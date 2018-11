Hvilken omsorg ønsker vi for våre eldre?

Debatt

Nok en gang er økonomi og nedskjæringer et hett tema i Brønnøy kommune. Rådmannen og administrasjonens lister over mulige tiltak er lengre enn lang. Kreativiteten er det ikke noe å si på. Blant forslagene på kuttlisten er nedleggelse av bogruppe 4. Som sykepleier og fast ansatt ved bogruppe 4 kjenner jeg nå et behov for snakke pasient, pårørende og ansattes sak. Nå skal det sies at jeg ikke er noen skribent, men mer en handlingens kvinne. Det ironiske er at jo flere oppgaver vi blir satt til og desto flere innsparinger vi blir utsatt for, jo raskere løper jeg og mine medkollegaer. Nå løper vi snart fra Usain Bolt, så da tenker jeg at det er på plass med noen alvorsord. Som sykepleier har jeg respekt og omsorg for hvert enkelt individ uansett bakgrunn. Alle har rett på helsehjelp i en kritisk fase av livet. Denne helsehjelpen skal utøves med verdighet.

I 2012 trådte Samhandlingsreformen i kraft. Samhandlingsreformen sier at pasientene skal ha et tilbud før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse. Denne reformen har pålagt kommunene flere og krevende oppgaver. Pasientgrupper som tidligere fikk behandling og oppfølging på sykehusene skal nå få dette i sin hjemkommune. Ledelsen ved Brønnøy sykehjem kom i gang med planlegging og forberedelser for å kunne imøtekomme det ansvaret denne reformen medførte i 2012. Det arbeidet har ført til at vi i dag, på bogruppe 4, har et stabilt og faglig sterk personale for å kunne ivareta pasientene som følge av reformen. Vi har korttidsplasser hvor pasientene kan rehabiliteres før en eventuell hjemreise. Vi kan ta imot pasienter og gi dem omsorg og helsehjelp «hjemme» fremfor at de må ligge dager og uker på sykehus. Vi har to kommunale akuttsenger hvor vi kan behandle pasienter lokalt, og slik bespare dem en reise til Helgelandssykehuset i Sandnessjøen - en reise som for mange eldre kan være fatal. Vi har altså på seks år bygd opp et personale som er samkjørt og har samme verdigrunnlag. Vi ønsker å yte god omsorg og forsvarlig helsehjelp for alle pasienter som setter sin fot innenfor vår dør.

Som jeg nevner ovenfor har vi korttidsplasser hvor pasientene kan rehabiliteres før de flytter tilbake til sin egen bolig eller omsorgsbolig. Det er langt fra alle eldre som i realiteten klarer det. Alderdommens armod er ikke til å komme utenom. Mange har store behov for helsehjelp, og derfor er det for mange behov for sykehjemsplass. Det vil derfor være en stor utfordring å «trene opp» den eldre til å bo lengre hjemme. Du kan ikke trene en gammel hund til å sitte, sies det. Og dette stemmer nok også for den eldre. Jeg stiller derfor følgende spørsmål; Hvilket tilbud ønsker vi for de som ikke kan rehabiliteres? Skal ikke de eldre som er i livets siste fase få den omsorgen, respekten og tryggheten som i dag burde være en selvfølge?

Politikerne formidler at ressursene må anvendes der det er nødvendig. Da stiller jeg spørsmålstegn ved hvorfor pleiepersonalet skal bruke tid på å vaske pasientrom, bad, kontor og pasientklær. Dette har vært en del av pleiepersonalet sine oppgaver siden 2005, da det «nye»sykehjemmet ble tatt i bruk. De pasientrettede oppgavene har blitt flere og mer krevende, i tråd med samhandlingsreformen. Vi får inn pasienter med økt hjelpebehov og tettere oppfølging. Arbeidsbelastningen øker, mens grunnbemanningen står på stedet hvil. Det er kanskje derfor ikke så rart at vi løper som aldri før? Er det riktig å bruke sykepleierkompetansen på denne måten når vi vet at det mangler 600 sykepleiere bare i Nordland? Renholdsarbeid som en del av pleie- og omsorgsoppgaver bidrar heller ikke til rekruttering. Noe som er viktig å tenke på når en vet at sykepleiere er en mangelvare...

Ønsker vi at det er økonomi eller grunnleggende verdier som skal være styrende for det tilbudet vi ønsker å gi barn og unge, eldre og syke? For meg som sykepleier og medborger er det viktig at den syke og hjelpetrengende får omsorg, trygghet og ikke minst nødvendig helsehjelp.

Synnøve Øverås Dalen

Sykepleier ved bogruppe 4

