ovenfor er hjernesykdommer som er kroniske, og vi har ingen behandling. Vi kan kun gi omsorg i kraft av kunnskap om hva disse hjernesykdommene fører til. Hjernesykdommer som kan ramme hver og en av oss. Det finnes ikke noe «dem og vi» i dette. Kommunehelsetjenestens pleier har også ansvar for at den enkelte pasient får innhold i sin hverdag. Det være seg av både fysisk og sosial karakter.

Kunnskap; ingen kan yte fullendt omsorg..uansett hvor mye kunnskap om sykdommer/tilstander vi helsepersonell tilegner oss. Det personlige og unike menneske vil allikevel ha forskjeller. Det beste ville nok vært om hver og en av oss hadde klart å ivareta vår egenomsorg. Når så ikke er tilfellet står vi igjen med hva kan vi i helsevesenet bidra med? Hva kan kommunen, som min arbeidsgiver bidra med?

Som «garvet» hjelpepleier gjennom mange år i omsorgsyrket, både i omsorgen for mennesker med psykisk utviklingshemming og senere eldreomsorgen sitter jeg igjen med noen tanker:

* Pasient og pårørende: dette er en stemme som sjelden kommer frem, hverken til ledelse eller i det offentlige rom. Det er vanskelig å være den som skal målbære sin egen begredelighet.

* Pleiere: lojale og stilltiende. Vi springer bare raskere, hører hva pasienter og deres pårørende uttrykker. Vi pleiere trenger distanse, slik at jobben ikke taes med hjem. Det vil i såfall være uprofesjonelt? Eller? Kan vi kalle det empati?

Til sist: Som en «garvet» hjelpepleier over flere tiår - Jeg har valgt min jobb, den er givende. Jeg ber ikke lenger om tid eller forståelse for at pleiere på alle nivå trenger ledere eller politikere med et helhetssyn. Jeg ser det som det eneste bærekraftige for fremtidens omsorg at våre folkevalgte tar dette innover seg – med det største alvor – og fatter de nødvendige tiltak for våre lovpålagte tjenester ut ifra nettopp det! Til det beste for de svakeste, de som ikke har en stemme, eller en stemme som høres!

Brønnøysund 23.11.18

Elin Jægersen Vatnan