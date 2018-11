Paragraf 2c: Ikke en selvfølge?

Debatt

I helga hadde Brønnøy Unge Høyre sitt årsmøte. Vi diskuterte mye god politikk og hadde debatter om forskjellige temaer, og bl.a. abort. Abortsaken paragraf 2c, ble diskutert mest etter som den har vært mye oppe i media i det siste. Etter en lang debatt kom Årsmøtet til Brønnøy Unge Høyre til 100 prosent enighet angående temaet! Vi støtter paragraf 2c!

Vi er skuffet over at de samme argumentene mot paragraf 2c er like nå som for fem år siden. Vi er for kvinners rett til å bestemme over egen kropp og velge om de vil ta den ekstra utfordringen som kan følge med et barn som er født med en sykdom. For eksempel så synes vi ikke at et barn med downs syndrom har samme utfordring som et barn med en alvorlig sykdom.

Er det rett å tvinge på foreldrene et ansvar de føler de ikke har kapasitet til å håndtere? Vi syns ikke det. Vi mener det er enkeltindividets eget valg om de føler de kan takle det ekstra ansvaret som medfølger.

Det er stor forskjell i alvorlighetsgraden i sykdommene som man kan bli født med. Staten kan ikke gå inn å regulere hvilke sykdommer de mener enkeltmennesket skal kunne takle, derfor må paragrafen stå. Vi er ikke for et sorteringssamfunn, vi vil ha et samfunn med plass til alle, men ansvaret for at vi har det samfunnet ligger ikke hos den enkelte kvinne.

Paragraf 2c i abortloven handler om det som er til det beste for barnet og foreldrene som en familie. Den lyder slik: «Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Dette er noe vi mener folk skulle ha tatt som en selvfølge. Vi, i likhet med Unge Høyres leder, Sandra Bruflot, trodde denne saken var ferdigdiskutert.

Jone Måsøy

Nyvalgt leder i Brønnøy Unge Høyre

Eskil Horn

Arbeidsutvalgsmedlem

Thomas Dahle Moe

Arbeidsutvalgsmedlem